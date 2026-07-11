El Sol El error que puede hacer que te pierdas el eclipse solar total del 12 de agosto, aunque estés en una zona de totalidad Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años y España se convertirá en uno de los mejores lugares del mundo para observarlo. Sin embargo, estar dentro de la franja de totalidad no garantiza que todas las personas disfruten de la misma experiencia. La ubicación exacta, la duración de la totalidad, la presencia de montañas o edificios en el horizonte e incluso las condiciones meteorológicas pueden marcar la diferencia. Por eso, elegir bien el lugar desde el que ver el eclipse solar total será tan importante como situarse dentro de la zona donde la Luna cubrirá por completo el Sol.

Por qué dos personas en ciudades distintas no verán el eclipse igual

Las personas que se encuentren dentro de la franja de totalidad disfrutarán del mismo fenómeno astronómico en el que la Luna cubrirá por completo el Sol durante unos instantes. Sin embargo, eso no significa que la experiencia sea idéntica en todas las ciudades. La duración del eclipse, la altura del Sol sobre el horizonte e incluso las condiciones meteorológicas pueden hacer que dos observadores vivan el evento de una forma muy diferente. La principal diferencia está en la posición de cada localidad dentro de la banda de totalidad. Las ciudades situadas cerca de la línea central del eclipse verán cómo la fase total dura más tiempo, mientras que en los extremos de esa franja la oscuridad será más breve. Aunque la diferencia pueda parecer pequeña, unos segundos adicionales permiten disfrutar con más calma de fenómenos como la corona solar, las protuberancias del Sol o el conocido efecto del “anillo de diamante”, al inicio y al final de la totalidad. También hay un factor que nadie puede controlar. Se trata de las condiciones meteorológicas. Dos ciudades separadas por apenas unos kilómetros pueden presentar condiciones muy distintas el mismo día. Mientras una disfruta de un cielo completamente despejado, otra puede quedar cubierta por nubes que impidan contemplar el eclipse total. Por eso, además de elegir una localidad dentro de la banda de totalidad, conviene seguir la previsión meteorológica durante los días previos y, si es posible, tener preparada una alternativa cercana.

Qué es más importante: estar en la franja de totalidad o tener un buen horizonte

Estar dentro de la franja de totalidad es el requisito imprescindible para contemplar el eclipse solar total, por lo que es más importante. Fuera de esa banda, aunque sea por unos pocos kilómetros, el Sol nunca llegará a cubrirse por completo y el espectáculo será muy diferente. No habrá oscuridad diurna, ni se apreciará la corona solar, que es uno de los momentos más esperados de este fenómeno. Sin embargo, una vez asegurada la ubicación dentro de la franja de totalidad, contar con un buen horizonte puede marcar la diferencia. El eclipse del 12 de agosto de 2026 se producirá al atardecer en gran parte de España, por lo que el Sol estará relativamente bajo sobre el horizonte oeste. Si desde el lugar elegido hay montañas, edificios, árboles o cualquier otro obstáculo en esa dirección, es posible que el Sol quede oculto justo antes o incluso durante la fase total.

¿Puede una montaña impedir ver el eclipse solar total?

Una montaña, una colina o incluso edificios altos pueden dificultar o impedir la observación del eclipse solar total si se interponen entre el Sol y el observador. Durante el eclipse del 12 de agosto de 2026 el Sol estará bastante bajo sobre el horizonte en gran parte de España cuando se produzca la totalidad. Esto significa que un relieve que normalmente pasaría desapercibido puede ocultar el Sol durante los minutos más importantes del eclipse. Si el astro desaparece tras una montaña justo antes de la totalidad, el observador se perderá el momento culminante del fenómeno, aunque se encuentre dentro de la franja donde el eclipse es total. Por este motivo, no basta con elegir una ciudad situada en la trayectoria del eclipse. También conviene revisar el entorno concreto desde el que se va a observar. Un mirador orientado hacia el oeste, una playa, una llanura o un campo abierto suelen ofrecer mejores condiciones que un valle rodeado de montañas o una zona urbana con edificios elevados.

El lugar perfecto para ver el eclipse solar total, según los expertos

El mejor lugar para observar el eclipse solar total será aquel que combine el estar dentro de la franja de totalidad y ofrecer una vista completamente despejada hacia el oeste, que es la dirección en la que se encontrará el Sol durante el evento en gran parte de España. Las playas son una de las opciones más recomendables, especialmente las orientadas hacia el océano o el mar en dirección oeste. Al no haber obstáculos en el horizonte, permiten seguir el eclipse hasta el final sin que el Sol quede oculto por el relieve. También son una buena alternativa las llanuras, los campos abiertos y los miradores con vistas despejadas. Las zonas elevadas pueden resultar ventajosas, pero no por la altitud en sí. Lo importante es que desde ese punto no haya montañas, colinas o construcciones que tapen el Sol. En algunos casos, un pequeño cerro con el horizonte libre ofrecerá una mejor experiencia que una montaña rodeada de picos más altos. Por el contrario, los valles profundos, las áreas boscosas o las ciudades con edificios altos pueden dificultar la observación, sobre todo si limitan la visibilidad hacia el oeste. Incluso aunque el eclipse sea total en esa ubicación, un obstáculo en la línea del horizonte puede impedir contemplar los minutos más espectaculares del fenómeno.