El Sol Xavier Fonseca, divulgador científico: “Ver un eclipse solar total es ocho veces más difícil que ver a España ganar un Mundial” Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El próximo 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo XXI. Un eclipse total de Sol cruzará buena parte de la península y convertirá al país en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar un fenómeno que la mayoría de los españoles solo podrá ver una vez en la vida. Para explicar hasta qué punto se trata de un evento extraordinario, el divulgador científico Xavier Fonseca recurre a una comparación muy gráfica en una entrevista concedida a La Voz de Galicia: “Ver un eclipse solar total es ocho veces más difícil que ver a España ganar un Mundial”. Además, el astrónomo José Ángel Docobo comparte esa visión y lo define como “el eclipse de nuestras vidas”. Ambos expertos coinciden en que la planificación será clave para no perder una oportunidad histórica.

Lo que sucede durante un eclipse total de Sol: así se oscurece el cielo en pleno día

Un eclipse solar se produce cuando la Luna pasa exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar. Aunque el Sol tiene un diámetro unas 400 veces mayor que el de la Luna, también se encuentra unas 400 veces más lejos de nuestro planeta, una coincidencia astronómica que hace que ambos astros parezcan prácticamente del mismo tamaño vistos desde la Tierra. Cuando la alineación es perfecta, la sombra más oscura de la Luna —conocida como “umbra”— alcanza la superficie terrestre. Quienes se encuentren dentro de esa estrecha franja vivirán durante unos segundos o minutos un auténtico eclipse total: el cielo se oscurece como si fuera el crepúsculo, la temperatura puede descender varios grados, aparecen las estrellas y se hace visible la espectacular corona solar, la atmósfera exterior del Sol, normalmente oculta por su intenso brillo. Fuera de esa franja de totalidad solo será posible contemplar un eclipse parcial.

España vuelve a vivir un eclipse total más de un siglo después

España no disfrutaba de un eclipse total visible desde la península desde 1912, cuando el fenómeno pudo observarse únicamente desde una pequeña zona del noroeste del país. Si se toma como referencia un eclipse total que atravesara ampliamente el territorio español, hay que remontarse incluso al siglo XIX. Precisamente por eso el eclipse del 12 de agosto de 2026 ha despertado tanta expectación entre la comunidad científica y el sector turístico. Además, este será solo el primero de una secuencia excepcional: en 2027 España volverá a disfrutar de otro eclipse total y en 2028 llegará un eclipse anular, una concentración de fenómenos astronómicos muy poco habitual que ha llevado a algunos especialistas a hablar de un auténtico “trienio de los eclipses”. La franja de totalidad recorrerá la península de oeste a este, entrando por Galicia y atravesando comunidades como Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares antes de abandonar el territorio español por el Mediterráneo. Entre las zonas privilegiadas destacan A Coruña y buena parte del norte de Galicia, Lugo y la comarca de A Mariña, Occidente de Asturias, Burgos, Zaragoza, Valencia y Mallorca. En estas áreas el Sol llegará a ocultarse completamente durante algo más de un minuto, dependiendo del lugar exacto de observación.

Los expertos coinciden: planificar el eclipse del 12 de agosto marcará la diferencia

Ver un eclipse total de Sol no depende únicamente de estar dentro de la franja de totalidad. La elección del lugar, las condiciones meteorológicas e incluso la orientación del horizonte pueden determinar si la experiencia resulta inolvidable o si las nubes arruinan el momento más esperado. Xavier Fonseca insiste en que la preparación es fundamental. “Siempre digo que, si no te preparas para el eclipse, hay una probabilidad muy elevada de que no lo veas”, explica el divulgador científico. Por eso recomienda visitar con antelación el punto elegido para comprobar que el Sol quedará completamente visible sobre el horizonte occidental y evitar improvisar el mismo día, cuando además se espera una gran afluencia de personas en las zonas de observación. El experto también aconseja disponer de un plan alternativo por si la meteorología cambia a última hora. En lugares como las Rías Baixas, por ejemplo, considera que la playa es una de las mejores opciones para seguir el eclipse gracias a su horizonte despejado, aunque advierte de que habrá que vigilar la posible aparición de nieblas. “En la playa, con el horizonte despejado, muchísimo mejor. Pero tenemos que estar pendientes de las nieblas, porque este verano tan cálido las está activando en las Rías Baixas”, señala. José Ángel Docobo comparte esa necesidad de planificar la observación con tiempo. El astrónomo recomienda no limitarse a un único punto y tener preparada una alternativa por si las previsiones meteorológicas cambian en las horas previas al eclipse. Además, recuerda que, al producirse muy cerca del atardecer, será imprescindible elegir un lugar con el horizonte completamente despejado, preferiblemente en la costa o en zonas elevadas, para evitar que montañas, árboles o edificios oculten el Sol durante los instantes decisivos.

Los eclipses que marcaron la historia de España

Uno de los más conocidos fue el del 30 de agosto de 1905, visible como total desde una amplia franja del país. La comunidad científica internacional desplazó entonces numerosas expediciones para estudiar la corona solar y mejorar el conocimiento sobre nuestro astro. Aún más famoso fue el eclipse de 1912, especialmente recordado en Galicia por ser el último eclipse solar total visible desde esa comunidad antes del que llegará ahora en 2026. También permanece muy vivo en la memoria colectiva el eclipse total del 11 de agosto de 1999, que oscureció gran parte de Europa. En España solo pudo observarse de forma parcial, aunque millones de personas siguieron el fenómeno con gafas especiales o a través de retransmisiones televisivas. Ahora, más de un siglo después del eclipse gallego de 1912, el país volverá a convertirse en un referente internacional para la observación astronómica.

Cómo ver el eclipse solar sin dañar la vista: el error que nunca debes cometer

Un dato importante para los que estén planificando vivir esta inusual experiencia es que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección, salvo durante los escasos segundos en los que el eclipse sea completamente total y únicamente para quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad. Por ser un tiempo tan breve, lo mejor es no arriesgarse. Durante todas las fases parciales es imprescindible utilizar gafas homologadas con certificación ISO 12312-2. Tampoco sirven gafas de sol, cristales ahumados, radiografías ni filtros caseros, ya que no bloquean la radiación solar dañina y pueden provocar lesiones irreversibles en la retina. Ante la enorme afluencia prevista de visitantes, las administraciones llevan meses preparando dispositivos especiales. Se espera la llegada de decenas de miles de aficionados a la astronomía procedentes de toda Europa, especialmente a Galicia, Asturias y Castilla y León. La Xunta de Galicia ha puesto en marcha incluso un portal específico con mapas interactivos, horarios por municipios y recomendaciones de seguridad para planificar la observación. En ciudades como A Coruña ya se están organizando dispositivos especiales para recibir a miles de personas en lugares emblemáticos como el Monte de San Pedro, considerado uno de los mejores miradores urbanos para contemplar el eclipse.