El Sol Del norte al sur y del atardecer a la mañana: así será el próximo eclipse solar total de España en 2027 Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 acaba de dejar una imagen histórica en España. La Luna cubrió por completo el Sol en una amplia franja del país y miles de personas se desplazaron para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. Pero, aunque todavía está reciente, ya hay otra fecha marcada en el calendario. El próximo eclipse solar total visible desde España llegará el 2 de agosto de 2027. Sin embargo, quienes esperen repetir exactamente la experiencia de este año se encontrarán con un fenómeno muy diferente. Cambiará la parte del país desde la que podrá verse la totalidad, la hora a la que se producirá e incluso las condiciones necesarias para observarlo. El eclipse de 2026 cruzó buena parte del norte peninsular durante las últimas horas de la tarde. El de 2027, en cambio, trasladará el protagonismo al sur y se producirá a plena mañana. Dos eclipses totales separados por menos de un año, pero con escenarios muy distintos.

Del norte de España al estrecho de Gibraltar: cambiará por completo el escenario

Una de las diferencias más evidentes estará en el recorrido de la franja de totalidad, es decir, la zona desde la que la Luna llegará a ocultar completamente el disco solar. El eclipse del 12 de agosto de 2026 atravesó la Península de oeste a este por su mitad norte y llegó a pasar por numerosas capitales de provincia. Galicia, Asturias, Castilla y León, el País Vasco, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares estuvieron entre las zonas que pudieron situarse dentro de la trayectoria de la totalidad. En otras partes de España, como Madrid o buena parte de Andalucía, el eclipse solo fue parcial. El panorama será completamente distinto el 2 de agosto de 2027. La sombra de la Luna cruzará el estrecho de Gibraltar y la totalidad se concentrará en el extremo sur del país. Ceuta y Melilla estarán dentro de la franja, al igual que casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería. Esto significa que algunas personas que han podido vivir la totalidad en 2026 no podrán hacerlo desde su misma localidad el próximo año. Y ocurrirá justo lo contrario para quienes vivan en las zonas del sur que en esta ocasión solo han podido contemplar una ocultación parcial del Sol. La diferencia demuestra hasta qué punto la experiencia de un eclipse depende del lugar desde el que se observe. No basta con que el fenómeno sea visible desde España: para vivir la oscuridad de un eclipse total es necesario encontrarse dentro de la estrecha franja recorrida por la sombra lunar.

El eclipse de 2027 no será al atardecer: el Sol estará mucho más alto

La hora es otra de las grandes diferencias entre ambos fenómenos. El eclipse de 2026 se produjo al final de la tarde, cuando el Sol ya estaba muy bajo sobre el horizonte. En algunos puntos, el fenómeno coincidió prácticamente con la puesta de Sol, por lo que encontrar un lugar con una buena visibilidad hacia el oeste resultó fundamental para poder observarlo. El propio Instituto Geográfico Nacional advertía de que la baja altura del Sol sería una de las particularidades de este eclipse. El del 2 de agosto de 2027 será muy diferente. El momento de la totalidad en España se producirá alrededor de las 10:50 horas, por lo que el Sol estará mucho más alto en el cielo. Esto facilitará la observación desde el punto de vista del horizonte: ya no será necesario buscar un lugar completamente despejado hacia la puesta de Sol para evitar que edificios, montañas o árboles oculten el fenómeno en el momento decisivo. Esto no significa, sin embargo, que observarlo vaya a ser automático. La meteorología seguirá siendo un factor determinante. Un cielo cubierto puede impedir contemplar el eclipse independientemente de la posición del Sol, por lo que las condiciones atmosféricas de ese día volverán a tener un papel fundamental. Imagen: NASA/Bill Ingalls

La oscuridad también durará más en algunas zonas de España

La duración será otra de las diferencias que separarán ambos eclipses. En el de 2026, España se encontraba cerca del final de la trayectoria de la sombra lunar. La duración máxima de la totalidad en el país rondó el minuto y medio en algunos de los mejores puntos de observación, mientras que en otras zonas situadas cerca de los límites de la franja apenas duró unos segundos. En 2027, algunas zonas españolas disfrutarán de una totalidad considerablemente más larga. Ceuta será el punto del país donde más tiempo durará, con 4 minutos y 48 segundos de Sol completamente oculto. En Melilla la totalidad alcanzará los 4 minutos y 34 segundos, mientras que en Cádiz rondará los tres minutos. La diferencia será notable para quienes consigan situarse en la trayectoria adecuada. Durante la totalidad, la luz ambiental cambia de forma repentina y pueden hacerse visibles algunos de los elementos que normalmente permanecen ocultos por el intenso brillo solar, como la corona. Eso sí, la experiencia volverá a depender de la ubicación exacta. Estar dentro de la franja de totalidad será esencial, pero no todos los puntos situados en ella disfrutarán del mismo tiempo de oscuridad.

¿Será más fácil ver el eclipse solar total de 2027?

En algunos aspectos, sí. El hecho de que el Sol esté más alto facilitará encontrar lugares desde los que observar el fenómeno sin obstáculos en el horizonte. Esta será una diferencia importante respecto al eclipse de 2026, especialmente para quienes tuvieron que buscar miradores o espacios abiertos orientados hacia el oeste para evitar que la puesta de Sol coincidiera con edificios o montañas. Pero el eclipse de 2027 también tendrá sus propios retos. La franja de totalidad será mucho más limitada geográficamente en España y estará concentrada en el sur. Quienes quieran vivir el momento en el que el Sol quede completamente oculto tendrán que desplazarse hasta esa zona si viven fuera de ella. Además, conviene recordar que un eclipse parcial, incluso cuando la Luna cubre una gran parte del Sol, no produce la misma experiencia que la totalidad. La diferencia entre estar dentro o fuera de la trayectoria de la sombra lunar puede transformar completamente lo que se observa. También será necesario repetir una de las principales recomendaciones de seguridad del eclipse de 2026: no se debe mirar directamente al Sol sin la protección adecuada durante las fases parciales. Solo durante el breve periodo de totalidad, cuando el disco solar queda completamente cubierto, puede observarse directamente sin las gafas específicas para eclipses.