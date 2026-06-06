Ni zanahorias ni berenjenas: estas son las hortalizas más fáciles de cultivar en un huerto urbano

Tener un huerto urbano es más sencillo de lo que parece, incluso si solo cuentas con un balcón o una pequeña terraza. Algunas hortalizas crecen rápido, ocupan poco espacio y no requieren experiencia previa para dar buenos resultados. Además de ayudarte a ahorrar en la compra, te permiten disfrutar de alimentos frescos recién cosechados sin salir de casa. Si quieres empezar a producir tus propios alimentos, estas son algunas de las opciones más fáciles de cultivar, mantener y cosechar, incluso si nunca antes has tenido un huerto.

Tomate cherry: la hortaliza que produce rápido y crece bien en macetas

Esta divertida variedad de tomate en miniatura se trata de una gran hortaliza para principiantes porque no ocupa mucho espacio, es fácil de germinar y produce fruto rápidamente, en comparación con los tomates normales o grandes que requieren más tiempo. Pueden llegar a ser costosos en el mercado, así que aprender a cultivarlos te ayudará a agarrarle el gusto a cultivar tu propio alimento. Una vez colocada la semilla y con los cuidados apropiados de riego moderado y sol total, podrás estar disfrutando de sus tomates miniatura de 60 a 80 días después. Crecen bien en clima primaveral, cuando el suelo ya esté tibio y que no haya riesgo de heladas. Pueden llegar a crecer mucho, así que se recomienda usar tutores para que puedan trepar y sostenerse. Puedes mantener la mata pequeña para que crezca en un contenedor de huerto o en una maceta.

Rúcula: lista para cosechar en pocas semanas y apta para semisombra

Las hortalizas de hoja son muy fáciles para cultivar porque no hay que esperar hasta que se madure un fruto, solamente hay que poner atención a que las hojas tomen un buen tamaño. La rúcula se clasifica dentro de estas hortalizas de hoja, usándose como aromática para dar sabor a pizza, ensaladas y otros platos. Su sabor es ligeramente picante y muy único. La semilla germina en tan solo 4 días. Podrás cosechar hojas tiernas a las 3 semanas de germinar la planta. Si las prefieres de sabor muy concentrado, espera a que empiece a dar flores pues entre más maduras, más fuerte es su sabor. En cuanto a sus cuidados, requiere suelo constantemente húmedo, sin encharcar, y puede tolerar semisombra, lo que significa que puedes tenerla incluso en tu cocina, con una ventana cerca, lista para cortar y usar.

Cebollín: puedes cortarlo una y otra vez sin volver a sembrar

Del cebollín se utilizan sus tallos cortados para dar sabor a distintos platos, desde ensaladas hasta pastas y carnes. No se necesita desenterrar la planta completa para consumirla, así que se puede tener continuamente sin que implique estar resembrando cada vez lo que la convierte en una hortaliza muy fácil de cultivar. El truco para que se mantenga mejor es cortar los manojos de hojas cuando alcancen 15 centímetros de alto, y hacerlo a 3 centímetros del sustrato para que así puedan volver a brotar. Se puede tener en una maceta pequeña en espacios reducidos y en interior, pues soporta la semisombra. Hay que ponerla eso sí junto a una ventana para que reciba unas 4 horas de sol al día. También debe regarse regularmente para mantener el sustrato húmedo.

Fresas en casa: una planta productiva que puede dar frutos durante años

La fresa es una de las frutas favoritas, y la gran noticia es que son muy fáciles de cultivar en casa. Puedes empezar de una planta ya con frutos que consigas en un vivero, pues son más fáciles de sacar adelante, porque la semilla requiere de 4 a 6 meses para tener todo el proceso desde germinar hasta producir frutos, aunque son fáciles de cuidar. Idealmente, hay que tenerlas en semisombra para que no se quemen tanto flores como frutos, y mantener el sustrato siempre húmedo. Hay que quitar regularmente las hojas secas tanto de la planta como del sustrato, porque tiene tendencia a alojar hongos. Si la cuidas bien, te podrá dar frutos hasta por 3 años.

Cilantro: una hierba fácil de cultivar y lista para cosechar en poco tiempo

Tener hierbas frescas en casa hace toda la diferencia al momento de preparar tus recetas, y una de las más básicas es el cilantro. Es sumamente fácil de cultivar en casa, pues ocupa poco espacio y puede tenerse en un mini huerto en la cocina. Es de ciclo corto y se puede cosechar rápidamente, entre los 30 y los 60 días después de sembrar. Produce semilla a los 90 días, que puedes dejar que caigan en la misma maceta para tener siempre cilantro. Puedes tenerlo en semisombra con 4 horas mínimas de sol al día, o pasarlo totalmente a sol si no es muy fuerte. En cuanto al riego, debe ser moderado y constante para mantener el suelo siempre húmedo.

Lechuga: una de las hortalizas más rápidas y fáciles para principiantes

Esta es otra hortaliza fácil, porque la producción se da muy rápido. A los 25 días de sembrarla ya puedes recolectar hojas tiernas, aunque si quieres las grandes y ya maduras las podrás obtener aproximadamente a los 60 días de germinar. Tienen la enorme ventaja de que puedes ir cortando las hojas que vas a usar, para dejar que la cabeza de lechuga siga produciendo constantemente, sin tener que replantar. Lo más esencial para su cultivo es una temperatura fresca que ronde los 15 a 20 °C, porque a más de 25 °C su crecimiento se estanca. Es buena opción para lugares frescos donde otras hortalizas de calor no se pueden cultivar bien. Otros cuidados a tener en cuenta son el riego constante para mantener el suelo húmedo, y un mínimo de 4 horas de sol al día.

Chile serrano: abundante producción y pocos cuidados durante el cultivo

Hay diferentes niveles de dificultad para los chiles, y uno de los más sencillos es el serrano o verde. Aunque se cosecha a los 70 días de sembrado, su producción es abundante, no requiere tutor para mantenerlo en pie, y no es tan demandante para el riego. Crece muy bien en espacios soleados, en donde podrás tener chiles prácticamente siempre. El riego puede ser espaciado, siendo ideal para quienes batallan con mantener el suelo del huerto siempre húmedo. Requieren temperatura cálida, y exposición solar total para dar chiles de buen tamaño y sabor.