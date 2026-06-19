El Sol No solo se oscurecerá el cielo: los cambios que podrás notar durante el eclipse solar de agosto Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes que podrá verse desde España en las próximas décadas. Sin embargo, más allá de la espectacular imagen de la Luna ocultando completamente al Sol, este fenómeno también provoca cambios ambientales que muchas personas podrán percibir. La disminución de la luz solar no solo transforma el aspecto del cielo. Durante los minutos de totalidad también pueden registrarse descensos de temperatura, ligeras alteraciones en el viento y cambios en el comportamiento de algunos animales. Además, en esta ocasión el fenómeno tendrá un ingrediente extra: coincidirá con el atardecer en buena parte del país, lo que promete una experiencia visual poco habitual.

¿Se nota realmente una bajada de temperatura durante un eclipse solar?

El ambientólogo Germán Portillo confirma que este efecto puede ser perceptible para los observadores. "Sí, puede producirse un descenso de temperatura perceptible, normalmente de unos pocos grados, debido a la reducción de la radiación solar directa". Así que sí los eclipses solares totales reducen drásticamente la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre durante unos minutos, lo que provoca un enfriamiento temporal del aire cercano al suelo. La NASA señala que durante la totalidad la temperatura puede descender alrededor de 5 grados centígrados, aunque la magnitud exacta depende de factores como la nubosidad, la humedad o las condiciones atmosféricas de cada lugar. En algunos eclipses estudiados se han llegado a registrar descensos incluso mayores. Aunque no se trata de un cambio comparable al de una noche completa, muchas personas describen una sensación de frescor repentino justo antes y durante la totalidad.

Otros cambios ambientales que puedes notar mientras la Luna tapa el Sol

La oscuridad es el efecto más evidente, pero no el único que se puede notar en la Tierra. A medida que la Luna va cubriendo el disco solar, la luz ambiental disminuye de forma progresiva. Durante la totalidad, el paisaje adquiere una apariencia que muchos expertos comparan con la de un crepúsculo de 360 grados, con tonos anaranjados visibles cerca del horizonte mientras el cielo se oscurece sobre los observadores. La NASA también destaca que pueden hacerse visibles algunos planetas brillantes y estrellas que normalmente permanecen ocultos a esas horas por la intensidad de la luz solar. Otro fenómeno frecuente es el cambio de comportamiento de algunos animales. Diversos estudios y observaciones recopiladas por organismos como la NOAA han documentado cómo aves, insectos y otras especies interpretan la repentina oscuridad como la llegada de la noche. Algunas aves regresan temporalmente a sus refugios y determinados insectos nocturnos pueden comenzar su actividad antes de tiempo. También pueden producirse pequeñas variaciones en las condiciones atmosféricas. Según explica Germán Portillo: "En el viento se suele ver una disminución por la menor radiación solar, pero nada brusco". La explicación está relacionada con la reducción temporal del calentamiento del suelo, que altera ligeramente los movimientos de aire cercanos a la superficie. En cambio, el experto considera que la humedad apenas experimenta cambios apreciables porque la duración del eclipse es demasiado breve para generar efectos significativos.

¿Será más espectacular porque coincide con el atardecer?

Uno de los aspectos más especiales del eclipse total del 12 de agosto de 2026 es que, en gran parte de España, la totalidad se producirá con el Sol muy bajo sobre el horizonte. Esta circunstancia añade un atractivo visual excepcional. Durante los atardeceres, la luz solar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera y adquiere los característicos tonos rojizos, anaranjados y dorados. Si a ese efecto se suma la oscuridad generada por la Luna al cubrir completamente el Sol, el resultado puede ser una de las imágenes astronómicas más llamativas que se recuerdan en el país. Los expertos consideran que esta coincidencia entre eclipse total y ocaso ofrecerá oportunidades únicas para la observación y la fotografía, especialmente en zonas elevadas y con horizontes despejados. Además, la baja altura del Sol permitirá incorporar elementos del paisaje en las imágenes, algo que suele resultar mucho más complicado cuando el astro se encuentra alto en el cielo.

Un fenómeno que afecta a más sentidos de los que imaginas

Cuando se piensa en un eclipse solar, la mayoría de las personas imagina únicamente un cielo que se oscurece durante unos minutos. Sin embargo, la experiencia va mucho más allá de lo visual. La temperatura puede descender varios grados, la intensidad de la luz cambia de forma radical, algunos animales modifican su comportamiento y el entorno adquiere una apariencia difícil de comparar con cualquier otro fenómeno natural. Por eso, el eclipse total del 12 de agosto de 2026 promete convertirse en una experiencia inolvidable para millones de personas. Y en esta ocasión, gracias a su coincidencia con el atardecer, el espectáculo podría ser aún más impresionante de lo habitual.