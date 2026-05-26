Ni Doñana ni Monfragüe: aquí vive una de las poblaciones de lince ibérico más importantes

Imagen: Rafael Bastante - Europa Press Mientras muchos piensan en Doñana o Monfragüe al hablar de grandes refugios naturales en España, existe un rincón de Sierra Morena que se ha convertido en uno de los territorios más importantes del mundo para el lince ibérico. Un lugar donde este felino, símbolo de la fauna española, ha encontrado uno de sus grandes santuarios. Se trata de Andújar, en la provincia de Jaén, un municipio rodeado de monte mediterráneo, dehesas y caminos forestales donde cada vez resulta más habitual escuchar historias de avistamientos de linces en libertad. Lo que hace apenas unas décadas parecía imposible hoy es una realidad: el lince ibérico vuelve a prosperar en esta parte de España.

El gran refugio del lince ibérico en Sierra Morena

El Parque Natural Sierra de Andújar se ha consolidado como uno de los espacios clave para la conservación del lince ibérico. Sus extensas áreas de monte, la abundancia del conejo (principal alimento de la especie) y la baja presión urbanística han permitido que la población crezca de forma sostenida en los últimos años. La zona forma parte del corredor ecológico de Sierra Morena, considerado uno de los territorios más importantes para la supervivencia del lince ibérico a nivel mundial. Hoy, este enclave no solo representa un éxito medioambiental, sino también uno de los grandes referentes del ecoturismo en España.

El lugar de España donde todos quieren ver un lince

Cada temporada, visitantes y fotógrafos de naturaleza recorren los caminos y miradores de Sierra Morena con la esperanza de observar uno de los animales más escurridizos y emblemáticos de Europa. La posibilidad de encontrarse con un lince ibérico en libertad ha convertido la zona en un destino muy especial para el turismo de naturaleza. Sin embargo, los expertos insisten en que esta experiencia debe vivirse siempre con respeto. El lince es un animal salvaje y sensible a la presencia humana, por lo que no debe ser perseguido, alimentado ni molestado bajo ninguna circunstancia. Mantener las distancias, permanecer en silencio y seguir las indicaciones de guías o rutas autorizadas es clave para no alterar su comportamiento ni poner en riesgo su bienestar. El valor de este entorno no está solo en “ver al lince”, sino en la posibilidad de convivir con un ecosistema donde la fauna salvaje sigue desarrollándose de forma natural.

Cuál es la mejor época para intentar ver un lince ibérico

Aunque ver un lince ibérico en libertad nunca está garantizado, existen momentos del año en los que la actividad del animal es más visible. En general, las primeras horas de la mañana y el atardecer son los momentos más propicios, cuando el lince se mueve en busca de alimento. En cuanto a la época, los meses más frescos —especialmente otoño e invierno— suelen ofrecer mejores condiciones de observación, ya que el animal incrementa su actividad en campo abierto. Aun así, los especialistas recuerdan que la observación de fauna salvaje debe abordarse siempre desde la paciencia y la discreción. No se trata de buscar encuentros forzados ni de generar concentración de personas en zonas concretas, sino de respetar los ritmos naturales del entorno. La conservación del lince depende, en gran parte, de evitar cualquier tipo de presión humana innecesaria sobre su hábitat.

Por qué el lince ibérico se ha convertido en un símbolo de la naturaleza en España

El lince ibérico es mucho más que un animal emblemático: es uno de los grandes símbolos de la recuperación de la biodiversidad en Europa. Durante años estuvo al borde de la extinción, con poblaciones reducidas a mínimos críticos que encendieron todas las alarmas. Su recuperación progresiva ha convertido su historia en un caso de éxito internacional. Hoy, su presencia estable en zonas como Sierra Morena representa el resultado de años de conservación, protección del hábitat y recuperación de especies clave como el conejo. Pero más allá de los datos, el lince ha adquirido un valor simbólico. Representa la posibilidad de revertir el daño ambiental cuando se actúa a tiempo. También explica por qué tantos viajeros, fotógrafos y amantes de la naturaleza sienten una atracción especial por este felino esquivo: no es solo un animal, es una historia de supervivencia. Imagen: Francisco J. Olmo - Europa Press

Un tesoro natural que cada vez atrae a más viajeros

Más allá de sus paisajes y rutas de senderismo, Andújar se ha convertido en uno de los grandes símbolos del turismo de naturaleza en España. El lince ibérico ha transformado este rincón de Jaén en un destino único para quienes buscan experiencias alejadas del turismo masivo. Entre montes silenciosos y caminos que atraviesan Sierra Morena, este municipio guarda hoy uno de los tesoros naturales más importantes del país. Un lugar donde el animal más emblemático de la fauna española vuelve a reinar en libertad.