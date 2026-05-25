El salmón desaparece de los ríos del norte de España: Navarra y País Vasco ya están en alerta

El salmón del Atlántico es un símbolo de los ríos del norte de España, pero hoy su presencia es cada vez más escasa. En cuencas como las de Navarra y el País Vasco, los datos apuntan a un descenso sostenido que preocupa tanto a científicos como a administraciones. Es una tendencia prolongada que refleja el deterioro de los ecosistemas fluviales. Este tipo de salmón depende de condiciones muy específicas para completar su ciclo vital: aguas frías, limpias y bien oxigenadas. Sin embargo, esos requisitos están siendo cada vez más difíciles de cumplir. El estado de muchas masas de agua en España sigue lejos de los objetivos de buen estado ecológico exigidos por la normativa europea.

Cada vez vuelven menos salmones a los ríos del norte

El descenso del salmón no es exclusivo de España, pero tiene características propias en este país. En ríos cantábricos, las capturas han disminuido de forma notable en las últimas décadas, y en algunos tramos la reproducción natural está en riesgo. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) advierte que muchas poblaciones de salmón atlántico en Europa están por debajo de niveles biológicamente seguros. Además, en España, organismos autonómicos han detectado una reducción significativa de ejemplares reproductores, lo que compromete el futuro de esta especie de peces migratorios.

Calor, presas y contaminación: las amenazas que están hundiendo al salmón

La situación del crítica del salmón en la zona del País Vasco y Navarra responde a una combinación de factores que actúan de forma simultánea: Cambio climático y aumento de temperatura: El aumento de la temperatura del agua reduce el oxígeno disponible y altera los ciclos migratorios. La Agencia Europea de Medio Ambiente señala que el calentamiento de ríos y mares está afectando directamente a especies sensibles como el salmón.

El aumento de la temperatura del agua reduce el oxígeno disponible y altera los ciclos migratorios. La Agencia Europea de Medio Ambiente señala que el calentamiento de ríos y mares está afectando directamente a especies sensibles como el salmón. Presas y barreras fluviales: Las infraestructuras hidráulicas dificultan el acceso a las zonas de desove. Aunque existen escalas para peces, su eficacia es limitada.

Las infraestructuras hidráulicas dificultan el acceso a las zonas de desove. Aunque existen escalas para peces, su eficacia es limitada. Contaminación y calidad del agua: Vertidos urbanos, agrícolas e industriales deterioran el hábitat. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado en distintos informes sobre presiones significativas en las cuencas del norte.

Vertidos urbanos, agrícolas e industriales deterioran el hábitat. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado en distintos informes sobre presiones significativas en las cuencas del norte. Sobrepesca: Aunque hoy está más regulada, la sobrepesca o pesca intensiva histórica contribuyó al declive de las poblaciones de estos salmones.

El Bidasoa ya refleja la crisis del salmón en el norte de España

En Navarra y el País Vasco, el caso del río Bidasoa es especialmente significativo. Tradicionalmente uno de los ríos salmoneros más importantes de la península, hoy presenta una situación frágil. Los programas de seguimiento muestran que el número de salmones que remontan el río ha disminuido, y la dependencia de repoblaciones artificiales es cada vez mayor. Esto supone un problema añadido, ya que puede afectar a la diversidad genética de la especie. El salmón es muy importante en los ecosistemas que habita, quizás más de lo que podamos pensar en un inicio. Su desaparición de un lugar es especialmente grave porque se trata de una especie clave en los ecosistemas fluviales. su presencia es un indicador de buena salud ambiental. Esto significa que cuando el salmón desaparece de una zona o de un ecosistema, suele ser señal de que el ecosistema está degradado. Durante su ciclo vital, el salmón transporta nutrientes desde el mar hasta los ríos, contribuyendo al equilibrio ecológico. Su declive puede alterar cadenas tróficas y afectar a otras especies.

Todavía se puede salvar al salmón, pero el tiempo se agota

Los expertos coinciden en que todavía hay margen para actuar, pero las medidas deben ser integrales, empezando por la eliminación o adaptación de barreras fluviales, siguiendo con la mejora de la calidad del agua y culminando con el control de la pesca. La WWF (World Wildlife Fund), fundada en 1961 y consolidada hoy como la mayor organización internacional independiente dedicada a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, viene insistiendo hace tiempo con la urgente necesidad de recuperar la conectividad de los ríos europeos para proteger especies migratorias como el salmón. El salmón del Atlántico se encuentra en un punto crítico en el norte de España. Su posible desaparición de ríos de Navarra y el País Vasco es un riesgo muy concreto y posible si no se adoptan medidas urgentes. Sin embargo, la experiencia en otros países demuestra que la recuperación es posible cuando se combinan políticas públicas, ciencia y compromiso social. Así ocurrió en el río Elwha en Estados Unidos, el Támesis en Londres o en Escocia, un país con políticas muy activas para enfrentar este problema que pueden ser un buen modelo a seguir.