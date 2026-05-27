Ahorro energético Jorge Morales, experto energético: “Cada grado que bajas el aire acondicionado aumenta un 7 % la factura” Por Irene Juste , Editora Sénior.

Con la llegada del calor, el aire acondicionado vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas en los hogares españoles. También, en uno de los factores que más impacta en la factura de la luz durante los meses de verano. En este contexto, el ingeniero industrial y experto energético Jorge Morales de Labra ha lanzado una advertencia clara sobre un gesto muy habitual: bajar demasiado la temperatura del aire acondicionado. Durante una intervención reciente en un programa de la COPE, Morales fue tajante al respecto: “Cada grado que bajamos del aire acondicionado es un 7% más en la factura”, una afirmación que se ha viralizado por su impacto directo y su facilidad para entender el efecto del consumo energético en el hogar.

El impacto directo en la factura: el 7 % por cada grado

La clave de esta advertencia está en cómo funciona el sistema de climatización. Cuanto más baja es la temperatura seleccionada, mayor es el esfuerzo que debe realizar el aparato para mantener el ambiente frío. Esto se traduce en un aumento progresivo del consumo eléctrico. No es lo mismo mantener una vivienda a 24 grados que a 21 o 20. Esa diferencia, aparentemente pequeña, puede convertirse en un incremento notable del gasto energético. El propio Morales insiste en la idea de que el consumo no crece de forma lineal, sino acumulativa: cada grado extra de refrigeración intensiva implica un esfuerzo continuo del sistema durante horas. En periodos de ola de calor, cuando el aire acondicionado funciona durante gran parte del día, ese efecto se multiplica.

El error más común: pensar que enfría antes si se baja más la temperatura

Uno de los errores más extendidos es creer que poner el aire acondicionado a 18 o 20 grados hará que la casa se enfríe más rápido. Sin embargo, el funcionamiento del sistema no depende de ese ajuste inicial. El aire acondicionado enfría prácticamente a la misma velocidad, independientemente de la temperatura seleccionada. La diferencia está en el tiempo de funcionamiento: cuanto más baja es la temperatura objetivo, más tiempo necesita el aparato para alcanzarla… o intentar alcanzarla. Esto no solo incrementa el consumo energético, sino que también puede reducir la eficiencia del sistema a largo plazo.

La temperatura recomendada para ahorrar energía

La recomendación de los expertos, incluyendo la de Morales, es mantener el aire acondicionado en torno a los 23 grados. Esta temperatura suele ser suficiente para garantizar confort térmico en la mayoría de viviendas sin disparar el consumo eléctrico. Además, permite reducir el contraste entre interior y exterior, algo que también influye en la sensación de bienestar y evita cambios bruscos de temperatura al salir a la calle. En palabras del propio experto, el problema no es usar aire acondicionado, sino usarlo de forma ineficiente.

Cómo reducir el consumo sin perder confort

Más allá del ajuste del termostato, existen hábitos que pueden ayudar a reducir el consumo energético de forma significativa. Una de las medidas más eficaces es evitar la entrada directa de calor en la vivienda durante las horas centrales del día. Bajar persianas, cerrar cortinas o utilizar toldos puede reducir notablemente la temperatura interior. También es recomendable ventilar la casa en las horas más frescas, como la noche o primera hora de la mañana, cuando el aire exterior ayuda a refrescar el ambiente sin consumo eléctrico. El mantenimiento del aparato también es clave. Un aire acondicionado con filtros sucios pierde eficiencia y necesita más energía para conseguir el mismo resultado. Además, combinar el aire acondicionado con ventiladores permite mejorar la sensación térmica, lo que facilita subir uno o dos grados el termostato sin perder confort.

El impacto energético del verano en los hogares

El uso intensivo del aire acondicionado en verano tiene un efecto directo en el consumo eléctrico global, especialmente durante las olas de calor. En esos momentos, la demanda energética aumenta de forma notable, lo que pone presión sobre el sistema eléctrico y eleva el consumo en millones de hogares al mismo tiempo. En este contexto, pequeños ajustes individuales pueden tener un efecto acumulado importante a nivel general. La advertencia de Morales encaja precisamente en esta idea: la eficiencia energética empieza en gestos cotidianos, como ajustar correctamente la temperatura del aire acondicionado.

Un pequeño cambio con un gran impacto en el consumo

Reducir unos grados la temperatura del aire acondicionado puede parecer un ajuste mínimo, pero su impacto en la factura es constante y acumulativo. El mensaje es claro: el uso eficiente del aire acondicionado no consiste en renunciar al confort, sino en evitar consumos innecesarios. O, como resume el propio Jorge Morales: “Cada grado que bajamos del aire acondicionado es un 7% más en la factura”. En un verano cada vez más caluroso, optimizar estos hábitos no solo ayuda a reducir el gasto energético en el hogar, sino que también contribuye a un consumo más responsable de la energía.