Cambio climático La paradoja del aire acondicionado: enfría tu casa, pero también contribuye al calentamiento global Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El aire acondicionado se ha convertido en una de las principales herramientas para hacer frente a las altas temperaturas, especialmente durante las olas de calor. Su uso permite mantener una temperatura confortable en el interior de viviendas, oficinas y comercios, y resulta fundamental para proteger la salud de las personas más vulnerables cuando el calor es extremo. Sin embargo, su funcionamiento también tiene una cara menos conocida: puede contribuir al aumento de la temperatura en las ciudades y, de forma indirecta, al calentamiento global. Entender cómo se produce este fenómeno ayuda a comprender por qué los expertos insisten en combinar la climatización con otras medidas que reduzcan el calor urbano y mejoren la eficiencia energética.

Por qué el aire acondicionado puede hacer que las ciudades sean aún más calurosas

Al contrario de lo que mucha gente piensa, un aire acondicionado hace aumentar el calor en las ciudades. Un aire acondicionado funciona extrayendo el calor del interior de una vivienda y expulsándolo al exterior mediante la unidad exterior. Gracias a ello, se pueden enfriar las habitaciones, pero también hace que las calles, patios y fachadas reciban ese calor, elevando la temperatura del entorno inmediato. El efecto es especialmente notable en las ciudades densamente urbanizadas, donde abundan el asfalto, el hormigón y los edificios altos, pero escasean las zonas verdes. Durante una ola de calor, miles de equipos funcionando al mismo tiempo expulsan calor al exterior, dificultando que la ciudad se enfríe durante la noche y contribuyendo al conocido efecto isla de calor urbana. Esto provoca un círculo vicioso que hace que cuanto más calor hace en el exterior, más personas utilizan el aire acondicionado, y cuanto más se utiliza, más calor se libera al ambiente urbano. La intensidad de este fenómeno depende de varios factores, como la ventilación entre edificios, la presencia de árboles, el tipo de calles o la cantidad de aparatos instalados en una misma zona. En barrios con poca vegetación y escasa circulación del aire, el impacto puede ser mayor que en áreas con parques o espacios abiertos. Esto no significa que el aire acondicionado sea perjudicial en sí mismo. Durante episodios de calor extremo es una herramienta fundamental para proteger la salud, especialmente en personas mayores, niños o personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, los expertos advierten de que confiar únicamente en la climatización para adaptarse al aumento de las temperaturas no resuelve el problema de fondo. Además del calor expulsado al exterior, el creciente uso de estos equipos incrementa la demanda eléctrica y, si esa electricidad procede de combustibles fósiles, también aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿El aire acondicionado contamina? Esto es lo que realmente ocurre

El aire acondicionado no contamina el aire exterior de la misma forma que un vehículo o una industria, ya que no emite directamente humo o partículas durante su funcionamiento. Sin embargo, sí puede contribuir al cambio climático por el consumo de electricidad y por el uso de gases refrigerantes con un elevado potencial de calentamiento global. Cuando millones de equipos funcionan al mismo tiempo durante los meses más calurosos, la demanda eléctrica aumenta de forma considerable. Si esa electricidad se genera a partir de combustibles fósiles, se producen más emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero. Por este motivo, el impacto ambiental del aire acondicionado depende en gran medida de cómo se produzca la energía que consume. Otro aspecto importante son los refrigerantes. Los modelos actuales utilizan principalmente hidrofluorocarbonos (HFC), gases que no dañan la capa de ozono, pero que pueden tener un potencial de calentamiento global cientos o incluso miles de veces superior al del CO₂ si se liberan a la atmósfera por fugas, averías o una gestión inadecuada al final de la vida útil del aparato. Por ello, la normativa internacional y europea impulsa su sustitución progresiva por alternativas con menor impacto climático.

Consejos para usar el aire acondicionado de forma eficiente y no abusar de su uso

El aire acondicionado seguirá siendo una herramienta imprescindible durante las olas de calor, pero un uso responsable puede reducir tanto el consumo energético como su impacto ambiental. La clave no es dejar de utilizarlo, sino hacerlo de la forma más eficiente posible. Uno de los consejos más importantes es evitar fijar temperaturas demasiado bajas. Los expertos recomiendan mantener el termostato entre 24 y 26 °C, una franja que ofrece confort térmico y reduce significativamente el consumo eléctrico frente a ajustes de 20 o 21 °C. También es recomendable aprovechar estrategias pasivas para mantener la vivienda fresca. Bajar persianas y toldos durante las horas de mayor insolación, ventilar la casa a primera hora de la mañana o durante la noche y cerrar puertas y ventanas mientras el aire acondicionado está funcionando ayudan a conservar el frío y reducen el tiempo que el equipo necesita estar encendido. El mantenimiento es otro aspecto fundamental. Limpiar los filtros con frecuencia mejora la calidad del aire, permite que el aparato funcione con mayor eficiencia y reduce el consumo de electricidad. Asimismo, revisar periódicamente el estado del equipo ayuda a detectar posibles fugas de refrigerante que podrían aumentar su impacto ambiental. Siempre que sea posible, conviene utilizar ventiladores de techo o de pie como complemento. En muchos casos, el movimiento del aire permite mantener una sensación térmica agradable sin necesidad de bajar más la temperatura del aire acondicionado, lo que se traduce en un menor gasto energético. Por último, mejorar el aislamiento de la vivienda es una de las medidas más eficaces a largo plazo. Unas ventanas con buen aislamiento, persianas, cortinas térmicas o una adecuada protección solar reducen la entrada de calor y disminuyen la dependencia del aire acondicionado durante los meses de verano.