El Sol Benito Fuentes, meteorólogo: “No podremos saber si las nubes arruinarán el eclipse del 12 de agosto hasta 3 o 4 días antes” Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El eclipse solar total del 12 de agosto será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de los últimos años en España. Miles de personas ya preparan desplazamientos para situarse en la franja de totalidad, pero hay una incógnita que todavía nadie puede resolver: ¿permitirán las nubes disfrutar del espectáculo? El meteorólogo Benito Fuentes ha querido responder a esa pregunta con un análisis climatológico basado en 30 años de observaciones, publicado en su cuenta de X. No se trata de una predicción del tiempo para ese día, sino de un estudio que permite conocer qué probabilidad existe de encontrar nubosidad en las zonas donde será visible el eclipse. Aun así, el experto ha explicado que aún no podemos saber con exactitud si se verá. “No podremos saberlo hasta 3 o 4 días previos”, ha aclarado en X.

¿Se puede saber ya si habrá nubes durante el eclipse?

La respuesta es no. Los modelos meteorológicos solo permiten realizar previsiones fiables entre tres y cuatro días antes del fenómeno. Hasta entonces, cualquier estimación se basa en el comportamiento habitual de la atmósfera durante esas fechas. Precisamente ese es el enfoque del análisis realizado por Benito Fuentes, publicado en su cuenta de X. El meteorólogo recuerda que el objetivo no es predecir qué ocurrirá el 12 de agosto de este año, sino conocer qué probabilidad existe de encontrar cielos nubosos según los registros históricos. Para elaborar su estudio, Fuentes ha revisado la nubosidad registrada en España durante los últimos 30 años el 12 de agosto a las 20:00 horas, una hora muy cercana al momento en el que tendrá lugar la totalidad del eclipse.

Qué muestran los análisis basados en 30 años de observaciones

Los resultados muestran que algunos puntos situados dentro de la franja de totalidad han registrado una nubosidad significativa en una parte importante de los años analizados, lo que podría dificultar la observación si ese patrón se repitiera. Uno de los aspectos más llamativos del análisis es que, debido a que el eclipse tendrá lugar al atardecer, la posición de las nubes será más importante que la cantidad total de cielo cubierto. Como el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, Fuentes explica que las nubes que pueden impedir la observación no serán necesariamente las situadas encima del observador. “Las nubes que molestan no estarán sobre tu cabeza sino lejos, mirando hacia el oeste”, señala el meteorólogo en su análisis. Por ello, incluso con un cielo aparentemente despejado, unas pocas nubes situadas justo en la dirección del Sol podrían arruinar la visión de la totalidad.

No todas las nubes afectan igual

El estudio también distingue entre los distintos tipos de nubosidad. Las nubes altas permiten el paso de parte de la luz solar, por lo que todavía sería posible apreciar cómo disminuye la luminosidad durante el eclipse. Sin embargo, las nubes medias y bajas son las que realmente preocupan, ya que pueden ocultar completamente el disco solar e impedir observar el momento más esperado del fenómeno, apunta Fuentes.

Este es el punto de nubosidad que marca la alerta

Para valorar el riesgo, Benito Fuentes utiliza un umbral del 35 % de nubosidad. A partir de ese porcentaje considera que aumenta significativamente la probabilidad de que las nubes interfieran en la observación, especialmente porque el eclipse se producirá muy cerca del ocaso. Este criterio permite identificar las zonas que, según los registros históricos, presentan un mayor riesgo de nubosidad durante esa fecha, aunque el propio meteorólogo insiste en que no debe interpretarse como una predicción para este año.

¿Hay que cambiar los planes? Esto es lo que recomiendan los expertos

Por el momento, no. Fuentes recuerda que los mapas elaborados con datos históricos únicamente muestran qué ha ocurrido otros años, pero no permiten saber qué sucederá el próximo 12 de agosto. Las previsiones meteorológicas que realmente servirán para decidir el mejor lugar de observación llegarán entre tres y cuatro días antes del eclipse, cuando los modelos puedan describir con suficiente precisión la evolución de la atmósfera. Para quienes tengan previsto viajar a la franja de totalidad, esos pronósticos serán clave, ya que permitirán modificar el destino si alguna zona presenta un elevado riesgo de nubosidad.

Un fenómeno histórico para España: el primero de tres eclipses visibles hasta 2028

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 recorrerá buena parte del norte de España durante el atardecer y será el primero de una serie de tres eclipses visibles desde el país entre 2026 y 2028. En numerosas localidades, la fase de totalidad apenas durará entre unos segundos y algo más de un minuto, por lo que unas pocas nubes situadas en el lugar equivocado podrían impedir contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas.