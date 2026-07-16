Ni geranio ni lavanda: la planta resistente que llena de color el jardín y ayuda a mantener alejadas las plagas en verano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Ni el geranio ni la lavanda son la única opción para mantener las plagas alejadas del jardín. Existe una planta resistente, de floración espectacular y capaz de actuar como un repelente natural gracias a los compuestos que produce de forma natural: el lupino. Además de llenar el jardín de color durante la temporada de floración, esta especie ayuda a reducir la presencia de pulgones, trips y algunos escarabajos sin necesidad de recurrir a pesticidas químicos. A ello se suman otros beneficios, como mejorar la fertilidad del suelo y atraer insectos polinizadores. Te contamos por qué el lupino se ha convertido en una de las plantas más interesantes para quienes buscan un jardín bonito, sostenible y con menos plagas.

La razón por la que el lupino mantiene alejadas a muchas plagas del jardín

Las plantas cuentan con metabolitos primarios, que son los indispensables para sus funciones básicas, y después, tienen los metabolitos secundarios. Muchos de estos siguen siendo un misterio, porque son fabricados por la planta para funciones secundarias y no para su supervivencia directa. Una de estas funciones secundarias es repeler plagas, que muchas plantas logran con una función aromática. El fuerte aroma, por ejemplo del geranio, puede ahuyentar a otros insectos que pueden ser plagas. Pero el problema es que los aceites esenciales deben ser liberados o, de lo contrario, no serán percibidos por los insectos. No es que sean tóxicos propiamente, sino que solamente ahuyentan. Contrario a esto, el lupino no tiene un efecto repelente aromático, sino que es mucho más complejo y más eficiente. Su efecto es químico, cuando las plagas que lleguen a morder o succionar la savia de los tejidos estarán ingiriendo los alcaloides que produce, de sabor amargo y repugnante para los insectos. Concentran especialmente estos químicos repelentes en las flores, y es eficiente para plagas de interés hortícola y de las más comunes. No es letal para todas las plagas, pero sí lo es para las siguientes: Pulgones o áfidos.

Trips.

Escarabajos. Ten en cuenta que no es repelente para babosas ni para caracoles, para los que funcionan más otras estrategias, como barreras que eviten su alcance a las plantas.

No solo repele insectos: también transforma cualquier jardín con sus flores

Las flores del lupino son muy llamativas y alegran cualquier espacio. Se producen en espigas de hasta 1.5 metros cubiertas por flores individuales en forma de canoa. Hay variedades en colores púrpura, salmón, naranja, rojo oscuro, amarillo o rosa. Entre los cultivares tenemos algunas muy espectaculares con el color degradándose a más claro conforme avanza hacia la punta, normalmente en color blanco. Son espectaculares y parecen pintadas por algún artista impresionista.

Dónde plantar el lupino para aprovechar al máximo su efecto repelente

Hay que sembrar estratégicamente el lupino en nuestro jardín si queremos que sirva como repelente de plagas. Asegúrate de colocarlas en las partes más externas que delimiten el jardín, para que sirvan como una barrera que proteja a todas las plantas que tengas dentro. Es importante que no las coloques junto a las plantas sensibles a plagas, como el tomate, porque corres el riesgo de que se asienten sobre las que estás buscando proteger dada la cercanía. Si quieres aumentar aún más sus propiedades repelentes, combínala con geranio, lavanda o citronela para tener un efecto de espectro amplio.

No solo combate las plagas: estos son los otros beneficios del lupino

Si te decides por plantar esta espectacular ornamental en tu jardín, tendrás además otros beneficios propios del lupino, como son: Fijación del nitrógeno: sus raíces tienen bacterias simbióticas que ayudan a fijar el nitrógeno de la atmósfera hacia el suelo, beneficiando a plantas que estén cerca.

sus raíces tienen bacterias simbióticas que ayudan a fijar el nitrógeno de la atmósfera hacia el suelo, beneficiando a plantas que estén cerca. Restaura el suelo: puede crecer en suelos empobrecidos, sirviendo como planta para restaurar zonas degradadas donde es difícil que otras plantas crezcan.

Cómo cuidar el lupino para que crezca fuerte y lleno de flores

Para tener un lupino en casa, sigue esta pequeña guía de cuidados para que prospere y puedas recibir todos sus beneficios. Luz Requiere sol completo para que sus flores se den al máximo potencial, aunque puede tolerar unas pocas horas de sombra, agradecidas especialmente cuando por temporada el sol está demasiado fuerte. Riego Es importante que reciba riego constante, porque no tolera la sequía. Si el nivel de agua baja, las flores comenzarán a caer y la planta pierde su atractivo ornamental. Sustrato No son para nada exigentes con el suelo y pueden crecer casi sin nada de nutrientes, pero lo que sí, es que son muy exigentes con los suelos empozados, que no toleran para nada. Su sustrato debe ser ligero y con buen drenaje para que no acumule agua. Puedes prepararlo con arena, perlita, vermiculita o grava volcánica. Precauciones Hay que mencionar que hay ciertos lugares donde se consumen las semillas, conocidas como altramuces. No obstante, no hay que recolectarlas y prepararlas en casa porque, para su consumo, requieren procesos para eliminar los alcaloides, que afectan al sistema nervioso y son peligrosos para embarazadas. Precisamente por los alcaloides, hay que plantarla considerando si se tiene ganado o mascotas porque puede ser tóxica. En tal caso, conviene colocarla donde no puedan alcanzarla o protegida con algún tipo de barrera para que no lleguen.