Los Desastres Naturales Los científicos lanzan una alerta a España: el Mediterráneo sufrirá un tsunami en los próximos 30 años, según la UNESCO Por Irene Juste , Editora Sénior.

Durante décadas, el Mediterráneo ha sido visto como un mar tranquilo, alejado de los grandes desastres naturales que suelen asociarse al Pacífico. Pero esa percepción está cambiando. La UNESCO ha lanzado una advertencia contundente: existe un 100% de probabilidades de que se produzca un tsunami de al menos un metro de altura en el Mediterráneo durante los próximos 30 años. Aunque un metro pueda parecer poco comparado con las gigantescas olas que arrasaron Japón en 2011 o Indonesia en 2004, los expertos insisten en que un tsunami mediterráneo podría ser devastador. La razón no está solo en la altura de la ola, sino en la enorme energía que desplaza y en la escasa capacidad de reacción que tendrían muchas ciudades costeras.

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Un riesgo real que ya ha ocurrido antes

Lejos de ser una hipótesis futurista, los tsunamis forman parte de la historia del Mediterráneo. Según datos de la UNESCO, alrededor del 10% de los tsunamis registrados en el mundo se han producido en esta región. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1979 en Niza, en la Costa Azul francesa. Una ola de entre dos y tres metros golpeó la costa y provocó la muerte de once personas. También España tiene antecedentes históricos. El terremoto de Lisboa de 1755 generó un tsunami que alcanzó las costas andaluzas y portuguesas, arrasando localidades costeras y causando miles de víctimas. Hoy, científicos y organismos internacionales creen que un fenómeno similar podría repetirse.

¿Por qué el Mediterráneo puede generar tsunamis?

La clave está bajo el mar. El Mediterráneo se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica debido al choque entre las placas africana y euroasiática. Ese movimiento puede desencadenar terremotos submarinos capaces de desplazar enormes masas de agua. Además, existen otros factores de riesgo. Los deslizamientos submarinos y la actividad volcánica, especialmente en Italia y Grecia, también podrían provocar olas gigantes. Algunos investigadores incluso alertan de que volcanes como el Etna podrían desencadenar tsunamis importantes si se produjeran colapsos en sus laderas. El Mediterráneo tiene además una característica especialmente peligrosa: su tamaño relativamente pequeño. Mientras en el océano Pacífico un tsunami puede tardar horas en llegar a tierra, en el Mediterráneo las olas podrían impactar en apenas 20 o 40 minutos. Eso dejaría muy poco margen para activar evacuaciones masivas.

Las zonas españolas con mayor riesgo de tsunami

Aunque el riesgo existe en toda la cuenca mediterránea, los expertos sitúan el mayor peligro en el Mediterráneo oriental, especialmente Grecia, Turquía e Italia. Sin embargo, España no está exenta. Las áreas más vulnerables serían Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, especialmente por la actividad sísmica del mar de Alborán y la cercanía de varias fallas submarinas. De hecho, las autoridades españolas llevan años reforzando los protocolos de emergencia. Andalucía aprobó recientemente planes específicos ante riesgo de tsunami y algunas localidades costeras ya realizan simulacros de evacuación. Uno de los municipios más avanzados es Chipiona, en Cádiz, reconocida por la UNESCO como comunidad “Tsunami Ready”, preparada para actuar ante una alerta real.

El gran problema: la falta de preparación

Los científicos coinciden en algo preocupante: la mayoría de la población mediterránea no sabe cómo reaccionar ante un tsunami. A diferencia de países como Japón, donde los simulacros forman parte de la vida cotidiana, en España y gran parte del Mediterráneo el fenómeno sigue percibiéndose como algo lejano o improbable. Sin embargo, los expertos recuerdan que incluso olas relativamente pequeñas pueden resultar mortales. Un tsunami de apenas 30 o 40 centímetros puede mover vehículos, inundar calles y destruir infraestructuras portuarias debido a la fuerza de las corrientes. La UNESCO insiste en que la mejor defensa no es evitar el tsunami —algo imposible—, sino mejorar la educación, las alertas tempranas y los planes de evacuación.

Qué hacer si ocurre un tsunami, según los expertos

Las recomendaciones básicas son claras: Si se siente un terremoto fuerte cerca de la costa o si el agua del mar en la playa se retira de forma brusca, hay que alejarse inmediatamente del mar e ir hacia el interior .

. En el caso de saber que está empezando un tsunami, nunca hay que acercarse a la playa aunque haya mucha curiosidad por ver las olas grandes.

aunque haya mucha curiosidad por ver las olas grandes. Lo más seguro es buscar zonas elevadas o alejarse varios kilómetros tierra adentro. Los expertos recuerdan además que la primera ola no siempre es la más grande.

Una amenaza poco visible, pero muy seria

El mensaje de la UNESCO no pretende generar alarma, sino conciencia. El Mediterráneo no es inmune a los tsunamis y la ciencia considera prácticamente seguro que vuelva a producirse uno significativo en las próximas décadas. La gran incógnita no es si ocurrirá, sino cuándo y qué nivel de preparación tendrán las ciudades costeras cuando llegue ese momento.