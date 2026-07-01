Contaminación Los ecologistas no salen de su asombro: estos pájaros reutilizan colillas de cigarros para proteger sus nidos Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Encontrar colillas de cigarrillo entre ramas, hojas y plumas puede parecer una señal de contaminación. Sin embargo, para algunas aves urbanas estos residuos se han convertido en un material más para construir sus nidos, un comportamiento que durante años ha desconcertado a los científicos. Ahora, varias investigaciones apuntan a que las colillas podrían ayudar a reducir la presencia de algunos parásitos que afectan a los polluelos gracias a los compuestos del tabaco. Pero esta aparente ventaja tiene un coste: los mismos filtros también concentran sustancias tóxicas que podrían poner en riesgo la salud de las crías. Lo que parecía una simple adaptación al entorno urbano es, en realidad, un delicado equilibrio entre los beneficios de combatir los parásitos y los peligros de convivir con uno de los residuos más contaminantes que genera el ser humano.

La inesperada razón por la que algunas aves llevan colillas a sus nidos

Aunque pueda parecer un comportamiento extraño, algunos pájaros urbanos están incorporando colillas de cigarrillo a sus nidos por una razón práctica. Se trata de proteger a sus crías de los parásitos. Diversas investigaciones han observado que especies como los herrerillos comunes recurren a este material en entornos urbanos, donde los recursos naturales que tradicionalmente utilizaban son cada vez más escasos. En condiciones naturales, muchas aves añaden plantas aromáticas a sus nidos porque sus compuestos ayudan a repeler pulgas, ácaros, garrapatas y otros ectoparásitos. Sin embargo, en las ciudades estas plantas son menos accesibles, por lo que algunas especies parecen haber encontrado una alternativa en las colillas de cigarrillo. La clave está en la nicotina y otros compuestos presentes en el tabaco, que actúan como repelentes naturales frente a determinados insectos y parásitos.

Lo que descubrió el estudio científico sobre los nidos con colillas

El interés científico por el uso de colillas en los nidos ha llevado a varios equipos de investigación a analizar si este comportamiento aporta alguna ventaja real a las aves urbanas. Uno de los estudios más recientes, publicado en 2026 en la revista científica Animal Behaviour, se centró en los herrerillos comunes (Cyanistes caeruleus) que habitan zonas urbanas de Polonia. Los investigadores trabajaron con 33 nidadas y las dividieron en tres grupos. En el primero añadieron colillas de cigarrillos consumidos a los nidos; en el segundo sustituyeron los nidos naturales por estructuras artificiales esterilizadas y libres de parásitos; el tercero se mantuvo sin modificaciones como grupo de control. Posteriormente analizaron diferentes indicadores de salud de los polluelos, como los niveles de hemoglobina, hematocrito, glucosa y desarrollo físico. Los resultados mostraron que los polluelos criados en nidos con colillas presentaban niveles más altos de hemoglobina y hematocrito que los del grupo de control, lo que sugiere una mejor condición fisiológica. Sin embargo, los mejores resultados se obtuvieron en los nidos esterilizados, donde prácticamente no había parásitos. Al examinar los nidos después de la cría, los científicos identificaron distintos ectoparásitos, como ácaros, pulgas, garrapatas y larvas de mosca. Los nidos naturales registraron las mayores infestaciones, mientras que los que contenían colillas mostraron una reducción moderada de algunos parásitos, especialmente de las larvas de mosca, aunque el efecto no fue suficientemente fuerte como para considerarse concluyente. Los autores concluyen que las colillas podrían actuar como una especie de “fumigación parcial” gracias a la nicotina y otros compuestos derivados del tabaco. Aun así, advierten de que este comportamiento debe interpretarse con cautela, ya que las colillas también contienen sustancias potencialmente tóxicas que podrían generar efectos negativos a largo plazo sobre las aves y sus crías.

Las colillas también pueden ser un riesgo para los polluelos

Aunque las colillas parecen ayudar a reducir la presencia de algunos parásitos en los nidos, los científicos advierten de que esta estrategia también puede implicar riesgos para las aves. Las colillas de cigarrillo contienen nicotina, alquitrán, metales pesados y otros compuestos tóxicos que permanecen en los filtros incluso después de haber sido desechados. El estudio publicado en Animal Behaviour señala que los polluelos criados en nidos con colillas mostraron algunos indicadores fisiológicos mejores que los de los nidos naturales, lo que sugiere un posible beneficio asociado a la reducción de parásitos. Sin embargo, los investigadores recuerdan que estos resultados no significan que las colillas sean inocuas para las aves. Los efectos positivos observados podrían estar compensados por daños que no fueron evaluados en la investigación, especialmente a largo plazo. Uno de los principales motivos de preocupación es la exposición continuada de huevos y polluelos a sustancias químicas procedentes de los filtros. Estos materiales fueron diseñados para retener parte de los compuestos tóxicos generados durante la combustión del tabaco, por lo que pueden acumular residuos potencialmente perjudiciales para la fauna.

Así se están adaptando las aves a las ciudades modernas

El estudio también destaca que el uso de colillas no parece ser un comportamiento aislado, sino una muestra de la capacidad de adaptación de algunas aves a los entornos creados por el ser humano. Los herrerillos estudiados aprovecharon un residuo muy abundante en las ciudades para incorporarlo a la construcción de sus nidos, sustituyendo parcialmente recursos naturales que podrían ser más difíciles de encontrar en áreas urbanizadas. Los investigadores señalan que este comportamiento encaja dentro de un fenómeno cada vez más documentado como es la utilización de materiales de origen humano por parte de la fauna urbana. Además de plásticos, papeles o fibras sintéticas, algunas aves han aprendido a incorporar elementos que les proporcionan una ventaja funcional, como ocurre con las colillas y su posible efecto repelente sobre determinados parásitos. Según los autores, este hallazgo pone de manifiesto cómo la fauna puede desarrollar respuestas innovadoras ante los cambios provocados por la urbanización. Sin embargo, también refleja que algunos animales están adaptando su comportamiento a la presencia masiva de residuos generados por las actividades humanas, integrándolos incluso en aspectos tan importantes como la reproducción y el cuidado de las crías.