Plantas de exterior No son las gardenias ni las hortensias: este es el mejor arbusto para terrazas con poca luz y casi sin cuidados Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Entre las plantas favoritas para terrazas destacan las gardenias y las hortensias: espectaculares plantas de flores ornamentales que decoran los espacios con un aire romántico. Aunque son muy estéticas, la realidad es que requieren mucha luz, y en ciudades donde el espacio cada vez está más comprometido y donde el sol es tapado por edificios circundantes, se vuelve cada vez más necesario contar con plantas que toleren bien la sombra. Como respuesta tenemos una sugerencia poco conocida: puede crecer en lugares contaminados y ofrece flores con pocos cuidados. Se trata de al azahar chino o Pittosporum tobira, ¿habías escuchado hablar de él? A continuación, te contamos sus principales características y por qué puede ser una buena elección como planta ornamental.

Un arbusto que florece en primavera, tolera la sombra y es muy resistente

Conocida también como clavo verde asiático o azarera, esta planta crece como arbusto, pero no por ello se mantiene pequeño: si se tiene directo en tierra puede llegar hasta 7 metros de alto, con potencial de crecimiento muy grande para tus proyectos de paisajismo. Aunque sus flores son pequeñas, se agrupan en grupos de varias para formar cúmulos blancos que atraen la atención desde lejos. Cada flor individual es de cinco pétalos redondos, de color blanco que con el tiempo torna a amarillento. Tienen un ligero aroma dulce que se agradece en las plantas de hogar. Estas flores se pueden disfrutar desde finales de primavera hasta verano, ideal para disfrutar en balcones donde se disfruta el verano en familia. Producen un fruto tipo cápsula que por dentro tiene semillas cubiertas de pulpa naranja, aunque no es para consumo humano, sí atrae a aves que se alimentan de ellos. Las hojas son en forma de espátula, gruesas y con un margen bien marcado al centro. Son de color verde brillante, con el margen continuo sin aserrados, que recuerda a la vegetación que crece cerca del mar. Esto se debe a que esta es una adaptación típica de las plantas costeras: los bordes lisos de las hojas evitan que las hojas se rompan con las fuertes corrientes de aire de las costas y la textura gruesa evita que la salinidad penetre hacia el interior. Estas plantas son nativas de las costas de Asia, especialmente de China, Japón, Corea e islas del océano Pacífico, y sus peculiares características las podemos aprovechar para nuestras terrazas.

Por qué el azahar chino sirve para terrazas con poca luz

Aunque es originaria de Asia, su gran valor ornamental ha hecho que se cultive en jardines y terrazas de todo el mundo. Su extraordinaria capacidad para adaptarse a condiciones poco favorables la convierte en una opción ideal para espacios con escasa iluminación, como terrazas sombrías. En su hábitat natural crece bajo densas selvas y el dosel de grandes árboles, donde apenas recibe luz solar directa durante buena parte del día. Gracias a esta adaptación, prospera sin problemas en terrazas orientadas al norte, rodeadas de edificios altos que proyectan sombra o incluso en aquellas que cuentan con techos, pérgolas o cubiertas parciales.

Ideal para terrazas con viento, contaminación y aire salino

Además de tolerar la sombra, es una excelente opción para entornos urbanos, ya que soporta muy bien la contaminación atmosférica, una condición que muchas otras plantas no resisten. Además de prosperar, purificará el aire. Por otro lado, tolera muy bien el aire salino y el aire fuerte, sirviendo como barrera cortavientos para terrazas exteriores. Puedes colocarla en las zonas más exteriores sin temor a que las corrientes de aire rompan las hojas o que sufran estrés y manifiesten síntomas como amarillamiento, puntas marrones o caída prematura. También destaca por su crecimiento lento, una característica muy apreciada en las plantas de terraza, ya que permite mantener su tamaño bajo control durante más tiempo y reduce las necesidades de poda y mantenimiento. Si, además, tu terraza tiene vistas al mar, esta planta es una de las mejores opciones. Tolera sin problemas el aire salino característico de las zonas costeras, por lo que se mantiene sana incluso cuando está expuesta al spray marino de forma habitual.

Los cuidados básicos para que el azahar chino crezca sano

Si ya te hemos convencido de que el azahar chino es una excelente opción para tu terraza, seguro que ahora te preguntas qué cuidados necesita. La buena noticia es que se trata de una planta muy resistente y fácil de mantener. Estas son las claves para que crezca sana y luzca siempre en su mejor estado. Luz Como mencionamos, tolera muy bien la sombra, aunque también puede crecer a pleno sol. Lo ideal es ubicarla en un lugar con semisombra, donde reciba alrededor de cuatro horas de luz solar directa al día. Sustrato Le gusta un sustrato calizo, arenoso y franco. Afortunadamente, puedes prepararlo en casa mezclando: 30% arena

30% tierra de jardín

30% composta o humus de lombriz

10% de piedra caliza Riego Es muy tolerante a sequías, pero no por ello debes de confiarte. Lo mejor es esperar a que los primeros centímetros del sustrato estén secos antes de volver a regar. Es preferible realizar riegos abundantes y espaciados que aportar pequeñas cantidades de agua con demasiada frecuencia, ya que el exceso de humedad puede dañar las raíces. De hecho, esta planta es especialmente sensible al encharcamiento, por lo que es importante evitar los excesos de riego.

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Bibliografía