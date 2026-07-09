Joan Calderón, jardinero: “El error al regar las plantas es echar un chorrito de agua todos los días”

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Regar las plantas parece una tarea sencilla, pero hacerlo de forma incorrecta puede acabar dañándolas más que beneficiándolas. Muchas personas creen que echar un poco de agua cada día es la mejor forma de mantenerlas sanas, aunque los expertos advierten de que este hábito puede ser precisamente el motivo por el que terminan marchitándose. Así lo explica Joan Calderón, responsable de La Jardinería Calderón, en uno de sus vídeos publicados en TikTok. El especialista asegura que el error más frecuente consiste en regar las plantas con pequeñas cantidades de agua todos los días. “Jamás riegues tus plantas de esta forma. Lo estás haciendo todos los días y ni te enteras, y lo peor es que piensas que lo estás haciendo bien”, afirma al inicio del vídeo.

La razón por la que muchas plantas mueren aunque las riegues todos los días

Según Calderón, el problema no suele ser la falta de agua, sino la forma en la que se aplica. De hecho, asegura que muchas plantas terminan deteriorándose porque el riego no llega hasta las raíces que realmente necesitan la humedad. “El 90 % de las plantas que mueren en España no es por descuido”, afirma. El jardinero explica que el error está en echar únicamente “un chorrito de agua todos los días y a la misma hora”. Aunque aparentemente la tierra quede húmeda, esa humedad solo afecta a la parte más superficial del sustrato. “Eso solo moja los dos primeros dedos de tierra, pero el agua ni baja”, asevera. Como consecuencia, las raíces profundas, que son las encargadas de absorber la mayor parte del agua y los nutrientes, permanecen secas. La planta da la impresión de estar bien porque la superficie está húmeda, pero en realidad su sistema radicular no recibe el agua que necesita. “Las raíces que de verdad alimentan a la planta están abajo del todo. La planta se pasa el día sufriendo, húmeda por arriba y seca por abajo”.

Así recomienda regar correctamente las plantas el experto

Frente a este hábito, Calderón aconseja realizar riegos más abundantes, pero dejando pasar varios días entre uno y otro. Su recomendación es regar hasta que el agua empape completamente el cepellón y salga por los agujeros de drenaje de la maceta. De esta forma, toda la tierra recibe humedad y las raíces pueden absorber el agua de manera uniforme. “Coges una botella entera de agua y la echas en la maceta hasta que veas que cala y drena todo el agua al plato”, aconseja el jardinero. Una vez finalizado el riego, añade que conviene retirar el agua que haya quedado acumulada en el plato para evitar que las raíces permanezcan constantemente en contacto con el agua. Dejar esa agua estancada puede provocar que el sustrato permanezca demasiado húmedo durante más tiempo del necesario, por lo que recomienda vaciar el plato una vez que la maceta haya terminado de drenar. Así, la planta recibe toda el agua que necesita sin que las raíces queden encharcadas.

Nunca riegues sobre tierra húmeda

Otro de los errores más frecuentes, según el jardinero, es volver a regar antes de que el sustrato se haya secado. “Vacía el plato para que el agua no se estanque. Después viene lo más importante: hay que dejar secar todo el cepellón y la tierra para volver a regar. Nunca riegues sobre mojado”. Para saber si ha llegado el momento de volver a regar, no hace falta utilizar ningún aparato específico. Calderón recomienda un método muy sencillo que cualquiera puede aplicar en casa. Basta con introducir dos dedos en la tierra. Si al tocar el sustrato se nota seco, la planta necesita agua. Si todavía conserva humedad, lo más recomendable es esperar unos días más antes de volver a regar.

La clave está en la calidad del riego, no en la frecuencia

Aunque muchas personas creen que las plantas suelen morir por falta de riego, la realidad es que el exceso de agua es una de las causas más frecuentes de deterioro, especialmente en las plantas cultivadas en macetas. “La mayoría de las plantas no se mueren por falta de agua; se mueren porque las riegas mal o mucho”. Aplicar riegos profundos, dejar que el sustrato se seque antes del siguiente aporte de agua y evitar el encharcamiento son tres pautas sencillas que pueden marcar la diferencia y ayudar a que las plantas crezcan más fuertes y saludables. De esta manera, las raíces reciben el agua que necesitan y la planta puede desarrollarse en mejores condiciones, reduciendo el riesgo de que termine deteriorándose por un exceso de humedad.