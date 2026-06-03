Ahorro energético Ni 20 ni 21 grados: Rafa Loza, experto energético, revela la temperatura ideal del aire acondicionado para ahorrar en la factura Por Irene Juste , Editora Sénior.

Con la llegada del calor, el aire acondicionado vuelve a convertirse en el gran aliado de muchos hogares y también en una de las principales preocupaciones cuando llega la factura de la luz. En plena ola de calor, no son pocos los que bajan la temperatura al mínimo pensando que así enfriarán antes y gastarán menos. Sin embargo, los expertos advierten de que este hábito puede ser justo lo contrario de lo que parece. El experto energético Rafa Loza ha intervenido recientemente en los medios y ha insistido en varias ocasiones en que el uso correcto del aire acondicionado es clave para evitar sustos en el recibo eléctrico. Sus recomendaciones ponen el foco en un rango de temperatura concreto y en errores muy habituales que se repiten en la mayoría de hogares. A esto se suman explicaciones técnicas de otros especialistas del sector energético, como el ingeniero Javier Dasí, que detalla cuánto consume realmente un equipo de aire acondicionado y por qué la forma de uso influye tanto en la factura final.

La temperatura ideal del aire acondicionado según un experto energético

Rafa Loza lo tiene claro: el mayor error en verano es pensar que bajar más la temperatura del aire acondicionado hará que la vivienda se enfríe antes. Según explica, esto no solo es ineficiente, sino que puede incrementar notablemente el consumo eléctrico. Su recomendación pasa por mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 grados, un rango que permite mantener el confort térmico sin forzar en exceso el equipo. “El mayor error es bajar demasiado la temperatura pensando que el equipo enfriará antes”, advierte el experto energético, una práctica muy extendida en muchos hogares. El problema, según su enfoque, es que el sistema no enfría más rápido por estar configurado a una temperatura más baja, sino que trabaja durante más tiempo hasta alcanzarla. Esto se traduce en un mayor consumo energético sin una mejora real en la sensación de frescor.

El error más habitual que dispara la factura sin que te des cuenta

Más allá de la temperatura concreta, Loza también insiste en que existe un problema de fondo: la forma en la que se utiliza el aire acondicionado en el día a día. En muchos casos, se tiende a priorizar el enfriamiento rápido en lugar de una gestión eficiente del consumo. Bajar el termostato de forma excesiva, mantener temperaturas innecesariamente bajas durante horas o no combinar el aire acondicionado con otras estrategias de ventilación son algunos de los hábitos que más impacto tienen en la factura. El experto subraya que la clave no está en “forzar” el aparato, sino en encontrar un equilibrio entre confort y eficiencia energética. Un uso más racional puede marcar la diferencia a final de mes, especialmente en periodos de altas temperaturas sostenidas.

Cuánto consume realmente un aire acondicionado y por qué importa

Para entender mejor el impacto en la factura, el ingeniero y experto energético Javier Dasí en su vídeo aporta una visión más técnica sobre el funcionamiento de estos equipos. Según explica, el consumo de un aire acondicionado no es constante, sino que varía según la fase de funcionamiento. “Normalmente, al arrancar y hasta alcanzar la temperatura programada, puede consumir entre 1000 y 1200 W por hora”, señala Dasí. Este pico inicial depende de factores como la temperatura exterior, el aislamiento de la vivienda o lo baja que se haya configurado la temperatura objetivo. Una vez alcanzado el equilibrio, el consumo se reduce aproximadamente a la mitad, situándose en torno a 500 o 600 W por hora. Es decir, el gasto energético se estabiliza, pero sigue siendo relevante si el equipo permanece encendido durante muchas horas.

Ventilador o aire acondicionado: la combinación más eficiente

En este punto, Dasí introduce una comparación clave: el ventilador frente al aire acondicionado. Según explica, un ventilador puede consumir entre 10 y 20 veces menos energía que un equipo de aire acondicionado en funcionamiento. Esto hace que, en muchas situaciones, el ventilador sea una alternativa más eficiente o un complemento muy útil para refrescar la casa. Su recomendación pasa por utilizarlo siempre que sea posible, especialmente en las primeras horas de calor, cuando todavía no es imprescindible recurrir al aire acondicionado. Además, combinar ventilador con una temperatura más alta en el aire acondicionado puede generar una sensación térmica similar con un consumo mucho menor. Esta estrategia permite reducir la carga del sistema y, por tanto, el gasto eléctrico.

El factor que puede multiplicar tu factura eléctrica sin que lo sepas

Más allá del consumo del propio aparato, Dasí advierte de un factor que muchos usuarios no tienen en cuenta: el precio al que están pagando la electricidad. Según explica, no es lo mismo consumir energía a 10 céntimos el kWh que hacerlo a 25 o 30 céntimos. “Si pagas la electricidad más cara, cada hora de uso del aire acondicionado puede equivaler a varias horas de gasto real”, explica el ingeniero, destacando cómo una mala tarifa puede multiplicar el impacto en la factura sin que el consumo cambie. Esto significa que dos hogares con el mismo uso del aire acondicionado pueden tener facturas muy diferentes simplemente por el precio contratado con su compañía eléctrica. Revisar la tarifa, por tanto, es tan importante como usar correctamente el aparato. Las recomendaciones de Rafa Loza y las explicaciones técnicas de Javier Dasí coinciden en un punto clave: el ahorro en verano no depende solo de usar menos el aire acondicionado, sino de usarlo mejor. Mantenerlo entre 24 y 26 grados, evitar errores comunes como bajar demasiado la temperatura y apoyarse en ventilación eficiente puede reducir el consumo sin perder confort. A esto se suma la importancia de entender cómo funciona el aparato y qué tarifa eléctrica se está pagando, dos factores que pueden marcar una gran diferencia en la factura final.