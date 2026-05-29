Animales salvajes Creerás que es Utah, pero es Zaragoza y alberga una de las mayores concentraciones de buitres leonados Por Alejandro Lingenti

Imagen: Santuario de Nuestra Señora de Jaraba / Jesús Macipe Los cañones del río Mesa, en la provincia de Zaragoza, parecen sacados de una postal del suroeste estadounidense. Paredes verticales, roca caliza erosionada durante siglos y desfiladeros que superan los cien metros de altura conforman un paisaje que muchos comparan con Utah o Arizona. Este escenario de aspecto casi cinematográfico se encuentra entre las localidades aragonesas de Jaraba y Calmarza, en un enclave natural que, además, alberga una de las mayores concentraciones de buitres leonados de la Península Ibérica. La reciente repercusión turística de la zona volvió a poner el foco sobre este rincón del valle del río Mesa, afluente del Piedra, cuyo recorrido ha excavado durante miles de años un impresionante sistema de hoces y barrancos. El resultado es un territorio de gran valor geológico y ecológico que forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Pero más allá de la espectacularidad visual, buena parte de la fama de este lugar se debe al vuelo constante de los buitres leonados, que encuentran en las paredes rocosas un refugio ideal para anidar.

El cielo dominado por el buitre leonado

El buitre leonado (Gyps fulvus) es una de las aves más emblemáticas de los cielos españoles y una pieza clave de los ecosistemas mediterráneos. Puede superar los 2,5 metros de envergadura y alcanzar pesos cercanos a los 10 kg. A pesar de su tamaño imponente, es un ave especializada en planear aprovechando las corrientes térmicas, por lo que pasa gran parte del día prácticamente sin batir las alas. Su presencia en las hoces del río Mesa no es casual. Los cortados verticales ofrecen seguridad frente a depredadores y condiciones perfectas para instalar nidos. Según distintas fuentes turísticas y medioambientales aragonesas, esta zona concentra algunas de las colonias más importantes de buitres leonados de Aragón. Además del buitre leonado, el espacio protegido alberga águila real, alimoche, búho real, halcón peregrino y otras aves rupícolas que convierten el área en un pequeño paraíso para observadores de aves y fotógrafos de naturaleza.

El “limpiador” natural que mantiene vivo el ecosistema

Aunque históricamente los buitres cargaron con mala fama y supersticiones, hoy los científicos consideran que desempeñan una función ambiental decisiva. Son carroñeros especializados y actúan como "servicio de limpieza" natural: eliminan cadáveres de animales muertos antes de que puedan convertirse en focos de enfermedades o contaminación. Gracias a su potente sistema digestivo, son capaces de consumir carne en descomposición sin enfermar, reduciendo la propagación de bacterias y otros patógenos en el medio natural. En ecosistemas ganaderos y de montaña, esta labor resulta especialmente importante. España concentra actualmente una de las mayores poblaciones de buitres leonados de Europa. La especie no se considera en peligro de extinción en el país, aunque sigue protegida y vigilada por su importancia ecológica. En algunas comunidades autónomas, de hecho, figura como especie vulnerable o de interés especial. El caso español resulta especialmente significativo porque en otros países europeos las poblaciones de buitres desaparecieron durante décadas y tuvieron que ser reintroducidas mediante programas de conservación. En Aragón, Castilla y León, Navarra o Extremadura todavía sobreviven colonias muy relevantes.

Los mejores sitios de España para ver buitres leonados

Aunque las hoces del río Mesa se han convertido en uno de los grandes refugios aragoneses para estas aves, no es el único lugar de España donde observarlas. El Parque Natural de las Hoces del Duratón, en Segovia, alberga una de las mayores colonias de buitres leonados de Europa. También destacan zonas como los Mallos de Riglos, en Huesca; el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura; las hoces del río Riaza, en Castilla y León; los Pirineos aragoneses y catalanes; la sierra de Guara; y el cañón del río Lobos, entre Soria y Burgos. En todos estos lugares, los grandes cortados rocosos y los valles profundos crean condiciones ideales para las rapaces planeadoras.

Senderos entre cañones, buitres y aguas termales

Las hoces del río Mesa llevan años ganando popularidad entre senderistas y amantes del turismo de naturaleza. Existen rutas señalizadas que permiten recorrer barrancos, miradores y antiguos caminos rurales desde localidades como Jaraba o Calmarza. Uno de los puntos más conocidos es el Mirador de los Buitres, desde donde es frecuente observar ejemplares volando a pocos metros sobre el cañón. La zona también combina naturaleza con turismo termal. Jaraba conserva varios balnearios históricos alimentados por aguas termales que brotan a más de 30 grados de temperatura, un atractivo que convierte el entorno en destino habitual para escapadas de relax y senderismo. Además, la cercanía con el Monasterio de Piedra multiplica el interés turístico de toda la comarca. Muchos visitantes aprovechan para combinar cascadas, rutas geológicas y observación de aves en un mismo viaje. En primavera y otoño, cuando las temperaturas son más suaves y las corrientes térmicas favorecen el vuelo de las rapaces, el espectáculo de los buitres sobrevolando las hoces se convierte en una de las imágenes más impactantes del interior de Aragón.