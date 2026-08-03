Ni trampas ni veneno: las 5 plantas aromáticas que te ayudarán a mantener las ratas lejos del jardín

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las ratas son uno de los visitantes menos deseados en cualquier jardín. Además de causar daños en cultivos, almacenes o mobiliario exterior, también pueden transmitir enfermedades y atraer otros problemas de higiene. Cuando aparecen, muchas personas recurren directamente a trampas o productos químicos, pero existen alternativas naturales que pueden ayudar a reducir su presencia. Entre ellas destacan algunas plantas aromáticas, cuyos aceites esenciales desprenden olores especialmente intensos que resultan desagradables para estos roedores. Aunque por sí solas no eliminan una infestación, sí pueden convertirse en un buen complemento para prevenir que las ratas se instalen en determinadas zonas del jardín. Si además se colocan en lugares estratégicos y se combinan con buenos hábitos de limpieza y mantenimiento, estas especies ofrecen una doble ventaja: perfuman el espacio, atraen insectos polinizadores y contribuyen a crear un entorno menos atractivo para estos animales.

Las plantas de exterior con aromas que las ratas prefieren evitar

Algunas plantas producen aceites esenciales muy aromáticos que interfieren con el desarrollado sentido del olfato de las ratas. Estos son cinco de los mejores ejemplos para incorporar al jardín. Menta La menta es probablemente la planta más conocida por su capacidad para ayudar a mantener alejados a distintos animales, incluidos algunos roedores. Su intenso aroma a mentol puede resultar muy molesto para las ratas. Es recomendable cultivarla en macetas o en zonas delimitadas, ya que se expande con facilidad y puede invadir otras partes del jardín. Colocarla cerca de accesos, terrazas, cobertizos o zonas donde se almacena comida puede ser una buena estrategia preventiva. Lavanda Además de aportar color y atraer abejas y mariposas, la lavanda desprende un perfume intenso que muchas personas encuentran agradable, pero que las ratas suelen evitar. Es una planta muy resistente, necesita poco riego una vez establecida y prospera especialmente bien en lugares soleados y con buen drenaje. Resulta ideal para crear borduras alrededor del jardín o proteger caminos y entradas. Romero El romero es otra de las aromáticas más utilizadas tanto en jardinería como en cocina. Sus hojas contienen aceites esenciales con un olor muy intenso que puede actuar como elemento disuasorio para diversos animales. Su gran ventaja es que soporta bien el calor, la sequía y requiere pocos cuidados, por lo que puede mantenerse durante años formando pequeños setos o arbustos alrededor del jardín. Salvia La salvia destaca por su intenso aroma y por ser una planta muy resistente. Además de utilizarse con fines culinarios y ornamentales, puede contribuir a crear una barrera aromática alrededor del huerto o de las zonas donde suelen aparecer roedores. Necesita abundante luz solar y un suelo con buen drenaje para desarrollarse correctamente. Albahaca Aunque suele asociarse al verano y a la cocina mediterránea, la albahaca también desprende un olor intenso gracias a sus aceites esenciales. Puede cultivarse en macetas junto a puertas, ventanas o terrazas, especialmente durante los meses cálidos. Eso sí, necesita riegos regulares y cierta protección frente al frío.

Dónde colocar estas plantas para reforzar su efecto en el jardín

Plantar estas especies no garantiza que las ratas desaparezcan, pero sí puede ayudar a que determinadas zonas resulten menos atractivas para ellas. Para aprovechar mejor su efecto conviene seguir algunas recomendaciones. Lo más eficaz es combinar varias plantas aromáticas en lugar de confiar únicamente en una especie. También es recomendable situarlas cerca de los puntos por donde suelen acceder los roedores, como vallas, muros, cobertizos, compostadores o zonas donde se almacenan herramientas. Mantener las plantas sanas y podarlas periódicamente favorece la producción de hojas nuevas, que concentran una mayor cantidad de aceites esenciales responsables de su aroma. Asimismo, distribuir macetas con estas aromáticas en terrazas, patios o junto a las entradas puede ayudar a reforzar esa barrera olfativa de forma natural.

Estas plantas ayudan, pero no sustituyen un buen control del jardín

Conviene recordar que las plantas aromáticas no eliminan una plaga establecida. Si las ratas ya han construido madrigueras o encuentran alimento con facilidad, será necesario adoptar otras medidas complementarias. Los especialistas en control de plagas recomiendan, además, mantener el jardín limpio y reducir al máximo aquello que pueda atraer a estos animales. Entre las medidas más importantes destacan: Recoger rápidamente la fruta caída de los árboles.

No dejar comida de mascotas durante la noche.

Mantener los cubos de basura siempre bien cerrados.

Utilizar compostadores con tapa.

Evitar montones de madera, escombros o vegetación muy densa donde puedan refugiarse.

Reparar agujeros y grietas por los que puedan acceder al jardín. La combinación de estas medidas con el cultivo de plantas aromáticas constituye una estrategia preventiva mucho más eficaz que confiar únicamente en un único método.

Comida, agua y refugio: lo que realmente atrae a las ratas al jardín

Las ratas no llegan por casualidad. Lo hacen porque encuentran comida, agua y lugares donde esconderse. Los restos de semillas de los comederos para aves, la fruta madura que cae al suelo, los alimentos de las mascotas o un compost mal gestionado pueden convertirse en un auténtico reclamo. Del mismo modo, los rincones con maleza, montones de leña o arbustos muy cerrados ofrecen refugios perfectos para instalar sus nidos. Por ello, la mejor forma de prevenir su presencia pasa por combinar distintas medidas: mantener el jardín ordenado, eliminar posibles fuentes de alimento y utilizar plantas aromáticas como menta, lavanda, romero, salvia o albahaca para reforzar la protección de forma natural. Aunque no son una solución milagrosa, sí pueden convertirse en unas excelentes aliadas dentro de una estrategia preventiva más amplia.