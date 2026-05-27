Cómo germinar semillas de chía en casa: el mini huerto ecológico que arrasa en redes

Imagen: Instagram - Legmyross Cultivar alimentos en casa ya no es solo cosa de terrazas enormes o huertos urbanos sofisticados. Cada vez más personas están descubriendo que se puede empezar con algo muchísimo más sencillo, como unos germinados de chía. La creadora de contenido Legmy Anguelov ha mostrado en Instagram una forma fácil, sostenible y muy visual de cultivar brotes de chía en casa utilizando únicamente papel absorbente, agua y semillas. Lo que comienza como una mezcla gelatinosa termina convirtiéndose, en pocos días, en una pequeña alfombra verde llena de vida. Un proyecto perfecto para quienes quieren iniciarse en el cultivo doméstico sin necesidad de tierra, macetas o conocimientos de jardinería.

Germinar chía en casa: una forma sencilla de reconectar con el cultivo

Los germinados son una de las maneras más accesibles de acercarse al autocultivo. Ocupan poco espacio, requieren muy pocos recursos y permiten observar el crecimiento de una planta prácticamente día a día. En el vídeo, Legmy Anguelov explica el proceso de forma cercana y divertida. “Prepara una base con hojas de papel absorbente húmedas sobre un bol. Como si estuvieras preparando una camita de hotel cinco estrellas para esas semillas”, comenta mientras prepara la superficie donde crecerán los brotes. Más allá del humor, la realidad es que este método tiene mucho sentido desde el punto de vista ecológico: no requiere sustrato, reduce residuos y permite producir alimento fresco en casa con un consumo mínimo de agua.

Estos son los sencillos pasos para hacer germinados de chía en casa

Legmy Anguelov explica el proceso en su vídeo y estos son los pasos a seguir: 1. Hidrata las semillas El primer paso consiste en dejar las semillas de chía en remojo durante varias horas. Al hidratarse, la chía genera un gel natural que ayuda a mantener la humedad necesaria para la germinación. Además, esa textura hace que las semillas se adhieran fácilmente a la superficie donde van a crecer. 2. Prepara una base húmeda Coloca varias hojas de papel absorbente húmedo sobre un plato, bandeja o bol poco profundo. La idea es crear un entorno húmedo y estable donde las semillas puedan desarrollar raíces y brotes sin necesidad de tierra. Este tipo de cultivo es ideal para interiores y puede hacerse incluso en cocinas pequeñas o apartamentos urbanos. 3. Distribuye la chía sobre el papel Reparte las semillas hidratadas de forma uniforme. En este momento el aspecto puede resultar algo extraño. De hecho, Legmy bromea en su vídeo diciendo que el experimento “va a llegar a un punto que en vez de parecer comida saludable, va a parecer un experimento de laboratorio”. Sin embargo, pocos días después comienzan a aparecer los primeros brotes verdes. 4. Mantén la humedad diariamente Uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso de germinación es controlar la humedad. La creadora recomienda pulverizar agua cada día para evitar que las semillas se sequen. No hace falta encharcar: basta con mantener el papel ligeramente húmedo. Con luz indirecta y temperaturas suaves, los brotes suelen crecer rápidamente. 5. Cosecha tus germinados Cuando los brotes alcancen varios centímetros de altura, ya se pueden cortar con tijeras y consumir. Es, probablemente, el momento más satisfactorio del proceso: pasar de observar una semilla a cosechar alimento cultivado en casa.

Por qué los germinados son una tendencia en jardinería ecológica

Los germinados encajan perfectamente con la filosofía de sostenibilidad y autoconsumo que cada vez gana más peso en la jardinería, la cocina y la salud. Estas son algunas de las razones por las que tantas personas están empezando a cultivarlos: No necesitan tierra ni fertilizantes.

Requieren muy poca agua.

Se pueden cultivar en espacios pequeños.

Crecen rápido.

Permiten reducir el consumo de productos ultraprocesados.

Son ideales para introducir a niños y principiantes en el cultivo doméstico. Además, ver crecer las plantas diariamente genera una conexión mucho más directa con los alimentos y con los ciclos naturales.

Beneficios nutricionales de los germinados de chía

En el texto que acompaña su publicación, Legmy Anguelov recuerda que los germinados de chía aportan: Fibra , que favorece la digestión y la saciedad.

, que favorece la digestión y la saciedad. Omega-3 de origen vegetal.

de origen vegetal. Antioxidantes .

. Proteína vegetal .

. Minerales como calcio, fósforo y magnesio. Por eso muchas personas los utilizan como complemento fresco para ensaladas, tostadas, bowls o platos vegetales.

Cómo comer los germinados de chía cultivados en casa

Una vez listos, puedes utilizarlos de muchas formas: Encima de tostadas con aguacate, huevos, etc.

con aguacate, huevos, etc. En ensaladas .

. Dentro de wraps o sándwiches .

. Como topping para cremas y sopas .

. En smoothies verdes. Su sabor es suave y fresco, así que combinan prácticamente con todo.

Un pequeño huerto que cabe en cualquier rincón

El auge de los germinados demuestra que no hace falta disponer de un gran jardín o de un gran espacio para un huerto urbano para poder empezar a cultivar en casa. A veces basta con un recipiente, unas semillas y unos minutos al día para descubrir el placer de ver crecer algo propio. Y quizá por eso el vídeo de Legmy Anguelov ha conectado con tanta gente: porque convierte algo tan simple como germinar chía en una experiencia divertida, estética y sorprendentemente gratificante.