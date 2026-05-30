Tener plantas en agua sin usar tierra: la forma sencilla de transformar tu casa sin esfuerzo

Cada vez más personas están quitando la tierra de sus plantas de interior y el resultado no solo es más limpio, sino también mucho más decorativo. Las plantas en agua se han vuelto tendencia porque ocupan poco espacio, casi no ensucian y pueden transformar cualquier rincón con solo un frasco de vidrio y unas raíces visibles. Además, muchas de las plantas más populares de interior —como el potus, la monstera o la tradescantia— pueden vivir perfectamente en agua durante meses e incluso años si reciben unos cuidados mínimos. Por eso son una opción ideal para quienes quieren tener plantas bonitas en casa sin complicarse demasiado. Lo que mucha gente no sabe es que hay ciertos trucos que marcan la diferencia entre una planta que prospera y otra que termina pudriéndose a los pocos días. Estas son las mejores plantas para cultivar en agua y los cuidados clave para que se mantengan sanas y llenas de raíces.

Lo mejor de tener plantas en agua: menos suciedad y casi sin cuidados

Tener plantas en agua tiene muchas ventajas, entre las que tenemos las siguientes: Ensucian menos , al no tener tierra.

, al no tener tierra. Requieren muy poco mantenimiento y puedes despreocuparte del riego.

y puedes despreocuparte del riego. Ocupan poco espacio .

. Se pueden usar como interesantes elementos decorativos si integras piedrecillas, frascos especiales, troncos o arena.

si integras piedrecillas, frascos especiales, troncos o arena. No necesitas comprar, puedes empezar la tuya a partir de una planta que ya tengas .

. Son sumamente fáciles de establecer.

Plantas que crecen perfectamente solo en agua

No todas las plantas se pueden tener en agua. Por regla general, las cactáceas, bulbosas como tulipanes, epífitas como orquídeas, con raíces tuberosas como el jengibre, o plantas mediterráneas como el romero, no pueden tenerse en agua, ya que se pueden pudrir fácilmente. Aquí tienes una lista de algunos ejemplos que sí crecen muy bien en agua: Monstera adansonii : una colgante tropical de hojas chicas perforadas, ideal para baños con alta humedad.

: una colgante tropical de hojas chicas perforadas, ideal para baños con alta humedad. Potus ( Epipremnum aureum ): es una planta clásica de interior, fácil de cuidar y que puede tenerse en lugares de poca luz.

( ): es una planta clásica de interior, fácil de cuidar y que puede tenerse en lugares de poca luz. Planta del dinero ( Plectranthus verticillatus ): se caracteriza por su crecimiento abundante, tan prolífica que incluso en agua prospera.

( ): se caracteriza por su crecimiento abundante, tan prolífica que incluso en agua prospera. Amor de hombre ( Tradescantia spp.): es ideal para principiantes porque desarrolla raíz sumamente rápido.

( spp.): es ideal para principiantes porque desarrolla raíz sumamente rápido. Sansevieria o lengua de suerga : ( Sansevieria spp.): a pesar de que es suculenta, se puede tener en agua. Verás que desarrolla raíces color naranja. Dado que necesita poca luz, se puede tener perfectamente en interiores.

: ( spp.): a pesar de que es suculenta, se puede tener en agua. Verás que desarrolla raíces color naranja. Dado que necesita poca luz, se puede tener perfectamente en interiores. Marimo: no es una planta, sino que es un conjunto de algas, pero vale la pena mencionarla por lo llamativa que es. Los filamentos de estas algas se unen para formar pequeñas bolitas, conocidas como marimo balls de gran estética para diseño minimalista.

