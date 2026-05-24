Adiós a las moscas en casa: estas 5 plantas las mantienen lejos y así puedes cuidarlas

Las moscas pueden convertirse en un problema muy molesto, sobre todo en los meses de más calor. Aparecen en la cocina, alrededor de la fruta, cerca de la basura o incluso en ventanas abiertas, y aunque existen muchos productos químicos para eliminarlas, cada vez más personas buscan alternativas naturales. Una de las soluciones más sencillas, decorativas y sostenibles es usar plantas aromáticas que, gracias a sus olores intensos y aceites esenciales, ayudan a mantener a las moscas alejadas. Además de cumplir esta función, aportan frescor, aroma y vida al hogar y se pueden usar de varias formas. Estas son 5 plantas antimoscas muy efectivas y cómo cuidarlas en casa para que realmente funcionen.

Albahaca: el repelente natural para moscas que puedes tener en la cocina

La albahaca no solo es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina, también es un excelente repelente natural de moscas. Su olor intenso resulta desagradable para muchos insectos, lo que la convierte en una gran aliada para mantener alejadas las moscas en interiores. Dónde colocarla Lo ideal es tener la albahaca colocada en la cocina, cerca de las ventanas o en la encimera, pero siempre en un lugar con buena luz natural. Cómo cuidarla Necesita mucha luz, pero sin sol directo muy fuerte en verano.

Riego frecuente, manteniendo la tierra ligeramente húmeda.

Evitar encharcamientos. Un truco útil para que la albahaca funcione bien contra los insectos es mover ligeramente las hojas de vez en cuando para liberar su aroma, lo que aumenta su efecto repelente.

Lavanda: aroma agradable para ti, molesto para las moscas

La lavanda es conocida por su aroma relajante para las personas, pero lo contrario para muchos insectos. Su fragancia intensa ayuda a mantener alejadas no solo las moscas, sino también mosquitos. Dónde colocarla Funciona muy bien ubicar una planta de lavanda en dormitorios, salones o terrazas soleadas. Cómo cuidarla Necesita mucha luz solar directa.

Riego moderado. Es mejor quedarse corto que pasarse.

Suelo bien drenado. Además de su función repelente, la lavanda aporta un toque decorativo muy atractivo y también puede utilizarse seca en saquitos aromáticos.

Menta: potente y de crecimiento rápido

La menta es una de las plantas más eficaces para ahuyentar moscas gracias a su aroma intenso y fresco. También es útil contra otros insectos, lo que la convierte en una planta muy versátil. Dónde colocarla En ventanas, cocina o incluso en el balcón. También puede colocarse cerca de cubos de basura o zonas donde se acumulan olores con facilidad. Cómo cuidarla Crece muy rápido, por lo que conviene controlarla.

Mejor en maceta individual, ya que puede invadir otras plantas.

Riego frecuente sin encharcar. Un detalle importante: al frotar ligeramente las hojas, se libera más aroma, potenciando su efecto antimoscas.

Citronela: la reina contra los insectos

La citronela es probablemente la planta más conocida por su capacidad para repeler insectos. Su olor cítrico actúa como barrera natural contra moscas y mosquitos. Dónde colocarla Es ideal para tener en exteriores como terrazas, jardines o balcones, aunque también puede mantenerse bien cerca de ventanas abiertas. Cómo cuidarla Necesita mucho sol y temperaturas cálidas.

Riego regular, sin exceso de agua.

Protegida del frío en invierno. Es especialmente útil en verano, cuando la presencia de insectos en casa aumenta.

Romero: resistente, aromático y muy práctico contra las moscas

El romero es una planta muy resistente que además de usarse en la cocina, también ayuda a mantener alejadas las moscas gracias a su fuerte aroma. Dónde colocarla Se puede ubicar en la cocina, el balcón o incluso cerca de la entrada de casa, ya que son puntos en los que suelen aparecer moscas en cuanto empieza la temporada de estas. Cómo cuidarla Necesita mucha luz solar.

Riego bajo o moderado, ya que tolera bien la sequía.

No requiere cuidados complejos. Además, el romero tiene la ventaja de ser una planta muy duradera, ideal para quienes no tienen mucha experiencia cuidando plantas. Igual que las demás, si mueves sus hojas, se liberan aceites esenciales muy aromáticos que repelen a los insectos.

Dónde colocar estas plantas y consejos para que funcionen mejor

No basta con tenerlas: la ubicación es clave para potenciar su efecto antimoscas. Ventanas y entradas: actúan como barrera natural.

actúan como barrera natural. Cocina: una de las zonas más críticas por los alimentos.

una de las zonas más críticas por los alimentos. Balcones y terrazas: ideal para citronela y lavanda.

ideal para citronela y lavanda. Cerca de fruta o cubos de basura: ayuda a reducir la atracción de moscas. Cuanto más cerca estén de los puntos donde aparecen los insectos, más efectivas serán. Estos son algunos consejos básicos más para que funcionen mejor: Mantén las plantas sanas: una planta débil pierde aroma.

una planta débil pierde aroma. No las sobre riegues: el exceso de agua puede debilitarlas.

el exceso de agua puede debilitarlas. Colócalas en grupo: de esta forma lograrás potenciar el efecto aromático.

de esta forma lograrás potenciar el efecto aromático. Frota las hojas: de vez en cuando frótalas ligeramente para activar su olor.

Por qué estas plantas ayudan a ahuyentar moscas

El secreto está en sus aceites esenciales. Muchas de estas plantas liberan compuestos aromáticos que interfieren con el sistema olfativo de las moscas, dificultando que detecten alimentos o lugares adecuados para posarse. En otras palabras, no las eliminan directamente, pero sí crean un entorno menos atractivo para ellas.

Un método natural, decorativo y sostenible

Las plantas antimoscas no solo ayudan a reducir la presencia de insectos en casa, también aportan frescor, decoración y un ambiente más agradable sin necesidad de productos químicos. Con opciones como la albahaca, la lavanda, la menta, la citronela y el romero, es posible crear un hogar más cómodo y naturalmente protegido, especialmente en los meses de calor. Una pequeña mejora verde puede marcar una gran diferencia en el día a día.