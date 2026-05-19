Animales salvajes La paradoja ecológica del lince ibérico: allí donde se reintroduce aumentan los conejos y la ciencia ya sabe por qué Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: © Josef Stefan, Wildlife Photographer of the Year A primera vista parece una contradicción imposible: allí donde hay reintroducción del lince ibérico, aumentan las poblaciones de conejo europeo, precisamente la principal presa de este gran depredador. Sin embargo, varios estudios científicos realizados en España han confirmado esta inesperada paradoja ecológica del lince ibérico, un fenómeno que está cambiando la forma en la que entendemos el equilibrio natural de los ecosistemas. El hallazgo ha llamado la atención de investigadores de centros como la Estación Biológica de Doñana o el IREC, que llevan años analizando cómo afecta el regreso de los grandes depredadores a la biodiversidad. Lo que han descubierto revela hasta qué punto una sola especie puede alterar todo el funcionamiento de un ecosistema.

El regreso del lince ibérico que desafía la lógica ecológica

A primera vista, la idea parece contradecir cualquier intuición básica sobre cómo funciona la naturaleza: un depredador especializado en conejos regresa a un ecosistema… y, en lugar de reducir su población, estos aumentan. Sin embargo, eso es exactamente lo que han observado investigadores en varias zonas de España donde el lince ibérico ha sido reintroducido. Lejos de tratarse de una anomalía, la explicación apunta a un efecto en cadena dentro del ecosistema. La clave no está solo en lo que el lince caza, sino en cómo su presencia reorganiza el comportamiento y la abundancia de otros depredadores.

Los depredadores invisibles que explican el aumento de conejos

El misterio se resuelve cuando ampliamos el foco. El lince no actúa en solitario: comparte el ecosistema con otros carnívoros más generalistas, como el zorro rojo o el meloncillo. Estos animales, conocidos como mesodepredadores, no dependen de una sola presa. Al contrario, cazan conejos, aves como la perdiz roja y otros pequeños vertebrados de forma constante y oportunista. Cuando el lince desaparece, estos depredadores intermedios suelen aumentar en número y expandir su actividad. Y su impacto combinado sobre las presas puede ser muy alto. Cuando el lince vuelve, ocurre lo contrario: compite con ellos, los desplaza y reduce significativamente sus poblaciones. En estudios realizados en el valle del Matachel se ha observado una reducción de hasta el 80% en la abundancia de estos mesodepredadores tras la reintroducción del felino. Imagen: Rafael Bastante - Europa Press

La cascada trófica que cambia todo el ecosistema

Aquí aparece el concepto clave que explica toda la paradoja: la cascada trófica. Este fenómeno describe cómo la presencia de un depredador superior no solo afecta a sus presas directas, sino que desencadena cambios en varios niveles del ecosistema. En este caso, el mecanismo sería el siguiente: El lince ibérico regresa y establece territorios. Reduce la presencia de zorros, meloncillos y otros mesodepredadores. Disminuye la presión global de depredación sobre conejos. Los conejos encuentran más oportunidades para reproducirse y sobrevivir. El resultado final es contraintuitivo pero consistente: aunque el lince caza conejos, el ecosistema en conjunto ejerce menos presión sobre ellos que antes de su reintroducción. Algunos análisis estiman incluso una reducción notable del consumo total de conejos por parte de toda la comunidad de carnívoros, lo que contribuye a su recuperación.

El lince ibérico no solo caza, también equilibra el ecosistema

El efecto no se limita al conejo. En estas zonas también se ha observado una mejora en otras especies presa, como la perdiz roja, lo que refuerza la idea de que el sistema se está estabilizando. Investigadores del CSIC y centros como la Estación Biológica de Doñana han señalado que este tipo de resultados muestran algo fundamental: la conservación de grandes depredadores no solo protege a una especie emblemática, sino que puede restaurar funciones ecológicas completas. En otras palabras, el lince no solo “vive” en el ecosistema, sino que también equilibra el ecosistema.

La ciencia detrás de la paradoja

El estudio que analiza este fenómeno, publicado en la revista Biological Conservation, se basa en seguimiento de campo mediante cámaras trampa, modelos de densidad poblacional y comparaciones antes y después de la reintroducción del lince en distintas áreas. Los resultados apuntan a un patrón consistente: donde el lince se establece, la comunidad de carnívoros cambia, y con ella, la dinámica de las presas. Este tipo de interacción ya se había documentado en otros ecosistemas, como el famoso caso del lobo en Yellowstone, donde la reintroducción de un depredador superior transformó no solo las poblaciones animales, sino incluso la vegetación y la estructura del paisaje.

Por qué recuperar grandes depredadores cambia los ecosistemas

Aunque el resultado pueda parecer paradójico, los investigadores advierten que no se trata de un efecto universal ni inmediato. Los ecosistemas son sistemas complejos, y factores como la disponibilidad de hábitat, enfermedades del conejo, clima o presión humana también influyen en sus poblaciones. Aun así, la evidencia acumulada refuerza una idea cada vez más sólida en ecología: eliminar grandes depredadores puede generar desequilibrios en los ecosistemas, algunos cambios incluso inesperados… y recuperarlos puede ayudar a restaurarlos.

El regreso del lince ibérico, uno de los mayores éxitos de conservación en Europa

La recuperación del lince ibérico es uno de los mayores éxitos de conservación del continente. De estar al borde de la extinción, con menos de un centenar de ejemplares en libertad a comienzos de los años 2000, la especie supera hoy los 2.000 individuos gracias a programas de conservación y reintroducción. Sin embargo, su futuro sigue dependiendo de varios factores críticos, especialmente la conservación del conejo europeo, la fragmentación del hábitat y los atropellos. Paradójicamente, este nuevo conocimiento añade un matiz importante a su historia: el lince no solo depende del conejo, sino que también contribuye a estabilizar su población. Y en un equilibrio invisible, el regreso del lince ibérico está revelando algo que la ciencia lleva años afinando: que recuperar a los grandes depredadores puede ser una de las formas más efectivas de reconstruir la complejidad perdida de la naturaleza.