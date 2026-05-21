Geología Ni EE.UU. ni Irán: España es el gran yacimiento de tierras raras que podría cubrir el 33% de las necesidades europeas Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Las tierras raras se han convertido en uno de los recursos más importantes para la industria tecnológica y energética. En este contexto, España ha ganado protagonismo tras la identificación de varios yacimientos que podrían reducir la dependencia europea de importaciones extranjeras. Sin embargo, el posible desarrollo de estos proyectos también ha abierto un debate sobre su impacto ambiental y social. Mientras Europa busca reducir su dependencia de China y asegurar el acceso a minerales estratégicos, el proyecto de Ciudad Real ha vuelto a situar a España en el centro del debate sobre el futuro energético, industrial y ambiental del continente.

Las tierras raras: los minerales imprescindibles para la transición energética

Lo primero de todo es conocer qué son las tierras raras. Se trata de un conjunto de 17 elementos químicos utilizados en la fabricación de tecnologías avanzadas y productos industriales. Aunque su nombre puede hacer pensar que son escasos, en realidad muchos de ellos están presentes en la corteza terrestre en cantidades relativamente abundantes. El problema es que suelen encontrarse dispersos y su extracción y procesamiento resultan complejos y costosos. Estos minerales son fundamentales para sectores estratégicos como la electrónica, las energías renovables, la automoción y la defensa. Se utilizan, por ejemplo, en baterías, teléfonos móviles, turbinas eólicas, paneles solares, vehículos eléctricos, imanes de alta potencia, equipos médicos y sistemas militares. Entre las tierras raras más conocidas se encuentran el neodimio, el lantano, el cerio o el disprosio. Algunas destacan especialmente por su capacidad para fabricar imanes permanentes muy potentes, esenciales para motores eléctricos y tecnologías relacionadas con la transición energética. En la actualidad, el acceso a estos recursos se ha convertido en una cuestión estratégica para muchos países y regiones. La elevada dependencia de importaciones, especialmente desde Asia, ha llevado a la Unión Europea a buscar nuevos yacimientos y reforzar su capacidad de producción para asegurar el suministro de materiales críticos en los próximos años.

El yacimiento español que podría cambiar el futuro industrial de Europa

El yacimiento que ha despertado el interés europeo se encuentra en Matamulas, entre las localidades de Torrenueva y Torre de Juan Abad, dentro de la comarca del Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real. En esta zona se localiza un depósito de monacita gris, un mineral que contiene elementos como neodimio, cerio y lantano, muy demandados por la industria tecnológica y energética. El interés de Europa por este enclave se debe a la necesidad de reducir su dependencia exterior en el suministro de materias primas críticas. Las tierras raras son esenciales para fabricar coches eléctricos, aerogeneradores, dispositivos electrónicos y otras tecnologías vinculadas a la transición energética y digital. Según los datos mencionados por Quantum Minería, el yacimiento podría alcanzar una producción superior a las 2.100 toneladas anuales, una cantidad que la empresa relaciona con hasta un tercio de las necesidades europeas de estos materiales. Además, esa producción permitiría fabricar cientos de miles de vehículos eléctricos o miles de aerogeneradores cada año. La Unión Europea también busca reforzar su autonomía estratégica mediante la Ley Europea de Materias Primas Críticas, con la que pretende aumentar la extracción, el procesamiento y el reciclaje de minerales dentro del continente. En este contexto, cualquier posible yacimiento europeo de tierras raras gana relevancia por su valor económico, industrial y geopolítico.

Qué defiende la empresa que quiere explotar las tierras raras en España

Quantum Minería sostiene que estos minerales son esenciales para la transición energética y para reducir la dependencia europea de proveedores extranjeros, especialmente en sectores vinculados a la fabricación de coches eléctricos, aerogeneradores y tecnología avanzada. La empresa calcula que la producción prevista permitiría fabricar hasta 350.000 vehículos eléctricos o alrededor de 10.000 aerogeneradores cada año. Ante las críticas medioambientales, la compañía asegura que el proyecto contempla medidas para reducir el impacto sobre el entorno. Entre ellas, afirma que la capa vegetal se retiraría de forma temporal para restaurarla después de la explotación, que no se utilizarían productos químicos contaminantes en el tratamiento de la monacita y que la actividad minera se desarrollaría por sectores para minimizar la afección a la agricultura local. Quantum Minería volvió a solicitar en 2024 la investigación de la viabilidad del yacimiento, defendiendo que el desarrollo de este tipo de recursos será clave para garantizar la autonomía industrial y energética europea en los próximos años.

El gran problema de las tierras raras: residuos, impacto y minería a cielo abierto

El posible desarrollo de yacimientos de tierras raras en España también ha generado preocupación por su impacto ambiental y social. Uno de los principales problemas señalados por asociaciones ecologistas y parte de la población local es que muchos de estos depósitos se encuentran muy cerca de la superficie, lo que obliga a realizar explotaciones a cielo abierto que afectan a grandes extensiones de terreno. En el caso del yacimiento de Matamulas, en Ciudad Real, colectivos como Greenpeace consideran que la extracción de monacita podría generar residuos difíciles de gestionar debido a la presencia de elementos radiactivos. Además, advierten de posibles efectos sobre el paisaje, la agricultura y el entorno natural de la comarca. Otro de los desafíos está relacionado con el propio proceso de tratamiento de las tierras raras. Y es que la extracción y separación de estos elementos requiere procedimientos complejos, uso intensivo de ácidos y la generación de residuos que deben controlarse cuidadosamente para evitar daños ambientales. Las diferencias entre quienes defienden la explotación y quienes alertan de sus riesgos han provocado varios conflictos administrativos y judiciales en los últimos años. De hecho, el proyecto de Matamulas fue paralizado tras decisiones judiciales y objeciones medioambientales, aunque la empresa promotora ha seguido intentando reactivar la iniciativa. Aun así, especialistas del Instituto Geológico y Minero de España recuerdan que tanto España como la Unión Europea cuentan con normativas ambientales muy estrictas. Según explican, cualquier proyecto minero debe demostrar que puede desarrollarse con garantías económicas, sociales y ambientales antes de obtener autorización.