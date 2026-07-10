Cuidado del jardín Es oficial: si plantas un árbol demasiado cerca de la finca del vecino, podrá exigir que lo retires Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Los árboles y setos pueden mejorar la privacidad de una vivienda o aportar sombra durante el verano, pero también son una de las causas más habituales de conflictos entre vecinos. Las ramas que sobresalen hacia otra parcela, las raíces que levantan un pavimento o un árbol plantado demasiado cerca de la linde son situaciones que, además de generar molestias, tienen una regulación específica en la legislación española. Aunque en ocasiones circulan informaciones que presentan estas normas como una novedad, lo cierto es que no se trata de una ley nueva. Las reglas sobre la distancia para plantar árboles y los derechos de los propietarios cuando la vegetación invade una finca colindante están recogidas desde hace más de un siglo en el Código Civil. No obstante, la propia norma también contempla que los ayuntamientos puedan establecer reglas distintas mediante ordenanzas municipales o que existan usos y costumbres locales que modifiquen esas distancias.

La ley fija cuántos metros debe haber entre un árbol y la parcela vecina

Uno de los aspectos que más dudas genera es la separación que debe existir entre un árbol y la finca vecina. El artículo 591 del Código Civil establece que, salvo que exista una regulación municipal diferente, los árboles de gran porte no pueden plantarse a menos de dos metros de la línea divisoria entre dos propiedades. Cuando se trata de arbustos, setos o árboles de menor tamaño, la distancia mínima se reduce a 50 centímetros. El objetivo de esta regulación es evitar que el crecimiento natural de la vegetación termine provocando problemas en la parcela colindante, ya sea por la expansión de las raíces, la caída de hojas o frutos, la generación de humedad o la pérdida de luz. Si un árbol se ha plantado incumpliendo estas distancias y no existe una norma local que indique otra cosa, el propietario afectado puede solicitar que se retire o se trasplante.

Qué ocurre cuando las ramas invaden la propiedad del vecino

Con el paso del tiempo es habitual que las ramas de un árbol sobrepasen el límite entre dos parcelas. En estos casos, el artículo 592 del Código Civil reconoce el derecho del propietario afectado a exigir que el dueño del árbol realice la poda necesaria para evitar que la vegetación invada su terreno. La norma atribuye esa obligación al propietario del árbol, por lo que lo habitual es solicitar primero la poda de forma amistosa antes de acudir a otras vías. En muchas ocasiones estos conflictos pueden resolverse mediante un acuerdo entre vecinos, evitando procedimientos judiciales que suelen alargarse en el tiempo.

Las raíces de los árboles también pueden generar problemas legales

Las raíces generan otro tipo de problemas, especialmente cuando levantan aceras, dañan muros o alcanzan instalaciones de riego o conducciones. En este supuesto, la legislación diferencia claramente entre ramas y raíces. Mientras que las ramas deben ser retiradas por el propietario del árbol, las raíces que penetran en una finca ajena pueden ser cortadas directamente por el propietario del terreno afectado dentro de los límites de su parcela, sin necesidad de solicitar autorización previa. Esta posibilidad busca evitar daños mayores cuando el crecimiento subterráneo de los árboles invade propiedades colindantes.

Qué pasa con los árboles situados entre dos parcelas

Existen casos en los que un árbol forma parte del límite entre dos fincas. El Código Civil presume que los árboles situados en setos vivos o elementos divisorios pertenecen a ambos propietarios, por lo que cualquiera de ellos puede solicitar su derribo. La excepción afecta a aquellos árboles utilizados tradicionalmente como mojones o elementos que delimitan una finca, ya que en esos supuestos no pueden eliminarse de forma unilateral.

Puedes exigir que un vecino retire el árbol e incluso reclamar una indemnización

Cuando un propietario no atiende la petición para solucionar el problema, la legislación permite acudir a los tribunales. El Código Civil no establece multas automáticas para estos casos, ya que regula las relaciones entre particulares y no un régimen sancionador administrativo. Sin embargo, el vecino perjudicado puede presentar una demanda para solicitar que se cumpla la ley y, si acredita que la vegetación ha provocado daños materiales o económicos, reclamar la correspondiente indemnización. Cada caso dependerá de las circunstancias concretas y de las pruebas que puedan aportarse durante el procedimiento.

Las ordenanzas municipales también son importantes

Aunque el Código Civil fija unas reglas generales, no siempre son las únicas que deben tenerse en cuenta. Muchos ayuntamientos disponen de ordenanzas propias sobre conservación de jardines, mantenimiento de parcelas privadas o protección del arbolado urbano. Estas normas pueden establecer obligaciones adicionales para los propietarios e incluso prever sanciones económicas cuando la falta de mantenimiento suponga un riesgo para la seguridad, la salubridad o la convivencia vecinal. Por ese motivo, antes de plantar un árbol cerca del límite de una finca o de iniciar cualquier reclamación, conviene consultar la normativa municipal correspondiente. La mayoría de los problemas relacionados con árboles y setos pueden prevenirse planificando correctamente la plantación y realizando un mantenimiento periódico de la vegetación. Respetar las distancias legales, podar las ramas antes de que invadan otra propiedad y controlar el crecimiento de las raíces ayuda a evitar disputas que, en algunos casos, terminan resolviéndose ante los tribunales.