Rudbeckia: la planta que parece una margarita, resiste el calor y alegra el jardín durante meses

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Entre las flores favoritas tenemos a las clásicas margaritas, de las primeras que se nos vienen a la mente cuando pensamos en flores. Si pasa que también son de tus preferidas, hoy te presentamos una flor similar no tan conocida, pero que podría incluso ser más bella, y con cuidados mucho más fáciles. Se trata de la rudbeckia, conocida también como “Susana de ojos negros”, nombre que nos invita a imaginar el centro negro de la flor. Se pueden encontrar en variedades de colores cálidos, que pueden combinarse entre sí y traer color a tus espacios. Incluso, son llamativas para diferentes animales, sirviendo como oasis para la biodiversidad. Además de ser muy estética, es de mantenimiento muy bajo, lo que la convierte en una gran elección cuando quieres tener un jardín espectacular sin tener que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a su cuidado.

Sus flores parecen pequeños soles y llena el jardín de color

La rudbeckia es cultivada por su principal atractivo: produce flores compuestas en tonos cálidos, con un característico centro elevado. Este centro, a diferencia del de otras flores similares, tiene forma de cono alto, lo que le da un aspecto abombado. Además, los pétalos están unidos desde la base y caen de forma redondeada, por lo que resulta inconfundible frente a otras plantas compuestas similares, lo que la convierte en una adición única para el jardín. Este centro puede ser negro, verde o marrón, como te explicamos más adelante. Estas peculiares flores aparecen en verano y otoño, combinando perfectamente con los colores ocres característicos de esta última estación. En cuanto a los tallos y las partes vegetativas, esta planta se clasifica como herbácea, es decir, no desarrolla tallos leñosos y se mantiene relativamente baja, una característica que puedes aprovechar para diseñar tu espacio.

Una flor originaria de Norteamérica que se ha adaptado a jardines de todo el planeta

Hoy en día se pueden encontrar rudbeckias prácticamente por todo el mundo, pero no es que sea cosmopolita, sino que tanto es su atractivo que ya ha sido integrada a variedad de climas y latitudes, desde Japón hasta Polonia. Si rastreamos su origen, veremos que proviene de Canadá y Estados Unidos, asociada a climas muy variados dependiendo de la especie, pudiendo encontrarse tanto en zonas muy secas, hasta en las riberas de los ríos. Esto significa que puedes encontrar una rudbeckia para las necesidades específicas de tu jardín. El mejor lugar para tener feliz a tu rudbeckia es en exterior, porque ahí podrá recibir su muy necesario sol directo, que es indispensable para la abundante producción de flores. Si la tienes en semisombra, o en interior, corres el riesgo de que la planta no produzca flores y perderás el atractivo de esta planta.

Las distintas variedades de rudbeckia que existen

Existen dos grandes grandes grupos de rudbeckias, cada uno con colores y temporalidades diferentes: Rudbeckias perennes : son las que viven más de un año, características por ser más resistentes, pero con gama de colores más limitada porque se trata de la variedad silvestre. Se encuentran principalmente en colores amarillos.

: son las que viven más de un año, características por ser más resistentes, pero con gama de colores más limitada porque se trata de la variedad silvestre. Se encuentran principalmente en colores amarillos. Rudbeckias anuales: viven solamente un año, pero las hay en colores más diversos. Se pueden encontrar en tonos bronces, naranjas, rojos, marrones, y el clásico amarillo pero con combinaciones de los mencionados colores. Dado que son resultado de manipulación genética, hay un sinfín de colores y variedades. En cuanto a las variedades específicas de rudbeckia, existen tres especies principales y cada una se comporta diferente, especialmente para el riego: Rudbeckia hirta : tiene pétalos amarillos alargados con centro negro, vive dos años, y tiene gran tolerancia a la sequía. Es la variedad más popular de todas y la más usada en jardinería. Si quieres una rudbeckia fácil y bella, esta es tu opción.

: tiene pétalos amarillos alargados con centro negro, vive dos años, y tiene gran tolerancia a la sequía. Es la variedad más popular de todas y la más usada en jardinería. Si quieres una rudbeckia fácil y bella, esta es tu opción. Rudbeckia triloba : sus pétalos amarillos son más gruesos, y es de riego medio. El centro es de color café oscuro.

: sus pétalos amarillos son más gruesos, y es de riego medio. El centro es de color café oscuro. Rudbeckia laciniata: el centro es verde y los pétalos amarillos. Crece en humedales y es de riego muy alto.

Cómo usarla para decorar el jardín: ideas fáciles y muy vistosas

Puedes crear diferentes ambientes con tu rudbeckia, como son los siguientes: Divisor de ambiente : estas son flores que se dan ben en suelo directo y por su altura media sirven para separar ambientes en tu jardín.

: estas son flores que se dan ben en suelo directo y por su altura media sirven para separar ambientes en tu jardín. Jardín de polinizadores : estas flores atraen polinizadores y les dan alimento. Sirve para atraer mariposas y abejas, que tanto requieren de nuestra ayuda para sobrevivir.

: estas flores atraen polinizadores y les dan alimento. Sirve para atraer mariposas y abejas, que tanto requieren de nuestra ayuda para sobrevivir. Jardín para aves : cuando las cabezas de las flores maduran, producen semillas que atraen aves. Dejarlas madurar te permitirá tener un mini observatorio de aves sin tener que salir de casa.

: cuando las cabezas de las flores maduran, producen semillas que atraen aves. Dejarlas madurar te permitirá tener un mini observatorio de aves sin tener que salir de casa. Praderas: son perfectas para crear jardines tipo pradera o campiranos, por el aspecto silvestre que tienen.

El mejor sustrato para la rudbeckia y cómo sembrarla

Son flores que varían mucho según el tipo, así que tener un sustrato universal es una buena elección que aplica a todas. Prepáralo a las siguientes proporciones: 2 partes de humus de lombriz

2 parte de turba, o tierra negra

1 parte de perlita La forma más fácil de reproducirla es a partir de semillas. Para obtenerlas, puedes hacerlo en tiendas de jardinería, o esperar a que flores que ya tengas maduren y produzcan tales semillas. Para germinar, hazlo en primavera u otoño, en un sustrato de humus de lombriz, cubriendo con un domo plástico hasta que salgan sus primeras 3 hojas.

Las plagas más comunes y cómo combatirlas

Es una planta bondadosa y, por lo tanto, muy propensa a ser atacada por plagas, incluso aloja a diferentes estadios de insectos. Por ejemplo, suele ser hogar para orugas de mariposas nocturnas y diurnas. Hay quienes no disfrutan de tener orugas en el jardín porque se comen las hojas, pero si eres paciente y haces lugar para otras formas de vida, se convertirá en una mariposa que alegrará tu jardín. También puede contraer áfidos que succionan la savia, que puedes eliminar si notas que las colonias crecen y debilitan demasiado a la planta.

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Bibliografía