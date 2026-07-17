Biodiversidad La reintroducción de 10 tortugas gigantes en las Seychelles recupera en 6 meses procesos ecológicos perdidos hace 180 años Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Solo diez tortugas gigantes han conseguido recuperar en seis meses procesos ecológicos que llevaban casi 180 años desaparecidos. Así lo demuestra un estudio realizado en la isla de Aride, en las Seychelles, donde la reintroducción de estos reptiles ha permitido reactivar funciones esenciales para el equilibrio del ecosistema, como la dispersión de semillas, el control de plantas invasoras y el reciclaje de nutrientes. En apenas medio año, estos animales han dispersado miles de semillas y frenado la expansión de especies exóticas, demostrando que la recuperación de una sola especie puede desencadenar la restauración de todo un ecosistema. Un hallazgo que podría cambiar la forma de afrontar futuros proyectos de conservación.

Cómo 10 tortugas gigantes recuperaron un ecosistema perdido hace 180 años

La reintroducción de diez tortugas gigantes de Aldabra (Aldabrachelys gigantea) en la isla de Aride, en el archipiélago de las Seychelles, ha demostrado que una pequeña población puede recuperar funciones ecológicas desaparecidas durante casi dos siglos. Los animales, extinguidos localmente hace unos 180 años, desempeñaban un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema, por lo que su ausencia había alterado el funcionamiento natural de la isla. El estudio, publicado en la revista Restoration Ecology y desarrollado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico del CSIC y la Universidad de Exeter, confirma que estas tortugas actúan como auténticas "ingenieras del ecosistema". Su actividad contribuye a controlar la expansión de plantas exóticas, favorece el reciclaje de nutrientes y facilita la dispersión de semillas de especies autóctonas. Los resultados obtenidos fueron visibles en un periodo muy corto. En apenas dos meses, los diez ejemplares consumieron 54 especies de plantas exóticas y dispersaron más de 11.000 semillas, de las cuales cerca del 90 % pertenecían a especies nativas. Estas acciones ayudan a reducir la presencia de vegetación invasora y favorecen la regeneración de la flora propia de la isla, acelerando la recuperación de procesos ecológicos que habían permanecido interrumpidos durante generaciones. Además de su eficacia ecológica, los investigadores destacan que esta estrategia puede resultar más económica que otros métodos tradicionales de restauración, como la eliminación manual de especies invasoras. El trabajo demuestra que la reintroducción de especies clave puede convertirse en una herramienta eficaz para restaurar ecosistemas degradados cuando se planifica a partir del conocimiento científico de la función que desempeñan estos animales en la naturaleza.

No todas las tortugas contribuyen igual a restaurar el ecosistema

Uno de los aspectos más destacados del estudio es que el éxito de un programa de reintroducción no depende únicamente del número de animales liberados. Los investigadores comprobaron que cada tortuga desempeña un papel diferente dentro del ecosistema y que esas diferencias individuales pueden influir de forma decisiva en la recuperación de los procesos ecológicos. Para llegar a esta conclusión, el equipo combinó observaciones directas sobre el terreno con análisis de ADN de las heces, una metodología que permitió identificar con precisión qué plantas consumía cada ejemplar y cómo contribuía a funciones como la dispersión de semillas, el control de especies exóticas o el reciclaje de nutrientes. Los resultados mostraron una gran variabilidad entre individuos, tanto en la dieta como en su comportamiento. Uno de los datos más llamativos fue que solo tres de las diez tortugas fueron responsables de más del 80 % de las semillas nativas dispersadas durante los primeros dos meses del seguimiento. Además, algunos ejemplares destacaron por su eficacia en varias funciones ecológicas al mismo tiempo, mientras que otros tuvieron una participación mucho más limitada. Por ejemplo, la tortuga identificada como T08 mostró un rendimiento elevado tanto en el consumo de plantas invasoras como en la dispersión de semillas y el reciclaje de materia orgánica. Estos resultados sugieren que los futuros programas de conservación deberían tener en cuenta no solo la diversidad genética de las poblaciones reintroducidas, sino también la diversidad de comportamientos. Contar con individuos que desempeñen funciones ecológicas complementarias puede aumentar la capacidad de recuperación de los ecosistemas y mejorar la eficacia de los proyectos de restauración en islas y otros hábitats degradados.

En solo dos meses ya habían recuperado procesos ecológicos perdidos

A diferencia de otros estudios centrados únicamente en el número de animales liberados, esta investigación quiso averiguar si cada individuo desempeñaba un papel diferente en la recuperación del ecosistema. Para ello, los investigadores realizaron un seguimiento detallado de las tortugas mediante observaciones directas, análisis de sus excrementos y técnicas de metabarcoding de ADN, que permiten identificar con precisión las especies vegetales consumidas. Gracias a esta combinación de métodos pudieron reconstruir las interacciones de cada ejemplar con el entorno y evaluar su contribución a tres procesos ecológicos fundamentales como lo son la dispersión de semillas, el control de la vegetación mediante el ramoneo y el reciclaje de nutrientes a través del consumo de materia orgánica. Los resultados confirmaron que la restauración ecológica comenzó mucho antes de lo esperado. En apenas dos meses, las tortugas habían dispersado más de 11.000 semillas, la mayoría pertenecientes a plantas autóctonas, y consumido decenas de especies vegetales exóticas. Esto demuestra que la reintroducción no solo recuperó una especie desaparecida de la isla, sino también los procesos naturales que dependían de ella para mantener el equilibrio del ecosistema.