Cómo y cuándo podar las tomateras para conseguir más tomates grandes y sanos

Los tomates son de las hortalizas favoritas para sembrar por el poco espacio que ocupan y por los jugosos y grandes frutos que regalan para cosechar. Aunque son relativamente fáciles, hay algunos trucos, diferentes al fertilizado, para que produzcan más tomates. Los principales son referentes a la poda, que se le conoce también como capar. Deben quitarse ramas laterales, hojas inferiores y hojas enfermas. Además, se recomienda aporcar, entutorar y polinizar manualmente. Todo ello contribuye a obtener plantas más equilibradas, resistentes y con una cosecha mucho más abundante y de mejor calidad.

Poda los chupones: el brote que roba fuerza a tu tomatera

Verás que las tomateras tienen hojas laterales que brotan de las axilas de las ramas laterales, a los que se les llaman chupones. Son pequeños y aparecen repentinamente, pero aunque parezca que tu tomatera está creciendo abundantemente, lo que realmente están haciendo es quitar energía a las ramas principales que son las que cargarán los tomates. Estos chupones deben podarse lo más cerca al eje principal, usando los dedos para cortarlos a forma de pellizco. Esta es la forma más fácil, pero también puedes usar un cuchillo. Hay que saber que estos chupones están en las ramas más bajas. Si se encuentran en la parte más alta de la planta no conviene quitarlos porque pueden resultar ser ramas fructíferas que darán tomates. Verás que lo son porque tendrán botones florales. Estos jamás deben ser podados.

El truco para evitar plagas en las tomateras desde la base

El tallo principal de los tomates produce hojas parejo, pero las que están en la parte más baja, en contacto con el suelo, pueden complicar el desarrollo. En primer lugar, impiden el paso de aire, lo que retiene humedad y genera moho. Por otro lado, al estar en contacto con el suelo pueden trepar fácilmente plagas como babosas, caracoles o nemátodos.

Elimina las hojas secas para mejorar la producción

Así como en otras plantas, debes podar aquellas hojas que ya están maltratadas o enfermas, porque una hoja maltratada ya no se recuperará. Esto ayuda a que la planta deje de gastar energía en mantener apéndices que ya van de salida. Además, al eliminar hojas plagadas evitas que se propaguen a partes aún sanas.

El momento clave para limitar el crecimiento de la tomatera

Las tomateras pueden llegar a crecer hasta 3 metros de altura, lo que puede salirse de nuestro control y volverse contraproducente. Para evitar esto, poda la altura de la tomatera cuando consideres que ya tiene buen tamaño, y sobre todo, que tengas la seguridad de que puedes controlarla.

Cuándo y cómo podar las tomateras para que den más frutos

La poda debe comenzarse en un momento determinado, porque si lo haces cuando aún es plántula apenas germinada solamente estarás alterando el desarrollo de la planta. El momento ideal para capar o podar las tomateras es cuando hayan alcanzado una altura de mínimo 30 centímetros de alto, un tamaño relativamente joven para entrenar a la planta y mantenerla lista para cuando sea momento de producir frutos. Procura hacerlo cuando haya bajos índices de humedad porque así reduces el riesgo de que se asienten hongos. Hazlo también en las horas donde el sol no esté en el cenit para generar menos estrés en la tomatera. Antes de hacerlo, es necesario que desinfectes las herramientas que vas a utilizar. Primero, lava bien con jabón las tijeras, cuchillos o navajas. Después, atomiza alcohol sobre ellas y espera a que se evapore. De esta manera, te aseguras que no haya ningún patógeno proveniente de alguna otra planta, y que el corte no transmitirá enfermedades.

Otras técnicas para tener más y mejores tomates

Además de la poda, hay una serie de técnicas que puedes hacer para incrementar tu producción: Aporcado Consiste en hacer un montículo elevado envolviendo la base de la tomatera. Esta técnica permite que se formen raíces secundarias que impulsarán la absorción de nutrientes. Además, permite que tenga más soporte en el sustrato. Debe de monitorearse y volverse a formar si se llegan a asomar raíces. Polinización artificial Si no hay muchos insectos en tu huerto, probablemente tendrás una baja tasa de polinización natural. Esto se puede resolver con polinización manual, en donde se usa un pincel para pasar sobre las flores abiertas, específicamente por el polen para facilitar que entre hacia el estigma. Cosecha a tiempo Es vital que retires los tomates que ya estén maduros en cuanto así lo veas, porque esto permite que la tomatera sigua productiva. Si no los cosechas, estarás reteniendo los frutos venideros. Entutorado Como decíamos, las tomateras pueden llegar a alcanzar varios metros de alto. Es necesario que las apoyes con un tutor, que puede ser una estaca alta o hasta un enrejado. El soporte les ayuda a que los tallos no se venzan o se quiebren, incrementando la probabilidad de éxito de la tomatera. Sombreado Los mejores jitomates, es decir lo que suelen comercializarse al por mayor por agricultores expertos, son cultivados bajo malla sombra para que reciban apenas la luz suficiente para que no se quemen, pero que sigan produciendo. Puedes replicar esta técnica en casa, consiguiendo malla de jardín con 30 % de sombra. Fabrica un marco que puedas apoyar en una pared.

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Bibliografía