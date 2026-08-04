Biodiversidad Introdujeron cinco gatos en una isla para acabar con una plaga de ratones y desataron una catástrofe ecológica Por Alejandro Lingenti

Imagen: Mouse-Free Marion ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google En 1949, el personal de la estación meteorológica de la isla Marion, un territorio subantártico administrado por Sudáfrica, introdujo cinco gatos domésticos para controlar a los ratones que rondaban las instalaciones. Los roedores, a su vez, habían llegado accidentalmente con cazadores de focas a comienzos del siglo XIX. En un ecosistema sin mamíferos depredadores terrestres, los gatos encontraron presas mucho más fáciles: aves marinas que anidaban en el suelo o en madrigueras y que no habían desarrollado defensas frente a ellos. La población felina se asilvestró y alcanzó unos 2.000 ejemplares hacia la década de 1970. Se estima que mataba alrededor de 450.000 petreles cada año. Tras una larga campaña de control, los últimos gatos fueron eliminados en 1991. El episodio muestra uno de los principales peligros de intervenir artificialmente en una isla: una especie introducida para resolver un problema puntual puede escapar al control y convertirse en una amenaza mayor que la original.

Eliminar los gatos no solucionó el problema: los ratones se hicieron aún más peligrosos

Eliminar los felinos redujo una presión devastadora sobre las aves, pero no restauró automáticamente el equilibrio anterior. Los ratones quedaron como el único mamífero introducido y continuaron alterando la red ecológica. Conviene evitar una explicación demasiado simple: la ciencia no atribuye su expansión únicamente a la retirada de los gatos. Un estudio publicado en Ecological Applications calculó que la población máxima anual de ratones aumentó un 430% entre 1979-1980 y 2008-2011, en gran medida por temporadas reproductivas más largas asociadas a condiciones más cálidas. Los ratones consumen invertebrados esenciales para la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. Posteriormente, ampliaron su dieta hacia huevos, polluelos y aves adultas. Cámaras instaladas en 55 madrigueras entre 2012 y 2016 registraron ataques mortales a crías de petrel gris y petrel de alas grandes. Investigaciones posteriores documentaron incluso la muerte de grandes albatros adultos, una escalada especialmente grave en especies longevas y de reproducción lenta.

Por qué un pequeño error puede destruir todo un ecosistema insular

Las especies insulares suelen evolucionar con pocos depredadores y dentro de territorios limitados. Esa singularidad favorece la aparición de especies únicas, pero también permite que un gato, una rata o un ratón introducidos provoquen impactos desproporcionados. La ausencia de respuestas defensivas, la nidificación en tierra y el reducido tamaño de algunas poblaciones pueden convertir una decisión humana aparentemente menor en una alteración que se propaga durante décadas. El caso de Marion también advierte contra el “control biológico” improvisado: introducir un depredador generalista no garantiza que consuma principalmente la plaga objetivo. Puede preferir animales nativos más accesibles, competir con otras especies y modificar cadenas tróficas completas. A escala mundial, gatos, ratas y otros mamíferos invasores están estrechamente relacionados con extinciones en islas; por ello, la prevención, las cuarentenas y la bioseguridad resultan mucho más seguras que reparar el daño una vez consolidado. La experiencia acumulada en distintas islas del mundo ha llevado a los especialistas a insistir en un principio básico de la conservación: prevenir siempre resulta más eficaz y menos costoso que corregir. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera a las especies exóticas invasoras una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a escala global, especialmente en ecosistemas insulares, donde han contribuido a numerosas extinciones de aves, reptiles y pequeños mamíferos. Es por eso que, antes de introducir cualquier organismo con fines de control biológico, los proyectos modernos exigen evaluaciones de riesgo, estudios de impacto ambiental y planes de seguimiento a largo plazo que permitan anticipar posibles efectos no deseados sobre el ecosistema.

Ahora quieren eliminar los ratones, pero esta vez con una estrategia muy diferente

El proyecto Mouse-Free Marion prepara ahora la erradicación de los ratones mediante cebos rodenticidas distribuidos desde helicópteros. No obstante, la información oficial más reciente corrige algunas fechas difundidas en medios: entre abril y mayo de 2027 se realizará una prueba aérea sobre 975 hectáreas, mientras que la operación integral está prevista para 2029, condicionada a la financiación, los permisos ambientales y los resultados de los ensayos previos. Esta actuación también entraña riesgos y no debe presentarse como una solución inocua. La dispersión de tóxicos exige ajustar la dosis, evitar zonas sin tratar, limitar la exposición de especies no objetivo y controlar la deriva o fragmentación de los pellets. La diferencia frente a la introducción de gatos está en el método: estudios de viabilidad, ensayos estacionales, calibraciones, seguimiento y revisión de operaciones fallidas. La evidencia global indica que erradicar mamíferos invasores puede producir grandes beneficios para la fauna nativa, pero solo cuando se considera el ecosistema completo y no únicamente la urgencia de eliminar una plaga.

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Bibliografía