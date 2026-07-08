Animales en peligro extinción Conmoción por la muerte de Waka, la lince ibérica reintroducida en Aragón: las vías de transporte siguen siendo el mayor peligro para la especie Por Alejandro Lingenti

Imagen: El Periódico / Pablo Ibáñez ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El programa para devolver el lince ibérico a Aragón ha sufrido uno de sus primeros contratiempos. Waka, una de las hembras liberadas recientemente dentro del proyecto de reintroducción desarrollado en la cuenca del río Huerva, ha aparecido muerta junto a una vía ferroviaria en el entorno de Puerto Venecia, en Zaragoza. La necropsia ha confirmado que el animal falleció tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la rotura del cuello, unas lesiones compatibles con el impacto de un tren o con la onda de presión generada por el paso de un convoy. El hallazgo ha supuesto un duro revés para una iniciativa considerada histórica. Aragón se convirtió este mismo año en la primera comunidad autónoma del noreste peninsular en recuperar al lince ibérico mediante un programa de reintroducción, décadas después de la desaparición de la especie en este territorio. La muerte de Waka recuerda que recuperar una especie no depende únicamente de liberar ejemplares, sino también de garantizar que puedan sobrevivir en un paisaje profundamente transformado por la actividad humana

Waka había sido liberada hace apenas unas semanas

Waka nació en el centro de cría de El Acebuche, en Doñana. Llegó a Aragón el pasado 29 de abril junto al macho Worbi, procedente del centro de cría de Zarza de Granadilla (Cáceres). Tras completar el periodo de aclimatación, ambos fueron liberados el 27 de mayo como la segunda pareja del programa impulsado por la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón, cuyo objetivo es establecer una población reproductora estable en el valle del Ebro. El cadáver fue localizado gracias al collar GPS que portaba como parte del seguimiento científico de todos los ejemplares liberados. La señal del emisor alertó a los técnicos de que el animal había dejado de moverse, lo que permitió encontrar rápidamente el cuerpo junto a la infraestructura ferroviaria.

Los atropellos siguen siendo una de las mayores amenazas para el lince ibérico

Aunque el lince ibérico protagoniza uno de los mayores éxitos recientes de la conservación en Europa, los atropellos continúan siendo una de las principales causas de mortalidad no natural. La propia administración aragonesa recuerda que las infraestructuras lineales de transporte representan un riesgo especialmente elevado durante la fase de dispersión, cuando los ejemplares jóvenes recorren largas distancias en busca de nuevos territorios. En el caso del ferrocarril, la elevada velocidad de los trenes, los vallados y determinados elementos de la infraestructura pueden convertirse en auténticas barreras ecológicas difíciles de superar. No se trata de un problema exclusivo de Aragón. En Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, donde existen poblaciones consolidadas desde hace años, los atropellos en carretera siguen figurando entre las principales causas de muerte de ejemplares tanto jóvenes como adultos. Numerosos proyectos LIFE financiados por la Unión Europea han incorporado medidas específicas para reducir estos riesgos mediante pasos de fauna, vallados adaptados, mejora del diseño de drenajes y sistemas de vigilancia de puntos negros.

El lince ibérico: de especie al borde de la extinción a símbolo de recuperación

El caso del lince ibérico constituye uno de los ejemplos más destacados de recuperación de una especie amenazada. A comienzos del siglo XXI apenas sobrevivían alrededor de un centenar de ejemplares repartidos entre dos pequeñas poblaciones del sur de España. La pérdida de hábitat, la drástica reducción del conejo —su principal presa—, la caza ilegal y los atropellos habían llevado al felino al borde de la desaparición. Gracias a décadas de trabajo coordinado entre administraciones, científicos, centros de cría en cautividad y programas europeos de conservación, la situación ha cambiado de forma notable. Las poblaciones han aumentado de forma continuada y la especie ha ido recolonizando territorios donde llevaba décadas desaparecida. La llegada del lince a Aragón forma parte precisamente de esa estrategia nacional de expansión, cuyo objetivo consiste en crear nuevas poblaciones conectadas que aumenten la diversidad genética y reduzcan el riesgo de extinción. Imagen: Europa Press / Francisco J. Olmo

El éxito del lince ibérico aún afronta importantes desafíos

La muerte de Waka pone de manifiesto una realidad que los especialistas repiten desde hace años: liberar animales es solo el primer paso de un proceso mucho más complejo. Para que una reintroducción tenga éxito es imprescindible garantizar que el paisaje sea compatible con la supervivencia de la especie. Eso implica restaurar hábitats, asegurar la disponibilidad de presas, mantener la conectividad ecológica y minimizar amenazas derivadas de la actividad humana. En ese contexto, la adaptación de carreteras y ferrocarriles adquiere un papel fundamental. La construcción de pasos específicos para fauna, la eliminación de puntos de atrapamiento y la mejora de los vallados son algunas de las medidas que numerosos expertos consideran prioritarias para reducir la mortalidad. La pérdida de un solo ejemplar puede parecer anecdótica frente al crecimiento global del lince ibérico, pero cada animal resulta especialmente valioso cuando se intenta establecer una nueva población reproductora. En el caso de Waka, además, se trataba de una hembra joven con potencial para contribuir a la expansión futura de la especie en el noreste peninsular. Su muerte recuerda que la recuperación del lince ibérico no puede medirse únicamente por el número de ejemplares liberados. El verdadero éxito llegará cuando estos animales puedan desplazarse, reproducirse y colonizar nuevos territorios sin que las infraestructuras humanas sigan convirtiéndose en una de sus principales amenazas.

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Bibliografía