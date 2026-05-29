La comunidad zoológica celebra un hallazgo histórico: reaparece el “jaguar de las nubes” tras 10 años

Imagen: Organización Panthera Honduras Un jaguar ha vuelto a ser captado en las montañas de Honduras después de una década sin registros confirmados en la zona. El avistamiento, realizado en la Sierra del Merendón a unos 2.200 metros de altitud, ha sido celebrado por la comunidad zoológica internacional como un hallazgo histórico: la reaparición del “jaguar de las nubes” tras 10 años sin ser visto en la región. El registro refuerza la importancia de los corredores biológicos y reabre el debate sobre el estado de conservación de los grandes felinos en Centroamérica.

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Un avistamiento tras 10 años sin registros en la Sierra del Merendón

El hallazgo se produjo el 6 de febrero en la Sierra del Merendón, en el occidente de Honduras, donde cámaras trampa captaron a un jaguar macho joven desplazándose por un bosque nuboso de alta montaña. Se trata del primer registro confirmado en esta cordillera en diez años, ya que el último avistamiento documentado data de 2016. El animal apareció en una zona remota y de difícil acceso, lo que ha contribuido a la dificultad de seguimiento de la especie en este tipo de hábitats. Imagen: Organización Panthera Honduras

El “jaguar de las nubes”, un felino en un hábitat inusual

El ejemplar ha sido apodado por los investigadores como “jaguar de las nubes” debido a la altitud en la que fue observado, en torno a los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Este tipo de registros es excepcional, ya que la mayoría de los jaguares suelen habitar por debajo de los 1.000 metros. Los expertos subrayan que no se trata de una subespecie distinta, sino de un comportamiento poco habitual o poco documentado en zonas de alta montaña. Aun así, su presencia en este entorno ha generado gran interés científico.

Cámaras trampa y más de 15 años de monitoreo científico

El registro ha sido posible gracias al trabajo de monitoreo continuo en la zona, donde equipos de conservación llevan más de 15 años utilizando cámaras trampa, sensores acústicos y patrullajes de campo para estudiar la fauna local. El proyecto está liderado por la organización Panthera, especializada en la protección de grandes felinos en América Latina. Los investigadores destacan que la calidad de las imágenes permitió incluso analizar detalles del individuo captado. Imagen: Organización Panthera Honduras

Un corredor biológico clave entre Honduras y Guatemala

Los especialistas consideran que el jaguar registrado no pertenece a una población residente estable en la Sierra del Merendón, sino que probablemente se encontraba en tránsito. La zona forma parte de un corredor biológico que conecta Honduras y Guatemala, integrado dentro de la Iniciativa del Corredor del Jaguar, una red continental que busca mantener la conectividad entre poblaciones desde México hasta Argentina. Este tipo de corredores son esenciales para la supervivencia de la especie, ya que permiten el flujo genético y el desplazamiento de individuos en busca de alimento o pareja.

Deforestación, caza furtiva y presión sobre el hábitat

El contexto del hallazgo está marcado por importantes desafíos ambientales. Entre 2001 y 2024, Honduras perdió alrededor de 1,5 millones de hectáreas de cobertura forestal, lo que equivale a aproximadamente el 19% de sus bosques, según datos de Global Forest Watch. La expansión agrícola y ganadera, junto con la tala ilegal, son las principales causas de esta pérdida. A ello se suma la caza furtiva, que no solo afecta directamente a los jaguares, sino también a sus presas naturales como venados, pecaríes e iguanas. Estos factores han contribuido a la reducción y fragmentación del hábitat del jaguar en la región.

Tecnología para proteger a los grandes felinos

En los últimos años, los equipos de conservación han reforzado la vigilancia en la Sierra del Merendón mediante el uso de tecnología avanzada. Entre las herramientas utilizadas destacan los sistemas SMART y EarthRanger, que permiten coordinar patrullajes y registrar actividad ilegal en tiempo real. También se han instalado sensores acústicos capaces de detectar disparos en áreas protegidas, lo que ha mejorado la capacidad de respuesta frente a la caza furtiva.

Un ecosistema que aún conserva sus cinco felinos silvestres

El nuevo avistamiento no es un hecho aislado. En la misma región, además de jaguares, también se ha documentado la presencia de pumas, ocelotes, yaguarundíes y margays. Esto significa que la Sierra del Merendón alberga las cinco especies de felinos silvestres conocidas en Honduras, un indicador relevante del valor ecológico del área. La coexistencia de estos depredadores sugiere que, a pesar de las presiones ambientales, el ecosistema aún mantiene parte de su equilibrio natural.

Una señal de esperanza para la conservación en América Latina

Aunque el avistamiento del “jaguar de las nubes” no confirma la existencia de una población estable en la zona, sí representa una señal positiva para la conservación de la especie. El hallazgo refuerza la importancia de los corredores biológicos y de las estrategias de protección del hábitat en América Latina, donde el jaguar ha perdido cerca de la mitad de su distribución histórica. Para la comunidad científica, la imagen del felino atravesando silenciosamente un bosque cubierto de niebla se ha convertido en un recordatorio de que la conservación aún puede dar resultados cuando el esfuerzo es sostenido.