Por qué los jardineros recomiendan poner tiras de papel de aluminio en el limonero: para qué sirve y cómo usarlas

Imagen: Generada con IA Los limoneros son árboles propensos a plagas, por eso cada vez se buscan más estrategias que nos puedan ayudar con este problema. Por ejemplo, usar tiras de papel de aluminio en un limonero puede servir para alejar a posibles plagas. Es un sustituto económico de las cintas refractoras que se comercializan, pero hay que conocer cuándo realmente podemos usarlas para beneficiarnos de esto, y cuándo no son realmente necesarias. Te contamos más sobre por qué los jardineros recomiendan poner tiras de papel de aluminio en las ramas del limonero y cómo usarlas.

¿Para qué sirven las tiras de papel de aluminio en el limonero?

El papel de aluminio funciona como un reflectante de la luz: cuando recibe la luz solar la regresa creando destellos luminosos. En el formato de tiras que cuelgan de las ramas pueden moverse con el aire, lo que atrapa y refleja la luz desde diferentes ángulos, creando destellos en movimiento e irradiando luz irregular. Los flashes de luz que son emitidos sirven de distractores y repelentes para diferentes plagas, especialmente para las que vuelan. La luz confunde al animal para que no pueda calcular buen el lugar de aterrizaje, perdiendo control sobre el punto al que quería llegar en el árbol, al no poder distinguir bien dónde es arriba y dónde abajo, pues dependen del sol para orientarse. Además, los insectos que tienen la programación de buscar el verde de las plantas, ahora verán destellos que harán más difícil que vean el color de las hojas, haciéndoles buscar otro rumbo. Por lo general, estas tiras de papel de aluminio son usadas como sustituto de las cintas refractoras que se venden para el jardín, y están dirigidas especialmente para las aves que de las que más se ven afectados por la luz refractada, pues la interpretan como depredadores o incluso como fuego, y se van. ¿Pero realmente deberías de preocuparte de ellas atacando tu limonero? Más adelante te lo explicamos.

¿Cuáles son los beneficios de las tiras de papel de aluminio en el limonero?

Ayudan a ahuyentar plagas que dañan hojas, flores y frutos del limonero.

que dañan hojas, flores y frutos del limonero. Reducen el estrés del árbol , permitiendo un mejor crecimiento y desarrollo.

, permitiendo un mejor crecimiento y desarrollo. Disminuyen la pérdida de limones , evitando daños en frutos maduros o en formación.

, evitando daños en frutos maduros o en formación. Mejoran la calidad de la cosecha , al reducir ataques y deformaciones en los cítricos.

, al reducir ataques y deformaciones en los cítricos. Son un método económico y fácil de usar , sin necesidad de productos químicos.

, sin necesidad de productos químicos. Pueden ayudar a reducir enfermedades, al limitar la presencia de insectos transmisores. Imagen: Generada con IA

¿Qué plagas alejan las tiras de papel de aluminio en el limonero?

Las tiras de papel de aluminio sirven para ahuyentar plagas voladoras frecuentes en el limonero, pero solamente unas en particular. Pulgones o áfidos Son pequeños insectos verdes, amarillos o negros de apenas unos milímetros que se pegan a las hojas del limonero para succionar los azúcares y las proteínas que este debería destinar a su desarrollo. Cuando se asienta una plaga de pulgones, van debilitando gravemente a la planta, causando enrollamiento de hojas y limones pequeños. Además, las excreciones de los pulgones son dulces y son un medio ideal para que se desarrollen hongos que también pueden acabar con la planta. Trips Son insectos voladores de tamaño pequeño, que tienen el abdomen con terminación en punta. Los trips suelen atacar las flores, no dejando que maduren y se haga el fruto, y en algunos casos se asientan en frutos que apenas están brotando. Causan principalmente manchas grisáceas sobre los frutos, o caída prematura de los mismos.

¿En qué casos no sirven las tiras de papel de aluminio?

Hay quienes dicen que las tiras de papel de aluminio en las ramas del limonero son útiles para alejar a las aves, pero esto es falso porque las aves no se acercan a picotear los frutos cítricos, pues son demasiado ácidas y carecen de valor para ellas. Así pues, en los árboles de limón, no tendrás que preocuparte por plaga de aves ni tendrás que colocar las tiras para tal fin. Tampoco servirán en contra de moscas ni mosquitos, pues sus ojos compuestos son más complejos que los de los trips y los pulgones, y pueden detectar mucho mejor lo que está pasando a su alrededor. No son tan fáciles de engañar.

¿Cómo colocar las tiras de papel de aluminio en el limonero?

Corta tiras de papel de aluminio, que sean de unos 5 centímetros de ancho y de 15 a 20 centímetros de largo. Enróllalas sobre una rama, solo de un extremo y unos 2 centímetros, para que queden colgando. Asegúrate de no enrollarlas demasiado fuerte para evitar estrangular la rama, ni demasiado flojo para evitar que se caigan. Coloca las tiras en distintas ramas para cubrir más zonas, que quede bastante equilibrado y no queden muchas en una zona y ninguna en otra área. Revísalas de vez en cuando y quita las que estén rotas y pon nuevas.

¿Qué otros beneficios tiene el papel de aluminio en el limonero?

Además de hacer tiras del papel de aluminio para este fin, este material puede aprovecharse para otras labores en el jardín. Aleja a plagas trepadoras: el tronco se puede envolver en papel de aluminio, y esto formará una barrera desagradable para aquellas plagas trepadoras que pueden comer las hojas, como los caracoles y las babosas. Eso sí, no dejes demasiado tiempo el aluminio en el tronco, especialmente en temporada de lluvia, porque puede generarse moho. Revisa constantemente que esté seco y en orden.

el tronco se puede envolver en papel de aluminio, y esto formará una barrera desagradable para aquellas plagas trepadoras que pueden comer las hojas, como los caracoles y las babosas. Eso sí, no dejes demasiado tiempo el aluminio en el tronco, especialmente en temporada de lluvia, porque puede generarse moho. Revisa constantemente que esté seco y en orden. Retiene la humedad del suelo: si se coloca rodeando el tronco a la altura del sustrato, ayudarás a retener la humedad. Es útil especialmente en tiempos de calor.

si se coloca rodeando el tronco a la altura del sustrato, ayudarás a retener la humedad. Es útil especialmente en tiempos de calor. Aleja el calor: nuevamente, si se coloca en el tronco a altura de sustrato, se creará una capa aislante que ayudará a rebotar la luz, lo que mantendrá un clima fresco para las raíces.

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Bibliografía