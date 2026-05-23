Plantas de exterior Ni geranios ni buganvillas: la planta japonesa ideal para una terraza elegante y sin sol directo Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

Los geranios y las buganvillas son de las plantas de terraza más usadas, pero estas necesitan sol. Si quieres decorar un espacio donde no haya sol directo, te presentamos la camelia japonesa. Con flores rosas, es ideal para terrazas sin sol directo, sin necesidad de mucha luz. Las buganvillas suelen ser elegidas por su abundante floración de vivos colores, además de que pueden entrenarse como trepadoras o colgantes, lo que ayuda a dar vida a terrazas altas. En cuanto a los geranios, se utilizan en terrazas porque requieren poco mantenimiento, toleran muy bien el sol directo y necesitan poco riego. Sin embargo, ambas plantas requieren abundante sol, al menos unas 6 horas al día, una condición cada vez más difícil de cumplir debido a los espacios reducidos y a la luz limitada por paredes cercanas. También necesitan temperaturas relativamente cálidas, de entre 18 y 24 °C, y prosperan en climas mediterráneos y subtropicales, pudiendo verse afectadas en zonas más frías. Por todo ello, es importante conocer qué opciones pueden servir como plantas de flor para terrazas elegantes sin sol directo, donde entra la espectacular camelia japonesa.

Camelia japonesa: la mejor opción para terrazas sin sol directo

La gran ventaja de esta planta es que produce flores de gran valor visual, pero sin requerir sol pleno como la mayoría de las trepadoras de flor. De hecho, no debe recibir sol directo intenso, ya que puede quemarse. La camelia japonesa, de nombre científico Camellia japonica, es nativa de los bosques templados de China, Corea y Japón, donde no recibe sol directo, sino luz filtrada a través de la copa de los árboles. Estas condiciones pueden aprovecharse en una terraza con poca luz. Otra gran ventaja es que ensucia relativamente poco, ya que no pierde pétalos de forma dispersa, sino que la flor cae completa, lo que facilita un mantenimiento sencillo y poco frecuente. Por otro lado, esta planta es ideal para zonas templadas, donde muchas especies tropicales, como la buganvilla, no alcanzan su máximo esplendor al no encontrarse en su clima adecuado. La camelia, en cambio, es una planta propia del hemisferio norte y se adapta bien a regiones de Europa y América del Norte.

Una planta elegante y con una floración invernal única

Cabe mencionar que la temporada de floración de la camelia japonesa es el invierno, algo que aporta color al espacio en los meses más fríos, cuando la mayoría de las flores suelen abrir en primavera. Además, es considerada una flor por encima del geranio y de la buganvilla en términos de elegancia, tanto por su origen enigmático procedente de las lejanas tierras asiáticas, donde era utilizada como planta sagrada en monasterios y templos, como por haberse convertido la camelia blanca en símbolo gracias a la diseñadora Coco Chanel, asociándose al lujo y la sofisticación. Sea cual sea la asociación que se prefiera, se trata siempre de un icono de distinción para el hogar.

Cómo es la camelia japonesa: hojas, flores y forma de crecimiento

Ahora que ya te hemos despertado el interés por la camelia japonesa, revisemos en detalle cómo es esta planta. Hojas brillantes : las hojas son de color verde oscuro y textura muy brillante, razón por la que en Japón se le conoce como “árbol de hojas brillantes”. Se mantienen verdes durante todo el año y no se caen en otoño.

: las hojas son de color verde oscuro y textura muy brillante, razón por la que en Japón se le conoce como “árbol de hojas brillantes”. Se mantienen verdes durante todo el año y no se caen en otoño. Tamaño variable : puede encontrarse tanto en forma de arbusto como de pequeño árbol, dependiendo de cómo se pode o se deje crecer. Esto le da versatilidad y permite adaptarla a una terraza para que tome la forma deseada.

: puede encontrarse tanto en forma de arbusto como de pequeño árbol, dependiendo de cómo se pode o se deje crecer. Esto le da versatilidad y permite adaptarla a una terraza para que tome la forma deseada. Flores de valor ornamental : se presentan en tonos rojos, rosas y blancos, con pétalos dobles o sencillos. La variedad es amplia gracias a la gran cantidad de cultivares desarrollados.

: se presentan en tonos rojos, rosas y blancos, con pétalos dobles o sencillos. La variedad es amplia gracias a la gran cantidad de cultivares desarrollados. Tronco: presenta un tono marrón claro, poco común e interesante.

Cuidados de la camelia japonesa: luz, riego y temperatura

Revisadas las bondades de las camelias japonesas, conviene saber cómo cuidarlas para que prosperen. Aquí tienes una pequeña y rápida guía de cuidados: Luz : necesita sombra parcial.

: necesita sombra parcial. Temperatura : idealmente debe mantenerse entre 10 y 20 °C, aunque puede tolerar hasta -5 °C, pero nunca más de 30 °C. En inviernos fríos conviene cubrirla con mantas de jardinería para evitar daños.

: idealmente debe mantenerse entre 10 y 20 °C, aunque puede tolerar hasta -5 °C, pero nunca más de 30 °C. En inviernos fríos conviene cubrirla con mantas de jardinería para evitar daños. Riego y humedad : requiere un entorno constantemente húmedo, pero no encharcado. No soporta ambientes secos. El riego debe mantener el sustrato siempre húmedo, sin que llegue a encharcarse, ya que podría pudrirse la raíz.

: requiere un entorno constantemente húmedo, pero no encharcado. No soporta ambientes secos. El riego debe mantener el sustrato siempre húmedo, sin que llegue a encharcarse, ya que podría pudrirse la raíz. Sustrato : debe ser ligeramente ácido, con buen drenaje y rico en materia orgánica.

: debe ser ligeramente ácido, con buen drenaje y rico en materia orgánica. Poda: las flores crecen sobre ramas viejas, así que no se debe podar cuando se acerquen los meses fríos, ya que podría no florecer. Lo ideal es hacerlo en primavera, si es necesario. La camelia japonesa es, en definitiva, una opción ideal para quienes buscan aportar elegancia y color a terrazas con poca luz. Su resistencia, su floración invernal y su facilidad de mantenimiento la convierten en una alternativa muy interesante frente a otras especies más exigentes en cuanto a sol.

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Bibliografía