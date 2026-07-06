Qué plantar en julio en el huerto en España: calendario, cultivos y tareas para una buena cosecha

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google En el mes de julio en España ya se vive el pleno verano, con condiciones que varían ligeramente entre las cinco diferentes zonas climáticas dividiéndose en dos grupos: las de lluvias presentes y las de sequías calurosas. Para las primeras se recomienda sembrar hortalizas de hoja como lechuga y espinaca, mientras que en las zonas secas hay que probar con melón y sandía. Sabiendo qué sembrar en cada una, vas a poder tener un huerto muy productivo, con hortalizas fabricadas desde tu propio espacio. Pocas cosas son tan satisfactorias como poder alimentarte de tus propia cosecha, así que, si quieres poner en marcha tu huerto en julio, sigue leyendo esta guía con los mejores consejos para lograrlo.

Qué plantar en julio en el huerto según tu zona climática en España

Aunque el calor de verano es beneficioso para nuestro huerto, no todo será fácil porque hay un reto principal: el riesgo de sequía y estrés hídrico. Asimismo, en ciertas zonas las lluvias son abundantes, lo que puede dañar a ciertas plantas por exceso de humedad. Cada zona climática tiene sus peculiaridades, revisemos cuáles son. Clima de montaña Los días en la montaña son de calidez agradable, y noches un poco frescas, pero todavía tolerables. Puede haber lluvias ocasionales, y ya podemos irnos preparando para el otoño e invierno que se acercan, lo que nos da la pauta para sembrar las siguientes plantas: Lechuga

Kale

Acelga

Espinaca

Zanahoria

Rábano

Papa tardía

Remolacha

Chícharo

Frijol

Coliflor

Col

Brócoli Clima continental En las zonas continentales, el calor ya es bastante fuerte durante el día. La noche refresca y las lluvias son pocas, así que hay que elegir hortalizas que resistan bien el calor, como pueden ser: Remolacha

Acelga

Zanahoria

Chícharo

Frijol

Lechugas de verano, como la romana Recuerda que el que resistan el calor no implica que sean de riego bajo, así que recuerda darles el agua apropiada para que no desfallezcan. Clima atlántico Aquí la temperatura ya refresca, con días suaves y nublados que se sienten húmedos por las constantes lluvias. Aquí hay que cuidar que nuestras hortalizas no se ahoguen, y también podemos ir adelantando el huerto de otoño. Algunas buenas elecciones para tales fines son: Lechuga

Acelga

Kale

Espinaca

Col

Brócoli

Coliflor

Papa tardía Clima mediterráneo El verano del mediterráneo es famoso por ser muy cálido, pero además, es seco. Hay que saber elegir bien nuestra siembra para que las plántulas no sufran de estrés hídrico. Algunas que puedes sembrar son: Melón

Sandía

Lechugas de verano

Acelga

Chícharo

Acelga Clima árido Un clima árido en verano se representa por tener calores extremos y sequías arrolladoras, pero hay plantas adaptadas a tales condiciones como son: Melón

Sandía

Chícharo Clima subtropical Finalmente, el clima subtropical no presenta tanta variación y se mantiene estable. Aquí, hay que aprovechar para sembrar ricas frutas tropicales como son: Papaya

Maracuyá

Mango Así como otras hortalizas básicas pero que requieren temperatura y son de ciclo largo, como: Jitomate

Pepino

Pimiento

Berenjena

Maíz

Lechuga

Hortalizas y verduras que se siembran en julio y dan cosecha en otoño

Las hortalizas que deben sembrarse en julio son las de ciclo corto y no las de ciclo largo, porque hay que irse preparando para el cambio al otoño que se acerca, característico por temperaturas más bajas. Al sembrar hortalizas de ciclo largo en julio, podrías impedir la maduración a tiempo de los frutos. También hay que proteger del calor en zonas áridas y mediterráneas, por lo que conviene tener plantas que se puedan cosechar poco tiempo después. Así, las plantas que se siembran en julio y dan en otoño son: Lechuga

Espinaca

Acelga

Kale

Rábano

Zanahoria

Remolacha

Frijol

Col

Coliflor

Brócoli

Melón

Sandía

Papa tardía

Calendario de siembra en julio: qué plantar cada semana

Hay variaciones dependiendo de la semana, por lo que es bueno escalonar nuestras siembras. Aquí te presentamos cómo se divide el mes en función de tipo de cultivos. Primera quincena La primera quincena tiene temperatura alta en zonas áridas y mediterráneas, mientras que en zonas atlánticas y de montaña hay humedad persistente. Hay que sembrar plantas de ciclo corto, como son: Lechuga

Espinaca

Acelga

Frijol

Chícharo

Zanahoria

Rábano

Remolacha Segunda quincena En la segunda quincena se siente un verano más entrado en calor que lleva a riesgo de sequía. En zonas frescas, ya se puede contemplar el comienzo de siembra de otoño e invierno. Así, para la segunda quincena se suele sembrar: Brócoli

Coliflor

Col

Tareas imprescindibles en el huerto en julio que no debes olvidar

Acolchar En los climas de verano cálido, como son el árido y mediterráneo, es indispensable que coloques acolchado y lo repongas constantemente, porque esto ayudará a reducir la rápida evaporación de agua causada por el clima seco, evitando así que las plantas mueran por falta de agua. Revisar plagas En verano aumentan las plagas, así que debes revisar frecuentemente que tus plantas no estén siendo severamente atacadas. Busca pulgones, cochinillas o gorgojos, y atiéndelos a tiempo con biopesticidas para que no maten por completo a tu hortaliza. Fertilizar A las plantas que ya estén establecidas en tu huerto, como pueden ser jitomates o pepinos, agrégales fertilizante a comienzos de mes para asegurar una buena producción. Usa fertilizantes ricos en fósforo para producir más flores y, por lo tanto, más frutos.

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Bibliografía