Ahorro energético Nevera llena o vacía: los expertos aclaran qué consume más electricidad en la actualidad Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La factura de la luz volvió a encarecerse un 3 % el pasado mes de junio, según los últimos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ante este aumento, cada vez más hogares buscan formas de reducir el consumo eléctrico sin renunciar al confort. En este sentido, la nevera merece especial atención, ya que es uno de los pocos electrodomésticos que permanece encendido las 24 horas del día y representa una parte importante del gasto energético de una vivienda. El consumo de este aparato depende de diversos factores, como su eficiencia energética, la temperatura a la que se regula, el estado de sus componentes o la forma en la que se utiliza. Sin embargo, hay un aspecto que suele pasar desapercibido: la cantidad de alimentos que hay en su interior. ¿Consume más una nevera llena o una vacía? Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, influye en el funcionamiento del electrodoméstico y, por tanto, en el consumo de electricidad.

Por qué una nevera llena puede ayudarte a ahorrar en la factura de la luz

Una nevera llena suele consumir menos electricidad que una vacía, siempre que no esté tan cargada que impida la correcta circulación del aire frío. Esto se debe a que los alimentos almacenados actúan como una reserva térmica que ayuda a mantener estable la temperatura interior. Cuando se abre la puerta, los productos conservan parte del frío y reducen el esfuerzo que debe realizar el compresor para recuperar la temperatura adecuada. Este fenómeno se conoce como inercia térmica. Cuantos más alimentos fríos haya en el interior, menor será el impacto de las variaciones de temperatura provocadas por la apertura de la puerta. Además, al haber menos espacio ocupado por aire, entra una menor cantidad de aire caliente del exterior cada vez que se abre el frigorífico.

¿Cuánto consume una nevera vacía?

Una nevera vacía suele consumir más electricidad que una llena o semillena. Aunque el aparato mantiene la misma temperatura programada, la ausencia de alimentos hace que el aire frío del interior se caliente con mayor rapidez cada vez que se abre la puerta. Como consecuencia, el compresor debe trabajar más para recuperar la temperatura adecuada. El problema es que el aire pierde frío rápidamente y es sustituido por aire caliente del exterior cada vez que se abre la puerta. Esto provoca más ciclos de funcionamiento del motor y un mayor gasto energético. Por este motivo, una nevera casi vacía suele ser menos eficiente. De hecho, algunos expertos recomiendan colocar botellas de agua, recipientes llenos o acumuladores de frío en los espacios libres para aumentar la inercia térmica y ayudar a estabilizar la temperatura interior. De esta forma, el compresor necesita realizar menos esfuerzo para mantener el frío. No obstante, esto no significa que haya que llenar el frigorífico por completo. La mayor eficiencia se consigue cuando está razonablemente lleno, pero dejando espacio suficiente para que el aire frío pueda circular correctamente entre los alimentos.

Diferencias entre el consumo energético de las neveras según su etiqueta

Aunque el consumo real depende del tamaño del frigorífico, la temperatura ambiente y los hábitos de uso, se pueden establecer valores orientativos para una nevera combi de capacidad media: Etiqueta A: suelen consumir entre 90 y 120 kWh al año . Tomando como referencia un precio de la electricidad de 0,20 €/kWh, su coste anual rondaría entre 18 y 24 euros.

suelen consumir entre . Tomando como referencia un precio de la electricidad de 0,20 €/kWh, su coste anual rondaría entre Etiqueta B: suelen situarse entre 120 y 150 kWh anuales , lo que equivale aproximadamente a 24-30 euros al año.

suelen situarse entre , lo que equivale aproximadamente a al año. Etiqueta C: el consumo suele encontrarse entre 150 y 180 kWh anuales, con un gasto aproximado de 30 a 36 euros al año.

el consumo suele encontrarse entre con un gasto aproximado de al año. Etiqueta D: suelen consumir entre 180 y 220 kWh al año , por lo que su coste eléctrico puede situarse entre 36 y 44 euros anuales.

suelen consumir entre , por lo que su coste eléctrico puede situarse entre anuales. Etiqueta E: suele requerir entre 220 y 270 kWh al año , lo que supone un gasto cercano a 44-54 euros anuales.

suele requerir entre , lo que supone un gasto cercano a anuales. Etiqueta F: pueden alcanzar consumos de 270 a 330 kWh anuales , con un coste aproximado de 54-66 euros al año.

pueden alcanzar consumos de , con un coste aproximado de Finalmente, las neveras con etiqueta G, las menos eficientes, pueden superar los 330 kWh anuales e incluso acercarse a los 400 kWh en algunos casos. Esto se traduce en un gasto que puede rondar entre 66 y 80 euros al año. Aunque la diferencia económica anual entre dos categorías contiguas puede parecer pequeña, hay que tener en cuenta que una nevera funciona las 24 horas del día durante todo el año. A lo largo de la vida útil del electrodoméstico, que suele superar los diez años, optar por un modelo más eficiente puede suponer un ahorro acumulado de varios cientos de euros en la factura de la luz.

Los trucos más efectivos para ahorrar energía con tu nevera

Con unos sencillos hábitos de uso y un mantenimiento adecuado, es posible mejorar la eficiencia de nuestra nevera y gastar menos energía. A continuación, te damos algunos consejos para conseguirlo: Mantén una temperatura adecuada: no es necesario ajustar la nevera a temperaturas excesivamente bajas. Los expertos recomiendan mantener el frigorífico entre 3 y 5 °C y el congelador en torno a -18 °C.

no es necesario ajustar la nevera a temperaturas excesivamente bajas. Los expertos recomiendan mantener el frigorífico entre 3 y 5 °C y el congelador en torno a -18 °C. Evita abrir la puerta más de lo necesario: cada vez que se abre la puerta entra aire caliente del exterior y el compresor debe trabajar para recuperar la temperatura interior.

cada vez que se abre la puerta entra aire caliente del exterior y el compresor debe trabajar para recuperar la temperatura interior. No introduzcas alimentos calientes: guardar comida recién cocinada obliga a la nevera a eliminar ese exceso de calor, aumentando el consumo eléctrico.

guardar comida recién cocinada obliga a la nevera a eliminar ese exceso de calor, aumentando el consumo eléctrico. Llena la nevera de forma equilibrada.

Revisa las gomas de la puerta: las juntas deterioradas pueden provocar fugas de aire frío y obligar al motor a funcionar durante más tiempo.

las juntas deterioradas pueden provocar fugas de aire frío y obligar al motor a funcionar durante más tiempo. Mantén limpias las rejillas traseras: el polvo acumulado en el condensador dificulta la disipación del calor y reduce la eficiencia del aparato.

el polvo acumulado en el condensador dificulta la disipación del calor y reduce la eficiencia del aparato. Coloca la nevera en un lugar adecuado: es recomendable situarla lejos de fuentes de calor como hornos, radiadores o zonas donde reciba luz solar directa. Cuanto mayor sea la temperatura ambiente que la rodea, más energía necesitará para enfriar su interior.

es recomendable situarla lejos de fuentes de calor como hornos, radiadores o zonas donde reciba luz solar directa. Cuanto mayor sea la temperatura ambiente que la rodea, más energía necesitará para enfriar su interior. Descongela el congelador si acumula escarcha: en los modelos que no disponen de tecnología No Frost, una capa gruesa de hielo reduce la eficiencia energética y aumenta el consumo.