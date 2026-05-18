El Sol El eclipse solar total de 2027 será el más largo de este siglo: durará más de 6 minutos y será visible desde España Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Europa Press / Sociedad Ópticos - Optometristas de CYL El eclipse solar total de 2027 será el más largo de este siglo y convertirá el cielo en una oscuridad casi total durante más de 6 minutos. El fenómeno astronómico, que podrá verse desde España el próximo 2 de agosto de 2027, está considerado uno de los eventos celestes más espectaculares del siglo XXI por su duración excepcional y por la escasa frecuencia con la que ocurre algo similar. Durante la fase de totalidad, la Luna bloqueará completamente la luz del Sol y permitirá observar estrellas, planetas y algunos de los efectos visuales más impresionantes de la astronomía moderna.

Un eclipse excepcional: más de 6 minutos de oscuridad

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 tendrá una duración máxima de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en el eclipse total más largo del siglo XXI. En condiciones normales, un eclipse solar total suele durar entre 2 y 4 minutos. Por eso, este evento destaca especialmente dentro del calendario astronómico moderno. La razón de su duración excepcional está en una combinación poco habitual: La Luna estará relativamente cerca de la Tierra (perigeo).

La Tierra se encontrará más lejos del Sol (afelio).

La alineación será casi perfecta. Esta combinación hace que la sombra lunar se desplace más lentamente sobre la superficie terrestre.

Dónde se verá el eclipse solar de 2027

La franja de totalidad recorrerá una zona amplia del planeta, comenzando en el océano Atlántico y avanzando hacia el este. Los principales puntos de observación serán: Sur de España (especialmente Andalucía, Ceuta y Melilla).

(especialmente Andalucía, Ceuta y Melilla). Varios países del norte de África , como Marruecos, Argelia, Libia y Egipto.

, como Marruecos, Argelia, Libia y Egipto. Arabia Saudí y otras zonas de Oriente Medio. Uno de los puntos más espectaculares será Egipto, donde el eclipse alcanzará su máxima duración. En Europa, España será uno de los pocos países donde el fenómeno podrá observarse de forma total en determinadas zonas, lo que ha generado una gran expectación.

España, uno de los grandes escenarios del eclipse

El eclipse de 2027 tendrá un fuerte impacto en España, especialmente en el sur peninsular y las ciudades autónomas del norte de África. Regiones como Andalucía, Ceuta y Melilla se encuentran entre los mejores puntos de observación en Europa. Este evento forma parte de una serie de eclipses que convertirán a España en uno de los epicentros astronómicos de la década, tras décadas sin eclipses totales visibles desde la Península.

Qué se verá durante el eclipse solar total más largo del siglo

Durante la fase de totalidad, el cielo cambiará de forma radical durante unos minutos: El cielo se oscurecerá como si fuera atardecer o anochecer.

como si fuera atardecer o anochecer. Podrán verse estrellas y algunos planetas .

. La temperatura descenderá ligeramente.

Muchos animales modificarán su comportamiento. Además, se producirán dos fenómenos especialmente llamativos: Perlas de Baily: Destellos de luz que aparecen cuando la luz del Sol atraviesa los relieves de la superficie lunar.

Destellos de luz que aparecen cuando la luz del Sol atraviesa los relieves de la superficie lunar. Anillo de diamante: Un breve instante en el que solo un punto brillante del Sol queda visible, creando un efecto similar a una joya luminosa. Ambos fenómenos duran apenas segundos, pero son de los más fotografiados en los eclipses solares totales.

Por qué este eclipse es tan especial

Más allá de su duración, este eclipse destaca por su combinación de factores poco frecuentes: Gran visibilidad en zonas habitadas.

en zonas habitadas. Alta duración de la totalidad.

de la totalidad. Recorrido sobre regiones con cielos despejados habituales.

sobre regiones con cielos despejados habituales. Accesibilidad desde Europa. Por estos motivos, está considerado uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo XXI.

Cómo observar este eclipse de forma segura

Los expertos insisten en que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada. Para verlo de forma segura será necesario utilizar: Gafas homologadas para eclipses solares.

para eclipses solares. Filtros solares certificados para cámaras o telescopios. Solo durante la fase de totalidad es posible observarlo a simple vista, y únicamente durante los segundos en los que el Sol está completamente cubierto.

Una “era de eclipses” especial en España

El eclipse de 2027 no llegará solo. Forma parte de una secuencia de eventos astronómicos destacados: 2026: eclipse total visible en España.

eclipse total visible en España. 2027: eclipse total más largo del siglo XXI.

eclipse total más largo del siglo XXI. 2028: eclipse parcial en distintas regiones del mundo. Esta sucesión ha despertado el interés de astrónomos y aficionados, que hablan de una auténtica “edad dorada” de eclipses para Europa occidental, sobre todo para España.

Un fenómeno que marcará una generación

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será uno de los grandes espectáculos naturales del siglo XXI. Su duración, su visibilidad y su impacto en España lo convierten en un evento único en décadas. Durante más de seis minutos, el Sol desaparecerá del cielo en algunas zonas del planeta, dejando una imagen difícil de olvidar para quienes tengan la oportunidad de presenciarlo.