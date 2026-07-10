Cómo hacer un enraizante natural con lentejas para que tus esquejes echen raíces más rápido

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las lentejas germinadas se han convertido en uno de los remedios caseros más utilizados para enraizar esquejes y favorecer el crecimiento de las plantas. Gracias a las hormonas vegetales que contienen de forma natural, pueden ayudar a estimular la formación de raíces sin necesidad de recurrir a productos químicos. Aunque muchas plantas desarrollan raíces con facilidad, otras necesitan un pequeño impulso para prosperar. En esos casos, preparar un enraizante natural con lentejas puede ser una alternativa sencilla, económica y fácil de hacer en casa.

Por qué algunas plantas tardan más en echar raíces

Las plantas tienen la capacidad de desarrollar sus propias raíces, lo que permite reproducir muchas especies mediante esquejes, es decir, utilizando un fragmento del tallo en lugar de semillas. Gracias a este sistema de propagación vegetativa es posible obtener nuevas plantas a partir de las que ya tenemos en casa. Sin embargo, este proceso no siempre se produce con la rapidez suficiente para que el esqueje sobreviva. Si las raíces tardan demasiado en aparecer, la planta puede acabar secándose por no ser capaz de absorber agua y nutrientes. Por ese motivo, muchas personas recurren a enraizantes naturales o comerciales para favorecer el desarrollo radicular. Si no consigues que un esqueje prospere, no significa necesariamente que estés haciendo algo mal. Existen numerosos factores que pueden retrasar el enraizamiento.

Las principales causas de un enraizamiento lento

Estas son algunas de las razones más habituales por las que un esqueje tarda en desarrollar raíces: El tallo es leñoso y necesita más tiempo para enraizar.

y necesita para enraizar. La planta dispone de pocas reservas de nutrientes .

. Se trata de una planta envejecida , con menor capacidad de regeneración.

, con menor capacidad de regeneración. La temperatura es demasiado baja.

es demasiado El esqueje recibe poca luz o permanece en un lugar con exceso de sombra.

Ni fertilizante ni abono: el truco con lentejas que ayuda a que los esquejes echen raíces antes

Las lentejas son un alimento habitual en cualquier cocina, pero también se utilizan desde hace años en jardinería como enraizante natural. Cuando germinan liberan auxinas, unas hormonas vegetales que intervienen en el crecimiento de las raíces y favorecen el desarrollo de nuevos tejidos en la base del esqueje. Aunque no hacen milagros ni garantizan el éxito en todos los casos, sí pueden facilitar el proceso cuando las condiciones de cultivo son adecuadas. Una planta con un sistema radicular fuerte suele crecer con más vigor y soportar mejor los cambios ambientales. Entre las principales ventajas del enraizante de lentejas destacan: Favorece la aparición de raíces en menos tiempo.

Estimula tanto las raíces principales como las secundarias.

Ayuda a mejorar la absorción de agua y nutrientes.

Reduce el estrés durante el trasplante.

Favorece una mejor fijación al suelo.

Puede contribuir a una floración y fructificación más abundantes. Además, al tratarse de un preparado natural también ofrece otras ventajas: Es económico.

Se prepara con ingredientes fáciles de conseguir.

Reduce el uso de productos químicos.

Contamina menos que algunos enraizantes sintéticos.

Favorece la actividad biológica del suelo.

Cómo hacer un enraizante natural con lentejas paso a paso

El secreto está en dejar que las lentejas germinen para que desarrollen las auxinas antes de preparar el líquido. Sigue estos pasos: Pon media taza de lentejas en remojo durante 24 horas. Escurre el agua. Coloca las lentejas en un frasco cubierto con una tela sujeta con una goma. Déjalas en un lugar oscuro entre tres y cuatro días, hasta que hayan germinado. Tritúralas en una batidora junto con una taza de agua. Cuela la mezcla con una gasa o un colador fino. Guarda el líquido en el frigorífico para conservarlo durante más tiempo. Para obtener buenos resultados, el preparado debe utilizarse siempre diluido: Mezcla una parte del concentrado con diez partes de agua. Introduce la base del esqueje durante unos minutos. Después, plántalo en agua o directamente en sustrato, según la especie.

Consejos para que el esqueje eche raíces con éxito

Si quieres tener éxito a la hora de enraizar un esqueje, no basta con utilizar un enraizante. También es importante seguir una serie de cuidados básicos, ya que, de lo contrario, será mucho más difícil que la planta desarrolle raíces. Deja que el corte cicatrice: si introduces el esqueje directamente en agua, el tejido recién cortado puede pudrirse con mayor facilidad.

si introduces el esqueje directamente en agua, el tejido recién cortado puede pudrirse con mayor facilidad. Utiliza plantas sanas: si la planta madre está enferma o debilitada, el esqueje tendrá menos posibilidades de desarrollar raíces.

si la planta madre está enferma o debilitada, el esqueje tendrá menos posibilidades de desarrollar raíces. Cambia el agua con frecuencia: si mantienes el esqueje en agua, renovarla periódicamente ayuda a evitar la proliferación de bacterias y hongos que pueden afectar al enraizamiento.

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Bibliografía