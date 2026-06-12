Ahorro energético Los expertos lo confirman: “Encender y apagar el aire acondicionado no gasta más electricidad” Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google En plena ola de calor, una de las dudas más repetidas en los hogares es si conviene apagar el aire acondicionado cuando no se usa o si tener que volver a encenderlo un rato después puede aumentar el consumo eléctrico. La creencia de que “encenderlo desde cero gasta más” se ha convertido en un mito muy extendido, repetido durante años en redes sociales y conversaciones domésticas. Sin embargo, varios expertos, como instaladores de aire acondicionado y organismos de consumo, coinciden en que esta idea no es del todo correcta. El consumo no depende tanto de encender o apagar el aparato, sino del tiempo total de uso y de cómo se gestiona la temperatura en la vivienda. La respuesta real es más matizada de lo que parece.

El mito de encender y apagar el aire acondicionado varias veces al día

La creencia de que encender y apagar el aire acondicionado aumenta el consumo tiene una base intuitiva: cuando un equipo arranca, el compresor trabaja más intensamente para alcanzar la temperatura deseada. Esto lleva a pensar que ese “esfuerzo inicial” implica un gasto extra significativo. A partir de ahí, se extendió la idea de que es más eficiente mantener el aparato encendido de forma constante. Sin embargo, esta interpretación simplifica demasiado el funcionamiento real del sistema. El aire acondicionado no funciona a máxima potencia de forma continua, sino que regula su consumo una vez alcanza la temperatura establecida. Por eso, el supuesto “pico de gasto” al encenderlo es mucho menor de lo que se cree. Incluso en debates técnicos y foros especializados se repite una idea clave: el problema no es encenderlo, sino usarlo mal o mantenerlo encendido sin necesidad durante horas.

Qué dicen realmente los expertos en climatización

La mayoría de especialistas en eficiencia energética y técnicos en climatización coinciden en que el mito es falso en términos generales. Tal y como explican instaladores del sector, como Miguel Ángel Rojas, “es falso decir que se gasta más por encenderlo y apagarlo”, sino que el consumo depende del uso global del aparato y no del hecho puntual de encenderlo o apagarlo. El consumo está determinado por el tiempo de funcionamiento y la temperatura seleccionada. En la misma línea, señalan que lo importante es evitar temperaturas extremas y mantener un uso racional del equipo, en lugar de preocuparse por el arranque del sistema. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también matiza este debate: el consumo no depende solo de las horas encendido, sino de cómo se utiliza el equipo, la temperatura exterior y el aislamiento de la vivienda. Es decir, dos hogares pueden tener facturas muy diferentes aunque usen el aire acondicionado durante el mismo tiempo. Además, el arranque del equipo no supone un sobreconsumo relevante en comparación con el gasto total del uso continuo. Apagarlo en ausencias prolongadas suele ser más eficiente que dejarlo funcionando todo el día sin necesidad. La clave está en equilibrar confort y consumo, no en mantener una lógica de “encendido permanente” o “apagado absoluto”.

Cuándo conviene apagar el aire acondicionado y cuándo no

Aunque el mito de que encenderlo gasta más sea falso, eso no significa que siempre sea mejor apagarlo sin criterio. La eficiencia depende del contexto. Si la ausencia en casa es corta —por ejemplo, menos de una o dos horas— puede ser más práctico dejar el aire funcionando a una temperatura estable. En estos casos, el equipo no necesita volver a enfriar desde una temperatura muy alta, lo que mantiene el confort sin grandes variaciones. En cambio, si se va a estar fuera varias horas, lo más eficiente suele ser apagarlo. En ese tiempo, el consumo cero compensa con creces el esfuerzo posterior de enfriar la vivienda de nuevo. De hecho, simulaciones energéticas han mostrado que en determinados casos apagar durante varias horas puede reducir el consumo anual de forma significativa. También influye mucho la tecnología del equipo. Los sistemas inverter, por ejemplo, están diseñados para mantener temperaturas estables con menos picos de consumo, lo que cambia ligeramente la lógica de uso frente a modelos antiguos.

Los factores que más influyen en la factura eléctrica

Más allá del debate sobre encender o apagar, los expertos insisten en que el verdadero impacto en la factura eléctrica está en otros factores mucho más determinantes. El primero es la temperatura seleccionada. Cada grado que se baja el termostato puede aumentar el consumo de forma notable. Por eso se recomienda mantener valores moderados, generalmente entre 24 y 26 grados .

. El segundo factor es el aislamiento de la vivienda . Una casa con ventanas mal selladas o con exposición directa al sol puede multiplicar el consumo del aire acondicionado, independientemente de cómo se use.

. Una casa con ventanas mal selladas o con exposición directa al sol puede multiplicar el consumo del aire acondicionado, independientemente de cómo se use. El tercero es el tiempo total de funcionamiento . Aquí sí existe una relación directa: a más horas de uso, mayor consumo.

. Aquí sí existe una relación directa: a más horas de uso, mayor consumo. Por último, el mantenimiento también juega un papel clave. Filtros sucios o equipos sin revisión obligan al sistema a trabajar más para lograr el mismo resultado. El mito de que encender y apagar el aire acondicionado gasta más electricidad no se sostiene de forma general según expertos y organismos de consumo. El consumo real depende del tiempo de uso, la temperatura elegida y las condiciones de la vivienda. En la práctica, apagar el equipo cuando no se necesita durante periodos largos suele ser más eficiente, mientras que en ausencias cortas puede no haber grandes diferencias. La clave no está en el interruptor, sino en el uso inteligente del sistema de climatización.