Ahorro energético Ni ventiladores ni aire acondicionado: el ladrillo sostenible que promete ciudades hasta 9 grados más frescas Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: James Dyson Award ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas en muchas partes del mundo, especialmente en las grandes ciudades. El asfalto, el hormigón y la escasez de zonas verdes favorecen la aparición de las conocidas como islas de calor urbanas, un fenómeno que provoca temperaturas significativamente más altas que en las áreas rurales cercanas. Ante esta situación, arquitectos, ingenieros y diseñadores buscan soluciones capaces de reducir el calor sin disparar el consumo energético. En este contexto ha surgido Bloc°, un innovador sistema de ladrillos impresos en 3D que utiliza principios naturales para refrescar el aire. Sus creadores aseguran que esta tecnología podría reducir la temperatura percibida hasta en 9 grados, ofreciendo una alternativa sostenible para mejorar el confort en espacios urbanos.

El ladrillo que enfría el aire sin necesidad de aire acondicionado

Bloc° es un sistema modular desarrollado con terracota, un material utilizado en la construcción desde hace siglos por sus propiedades térmicas y su resistencia. La principal novedad reside en su diseño, fabricado mediante impresión 3D, que permite crear estructuras internas optimizadas para favorecer el paso del aire y la circulación del agua. A diferencia de los sistemas de climatización convencionales, este ladrillo no necesita compresores ni grandes instalaciones eléctricas para generar frío. Su funcionamiento se basa en principios físicos naturales que han sido utilizados durante generaciones en distintas regiones cálidas del planeta, aunque ahora adaptados a las necesidades de las ciudades modernas. El sistema puede instalarse en fachadas, patios, espacios públicos o elementos arquitectónicos destinados a mejorar el confort térmico de los ciudadanos. Gracias a su diseño modular, varias unidades pueden combinarse para cubrir superficies más amplias y aumentar su capacidad de enfriamiento. Además de su función práctica, el ladrillo presenta una estética contemporánea que permite integrarlo en proyectos arquitectónicos actuales sin alterar la imagen urbana. Esta combinación entre diseño, sostenibilidad y eficiencia es una de las razones por las que ha despertado interés entre especialistas en urbanismo y construcción sostenible. En un momento en el que muchas ciudades buscan reducir su dependencia de sistemas de refrigeración energéticamente intensivos, como el aire acondicionado, propuestas como Bloc° ofrecen una nueva vía para afrontar el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático. Imagen: James Dyson Award

Cómo funciona esta tecnología capaz de reducir hasta 9 grados la temperatura

La clave del sistema está en la refrigeración evaporativa, un proceso natural que aprovecha la capacidad del agua para absorber calor al evaporarse. Cuando el aire caliente atraviesa la estructura del ladrillo, entra en contacto con superficies húmedas y pierde parte de su energía térmica durante la evaporación del agua. Este mecanismo permite que el aire salga más fresco que cuando entró en el sistema. Según sus desarrolladores, en determinadas condiciones ambientales la temperatura percibida puede reducirse hasta 9 grados, una diferencia significativa en entornos urbanos sometidos a olas de calor extremo. Para optimizar su rendimiento, el sistema incorpora un circuito de agua y puede apoyarse en pequeños sistemas de ventilación alimentados mediante energía solar. De esta forma, el consumo energético se mantiene muy por debajo del requerido por un equipo de aire acondicionado convencional. Otra ventaja importante es que no utiliza gases refrigerantes ni requiere complejos procesos mecánicos para generar frío. Esto reduce tanto el impacto ambiental como las necesidades de mantenimiento a largo plazo. El diseño interno de las piezas impresas en 3D también desempeña un papel fundamental. La fabricación aditiva permite crear geometrías difíciles de conseguir con métodos tradicionales, aumentando la superficie de contacto entre el aire y las zonas húmedas. Como resultado, el proceso de enfriamiento se vuelve más eficiente sin necesidad de incrementar el consumo de recursos. Imagen: James Dyson Award

Una posible solución para combatir las islas de calor urbanas

Las islas de calor urbanas constituyen uno de los principales desafíos climáticos de las ciudades modernas. Este fenómeno se produce cuando edificios, carreteras y otras infraestructuras absorben calor durante el día y lo liberan lentamente durante la noche, impidiendo que las temperaturas desciendan de forma significativa. Las consecuencias afectan tanto al bienestar de la población como al consumo energético. Cuando las temperaturas aumentan, también lo hace la demanda de aire acondicionado, lo que incrementa el gasto eléctrico y las emisiones asociadas a la producción de energía. En este escenario, tecnologías como Bloc° podrían desempeñar un papel complementario dentro de las estrategias de adaptación climática. Su instalación en fachadas, plazas, zonas peatonales o espacios de reunión permitiría generar microclimas más agradables para los ciudadanos sin recurrir a sistemas convencionales de refrigeración. Los expertos consideran que ninguna solución aislada resolverá por sí sola el problema del calor urbano. Sin embargo, la combinación de infraestructuras verdes, materiales más eficientes, sombreado natural y sistemas pasivos de enfriamiento podría contribuir a reducir significativamente el impacto de las altas temperaturas. A ello se suma la ventaja de utilizar materiales duraderos y relativamente accesibles, lo que facilitaría su integración en futuros proyectos de construcción sostenible. Aunque todavía será necesario evaluar su comportamiento a gran escala y en distintos contextos climáticos, la propuesta representa un ejemplo de cómo la innovación puede inspirarse en procesos naturales para responder a algunos de los retos urbanos más urgentes.

Una idea sencilla con potencial para transformar las ciudades

La lucha contra el calor extremo se ha convertido en una prioridad para muchas ciudades del mundo. En este contexto, el desarrollo de soluciones sostenibles capaces de reducir la temperatura sin aumentar el consumo energético resulta especialmente relevante. Bloc° apuesta por una combinación de diseño, impresión 3D y refrigeración evaporativa para ofrecer una alternativa diferente al aire acondicionado tradicional. Aunque aún debe demostrar todo su potencial en aplicaciones a gran escala, su planteamiento refleja una tendencia creciente: utilizar la arquitectura y los materiales de construcción como herramientas activas para crear entornos urbanos más frescos, eficientes y resilientes frente al cambio climático. Imagen: James Dyson Award

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