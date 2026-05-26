La Luna Luna Azul de 2026: cuándo será la segunda luna llena de mayo y por qué será tan especial Por Germán Portillo , Ambientólogo.

La Luna Azul de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más curiosos del año. Esta segunda luna llena de mayo no solo será poco frecuente, sino que además coincidirá con una microluna, por lo que se verá más pequeña de lo habitual en el cielo. Además de su rareza, la Luna Azul coincidirá visualmente con Antares, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Escorpio, dejando una escena especialmente llamativa para los aficionados a la observación astronómica. Aunque la Luna no cambiará realmente de color, este fenómeno sigue despertando gran interés por lo inusual que resulta ver dos lunas llenas en un mismo mes.

La razón por la que algunas lunas llenas reciben el nombre de Luna Azul

La Luna Azul es el nombre que recibe una luna llena poco habitual dentro del calendario lunar. A pesar de su nombre, la Luna no cambia realmente de color durante este fenómeno y normalmente se observa con su tonalidad habitual. Existen dos formas de definir una Luna Azul. La más conocida es la llamada Luna Azul de calendario, que ocurre cuando en un mismo mes natural se producen dos lunas llenas. Como el ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 días, en algunos meses puede coincidir una segunda luna llena antes de que termine el mes. También existe la llamada Luna Azul estacional. En este caso, el fenómeno sucede cuando una estación del año tiene cuatro lunas llenas en lugar de tres. La tercera de esas cuatro lunas es la que recibe el nombre de Luna Azul. Este fenómeno no ocurre todos los años. De media, una Luna Azul aparece cada dos o tres años debido a la diferencia entre el calendario mensual y la duración real de los ciclos lunares.

La fecha exacta en la que podrá verse la Luna Azul de 2026

La Luna Azul de 2026 tendrá lugar el 31 de mayo de 2026 a las 08:45 GMT. Se tratará de una Luna Azul de calendario, un fenómeno que ocurre cuando hay dos lunas llenas dentro del mismo mes natural y la segunda recibe ese nombre. En mayo de 2026 ha habido una primera luna llena el día 1 y ahora una segunda el día 31, por lo que esta última será considerada la Luna Azul del año.

Por qué la Luna Azul de 2026 será tan especial

La Luna Azul de 2026 será uno de los eventos astronómicos más llamativos del año por varias razones. En primer lugar, no es habitual que un mismo mes tenga dos lunas llenas, por lo que la segunda luna llena de mayo que recibirá la denominación de Luna Azul, llama mucho la atención. Este fenómeno solo ocurre aproximadamente cada dos o tres años. Además, la Luna Azul de 2026 coincidirá con una microluna, algo que aumentará todavía más su interés entre aficionados y observadores del cielo. La Luna estará cerca del apogeo, el punto más alejado de la Tierra en su órbita, por lo que se verá ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual. De hecho, será la microluna más pequeña de todo 2026. Otro aspecto destacado será su cercanía visual con Antares, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Escorpio. Durante la noche del 31 de mayo, ambos cuerpos celestes podrán verse próximos en el cielo, creando una escena especialmente llamativa para la observación astronómica. En algunas zonas del hemisferio sur incluso se producirá una ocultación lunar de Antares, donde la Luna tapará momentáneamente la estrella. La importancia de este evento también radica en el interés cultural y popular que despiertan las Lunas Azules. Aunque la Luna no adquiere realmente un color azul, el fenómeno ha mantenido su fama durante siglos debido a su rareza y a la expresión inglesa “once in a blue moon”, utilizada para describir algo poco frecuente.

No todas las Lunas Azules son iguales: estas son sus diferencias

Existen dos tipos principales de Luna Azul: la Luna Azul de calendario y la Luna Azul estacional. Aunque ambas hacen referencia a una “luna llena extra”, la diferencia está en la forma en la que se contabilizan las lunas llenas. La Luna Azul de calendario ocurre cuando hay dos lunas llenas dentro del mismo mes natural. Como el ciclo lunar dura unos 29,5 días y muchos meses tienen 30 o 31 días, a veces da tiempo a que aparezcan dos lunas llenas en el mismo mes. En ese caso, la segunda recibe el nombre de Luna Azul. La Luna Azul de 2026 será precisamente de este tipo, ya que mayo tendrá luna llena el día 1 y otra el día 31. Por otro lado, la Luna Azul estacional se produce cuando una estación astronómica tiene cuatro lunas llenas en lugar de las tres habituales. En esa situación, la tercera luna llena de la estación es la que recibe el nombre de Luna Azul. Las estaciones astronómicas se calculan entre solsticios y equinoccios, no por meses del calendario. La Luna Azul estacional tiene una definición tradicional y se utilizaba antiguamente en calendarios astronómicos y religiosos. En cambio, la Luna Azul de calendario se popularizó en el siglo XX tras un error de interpretación publicado en la revista Sky & Telescope en 1946, aunque con el tiempo terminó convirtiéndose en la definición más conocida.