Los métodos más fáciles para cultivar plantas en agua

Existen dos vías para empezar tu planta en agua. Revisemos cada una y cómo es el proceso. Cómo enraizar esquejes en agua correctamente La forma más común de tener una planta en agua es a partir de esquejes, que son los cortes obtenidos de una planta ya establecida. Esto es lo que debes hacer: Busca una rama que sea de más de 10 centímetros de largo, que esté en buen estado y con hojas. Si tiene nudos o raíces aéreas, corta por debajo de ellas para mantenerlas en tu esqueje. Son importantes porque de ahí saldrán raíces nuevas. Si no tiene, haz el corte considerando el tamaño mencionado. Deja el esqueje 3 horas al aire, para que el corte cicatrice. Corta las hojas de la mitad hacia abajo, para que no se pudran al sumergir en agua. Coloca el esqueje en agua limpia. Cómo pasar una planta de tierra a agua sin dañarla Si ya tienes una planta establecida en tierra y ya con raíces formadas, hay una buena noticia y es que la puedes pasar a agua. Hazlo de la siguiente forma: Desentierra la planta que pasarás a agua. Lava con agua al tiempo, no fría ni caliente, todo el sistema radicular, es decir, todas las raíces. Una vez que estén completamente limpias, sin rastro de tierra, colócala en el frasco con agua.

Los trucos que hacen durar más a las plantas en agua

Para tener plantas en agua no requieres más que un frasco, agua y tu planta, pero hay algunos consejos que pueden impulsarla, que son los siguientes: Añade unas gotas de enraizante . Se consiguen en tiendas especializadas en jardinería, y sirven para estimular la producción de raíces.

. Se consiguen en tiendas especializadas en jardinería, y sirven para estimular la producción de raíces. Si no logras que un esqueje enraíce, colócalo junto a otro que ya tenga raíces . Las hormonas de este último estimularán las raíces del otro.

. Las hormonas de este último estimularán las raíces del otro. Coloca algún tipo de soporte para que los tallos no se caigan del frasco, y para mejorar el anclaje. Puedes usar rocas, conchas, caracoles o hasta cuarzos. Otro popular material para tan fin es la arcilla expandida Leca, o también la perlita.

para que los tallos no se caigan del frasco, y para mejorar el anclaje. Puedes usar rocas, conchas, caracoles o hasta cuarzos. Otro popular material para tan fin es la arcilla expandida Leca, o también la perlita. Agrega a al agua tres gotas de peróxido de hidrógeno para evitar que proliferen patógenos.

Errores que pudren y matan a las plantas en agua rápidamente

Aunque tener plantas en agua es relativamente fácil, hay algunos errores comunes que pueden echar a perderla. Revisémoslos. No esperar a que el esqueje cicatrice Es muy común que se corte el esqueje y de inmediato se lleve al agua, pero esto dará un fracaso seguro pues estarás dejando los tejidos expuestos sin cicatrizar, permitiendo el asentamiento de hongos y bacterias que terminarán por pudrir a tu planta. Dejar el agua siempre sin cambiar Es indispensable que cambies frecuentemente el agua. Esto va a alargar el tiempo de vida de tu planta en agua, porque con el tiempo caerán raíces, hojas, o partes de tallos al agua, que comenzarán a descomponerse. Si no se cambia, puede afectar a toda la planta. Por otro lado, aumentará la turbidez y estéticamente no se verá bien, además que el oxígeno se agotará y no estará disponible para las raíces. Esta limpieza por lo general debe hacerse cada semana en tiempo de calor, y cada dos semanas cuando haga frío. Revisa cómo se ve el agua, y cambia cuando ya hayan partículas acumuladas. Además, recuerda tallar las paredes para despegar las algas que se hayan formado. No fertilizar El agua contiene bajísimos niveles de nutrientes para las plantas, otra razón por la que se recomienda cambiar constantemente el agua y que pueda tomar lo poco que hay disponible. No hay la misma cantidad de nutrientes disponibles que en el suelo, así que es recomendable que alimentes regularmente a tu planta. Pueden tolerar un tiempo sin esto, pero si quieres tenerla a largo plazo en agua, lo mejor es que agregues un fertilizante líquido o uno soluble en agua.