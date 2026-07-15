Ahorro energético La regla de los 11 grados para el aire acondicionado: el sencillo ajuste para mantener la casa fresca y ahorrar este verano Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en uno de los grandes aliados para hacer frente al calor dentro de casa. Sin embargo, muchas personas siguen cometiendo el mismo error: programar el aparato a temperaturas muy bajas con la idea de que así enfriará antes la vivienda. Aunque pueda parecer lógico, lo cierto es que no siempre es la opción más eficiente. En los últimos meses ha ganado popularidad la llamada regla de los 11 grados, una recomendación que propone mantener una diferencia máxima de 11 ºC entre la temperatura del exterior y la fijada en el aire acondicionado. Su objetivo es conseguir un equilibrio entre confort, consumo energético y buen funcionamiento del equipo. Aunque no se trata de una norma oficial ni de una obligación, sí es una pauta que muchos especialistas consideran útil para evitar un gasto innecesario de electricidad y reducir el esfuerzo que realiza el aparato durante los días de más calor. Pero, ¿en qué consiste exactamente y cuándo conviene aplicarla?

Así funciona la regla de los 11 grados del aire acondicionado

La regla de los 11 grados es una recomendación sencilla: la temperatura del aire acondicionado no debería situarse más de 11 ºC por debajo de la temperatura exterior. Es decir, si fuera se alcanzan los 35 ºC, lo aconsejable sería mantener el equipo alrededor de los 24 ºC. Si el termómetro marca 38 ºC, una temperatura interior próxima a los 27 ºC sería suficiente para mantener una sensación de confort en la mayoría de los casos. La idea detrás de esta recomendación es evitar contrastes térmicos excesivos entre el interior y el exterior de la vivienda. Pasar continuamente de un ambiente muy frío a otro muy caluroso puede resultar incómodo para el organismo y, en algunos casos, provocar molestias como sensación de sequedad, dolores musculares o irritación de garganta. Además, fijar una temperatura extremadamente baja obliga al aire acondicionado a trabajar durante más tiempo para intentar alcanzar ese objetivo, especialmente cuando el calor exterior es intenso. Esto supone un mayor consumo eléctrico y un esfuerzo adicional para el sistema de climatización. No significa que sea obligatorio seguir esta regla al pie de la letra. Cada vivienda tiene unas características diferentes y factores como el aislamiento, la orientación de la casa o la humedad pueden hacer que sea necesario ajustar ligeramente la temperatura para conseguir un ambiente agradable.

Por qué la regla de los 11 grados puede reducir el consumo eléctrico

Uno de los principales motivos por los que la regla de los 11 grados ha despertado tanto interés es su posible impacto sobre el consumo eléctrico. Durante el verano, el aire acondicionado puede convertirse en uno de los electrodomésticos que más energía consume en el hogar, especialmente cuando permanece funcionando durante muchas horas. Existe una creencia bastante extendida de que programar el aparato a 18 o 19 ºC hará que la vivienda se enfríe más rápidamente. Sin embargo, en la mayoría de los equipos domésticos esto no ocurre. El sistema suele enfriar a un ritmo similar independientemente de la temperatura seleccionada; la diferencia es que, si el objetivo es muy bajo, el aparato seguirá funcionando durante más tiempo para intentar alcanzarlo. Por ese motivo, establecer una temperatura razonable puede contribuir a reducir el tiempo de funcionamiento continuo del compresor y, en consecuencia, disminuir el consumo energético. También ayuda a reducir el desgaste de algunos componentes, lo que puede favorecer una mayor vida útil del equipo si se combina con un mantenimiento adecuado. Eso sí, el ahorro nunca será exactamente igual en todas las viviendas. Influyen aspectos como el nivel de aislamiento, el tamaño de las habitaciones, la exposición al sol, la humedad ambiental o la eficiencia energética del propio aparato. Una vivienda bien aislada necesitará menos esfuerzo para mantenerse fresca que otra con grandes ventanales orientados al sur o con un aislamiento deficiente. Por ello, la regla de los 11 grados debe entenderse como una referencia práctica y no como una cifra fija que garantice el mismo resultado en cualquier situación.

No todas las viviendas necesitan la misma temperatura

Aunque la regla puede servir como punto de partida, no todas las viviendas ni todas las personas tienen las mismas necesidades. En una casa situada en una zona con elevada humedad, por ejemplo, la sensación térmica puede ser superior a la que indica el termómetro, por lo que quizá sea necesario ajustar ligeramente la temperatura. También influye el tipo de inmueble. Los áticos, las viviendas con orientación oeste o aquellas que reciben muchas horas de sol suelen calentarse con mayor rapidez, mientras que las casas bien aisladas mantienen el frescor durante más tiempo y requieren un menor esfuerzo del aire acondicionado. Las necesidades de quienes viven en la vivienda también deben tenerse en cuenta. Las personas mayores, los bebés o quienes padecen determinadas enfermedades pueden necesitar temperaturas diferentes para encontrarse cómodos. En estos casos, el bienestar y la salud siempre deben tener prioridad frente al posible ahorro energético. Por eso, más que aplicar una cifra exacta, los expertos suelen recomendar buscar una temperatura que resulte confortable sin generar un contraste excesivo con el exterior. La regla de los 11 grados funciona como una orientación útil, pero siempre debe adaptarse a las circunstancias de cada hogar.

Los hábitos que ayudan a mantener la casa fresca durante más tiempo

La temperatura elegida en el aire acondicionado es solo una parte de la estrategia para combatir el calor. Existen otros hábitos sencillos que pueden ayudar a mantener una vivienda fresca durante más tiempo y reducir la necesidad de utilizar continuamente el sistema de climatización. Uno de los más eficaces consiste en ventilar la casa durante las primeras horas de la mañana o por la noche, cuando la temperatura exterior desciende. Durante las horas centrales del día, lo más recomendable es mantener cerradas las ventanas, bajar persianas y utilizar cortinas para limitar la entrada directa del sol. También es aconsejable evitar el uso de electrodomésticos que generan mucho calor, como el horno, durante las horas de máxima temperatura externa. Pequeños gestos como apagar luces innecesarias o utilizar ventiladores para distribuir mejor el aire frío pueden contribuir a mejorar el confort sin incrementar el consumo eléctrico. Otro aspecto que suele pasarse por alto es el mantenimiento del propio aire acondicionado. Limpiar periódicamente los filtros permite que el equipo funcione con mayor eficiencia, mejora la calidad del aire y evita que tenga que realizar un esfuerzo extra para enfriar la vivienda. En definitiva, combinar la regla de los 11 grados con estas medidas puede ayudar a mantener un ambiente más agradable durante el verano sin necesidad de recurrir a temperaturas excesivamente bajas.