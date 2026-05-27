Geología Los científicos siguen fascinados con La Calzada del Gigante, un paisaje volcánico de 40.000 columnas que nació hace 60 millones de años Por Alejandro Lingenti

Hay sitios que parecen diseñados por la naturaleza y otros que directamente parecen imposibles. La Calzada del Gigante pertenece a esta segunda categoría. Frente al Atlántico norte, en la costa de Antrim, Irlanda del Norte, más de 40.000 columnas de basalto encajan entre sí con una precisión geométrica tan perfecta que durante siglos mucha gente creyó que no podían ser obra natural. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y sigue siendo uno de los enclaves geológicos más estudiados y fotografiados del mundo. Lo que hoy parece una gigantesca escalinata pétrea surgió en realidad por violentos procesos volcánicos ocurridos hace unos 60 millones de años, cuando el Atlántico norte todavía estaba formándose.

El fenómeno volcánico que creó 40.000 columnas casi perfectas

La explicación científica resulta casi tan fascinante como las leyendas locales. Según el Servicio Geológico Británico, la zona vivió una intensa actividad volcánica durante el Paleógeno. Grandes cantidades de lava basáltica emergieron a través de grietas en la corteza terrestre y cubrieron amplias regiones del actual norte de Irlanda. Cuando esa lava comenzó a enfriarse, ocurrió un fenómeno físico extraordinario: la roca se contrajo y empezó a fracturarse en patrones geométricos extremadamente regulares. El resultado fue la aparición de columnas prismáticas, en su mayoría hexagonales, aunque también existen algunas de cuatro, cinco, siete u ocho lados. Ese tipo de formación recibe el nombre de "disyunción columnar" y aparece en otras partes del mundo, aunque rara vez con el nivel de conservación y espectacularidad de La Calzada del Gigante. Algunas columnas alcanzan hasta 12 metros de altura. La erosión marina y el paso de millones de años terminaron dejando expuesta esta gigantesca estructura volcánica que hoy parece un pavimento creado artificialmente.

El lugar que sigue desconcertando y fascinando a científicos de todo el mundo

La UNESCO destaca que la Calzada del Gigante tuvo un papel central en el desarrollo de la vulcanología moderna y en la comprensión de cómo se enfrían y fracturan las coladas de lava. En 2022, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) incluyó además el sitio entre los 100 lugares de patrimonio geológico más importantes del planeta. Los investigadores todavía estudian detalles vinculados a la velocidad de enfriamiento de la lava, la formación de fracturas hexagonales y los procesos erosivos posteriores. Algunos trabajos científicos comparan incluso este fenómeno con estructuras similares observadas en Islandia, Escocia, Corea del Sur o Estados Unidos. La geometría hexagonal, además, sigue despertando enorme interés en física y matemáticas: el hexágono es una de las formas más eficientes para distribuir tensiones y reducir fracturas, algo que también ocurre en panales de abejas o suelos arcillosos que se secan al sol.

La leyenda del gigante Finn McCool que todavía envuelve este paisaje volcánico

Aunque la ciencia explique perfectamente el fenómeno, la mitología irlandesa continúa siendo inseparable de La Calzada del Gigante. La leyenda más famosa cuenta que el guerrero gigante Finn McCool (Fionn mac Cumhaill) construyó una enorme calzada de piedra para cruzar el mar y enfrentarse a su rival escocés Benandonner. Según el relato popular, cuando Finn descubrió que el gigante escocés era mucho más grande que él, decidió esconderse. Su esposa lo disfrazó de bebé y, al ver el tamaño del supuesto niño, Benandonner imaginó cómo sería el padre y huyó aterrorizado hacia Escocia, destruyendo la calzada detrás de él. Esa mezcla de ciencia y mito es una de las claves del magnetismo cultural del lugar. La costa está llena de formaciones rocosas con nombres legendarios como "La bota del gigante", "El órgano", "El arpa del gigante" o "Las chimeneas".

El problema inesperado que amenaza al ecosistema único que forman estas columnas volcánicas

La Calzada del Gigante alberga también un ecosistema costero muy valioso. El National Trust y otros organismos ambientales británicos destacan la presencia de aves marinas como fulmares, cormoranes, araos y alcas, además de flora adaptada al ambiente salino y ventoso del Atlántico norte. El área está protegida además como Reserva Natural Nacional y forma parte de distintos programas de conservación ambiental del Reino Unido. En los últimos años, las autoridades también han tenido que afrontar problemas derivados del turismo masivo. Uno de los más curiosos fue el daño causado por monedas que visitantes introducían entre las grietas de las columnas "para la suerte". El National Trust advirtió que el metal oxidado estaba deteriorando lentamente la superficie del basalto. La Calzada del Gigante recibe cientos de miles de visitantes cada año y se ha convertido en uno de los grandes símbolos turísticos de Irlanda del Norte. El sitio cuenta con senderos costeros, rutas guiadas y un centro de interpretación donde se explican tanto las teorías geológicas como las leyendas tradicionales. Su impacto cultural también es enorme. La estética del paisaje inspiró novelas, pinturas, documentales y producciones audiovisuales, además de convertirse en una de las imágenes más reconocibles del mundo celta. En cierto modo, La Calzada del Gigante resume una de las grandes obsesiones humanas frente a la naturaleza: encontrar explicaciones racionales para escenarios que parecen sobrenaturales. Por eso sigue fascinando tanto: incluso sabiendo que esas columnas nacieron de lava volcánica hace 60 millones de años, cuesta mirar ese paisaje sin pensar que algún gigante dejó realmente allí la huella de sus pasos.