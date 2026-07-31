Contaminación Ni las botellas ni las bolsas: estos objetos que llevas a la playa también contribuyen a la contaminación por microplásticos Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Cuando pensamos en la contaminación por plásticos en las playas, la imagen suele ser siempre la misma: botellas abandonadas en la arena, bolsas flotando en el agua o envases de un solo uso arrastrados por las olas. Sin embargo, el problema va mucho más allá de esos residuos visibles. Muchos de los objetos que utilizamos durante un día de playa también están relacionados con la generación de microplásticos, aunque la mayoría de las personas no sea consciente de ello. Desde la ropa que llevamos puesta hasta algunos accesorios de uso cotidiano, numerosos materiales pueden acabar contribuyendo a una contaminación que, en la mayoría de los casos, resulta invisible. Para entender de dónde proceden realmente estos microplásticos y qué podemos hacer para reducirlos, hablamos con Amparo Fernández, directora de Desarrollo de Negocio de Captoplastic, empresa especializada en la recuperación y valorización de materiales.

No son solo las botellas y las bolsas, la ropa y los bañadores también forman parte del problema

“No hay un único objeto responsable”, explica Amparo Fernández. La experta recuerda que los microplásticos tienen múltiples orígenes y que reducir el problema pasa por comprender todas sus fuentes. Entre ellas destacan los textiles fabricados con fibras sintéticas. Bañadores, camisetas técnicas, prendas deportivas o algunas toallas contienen materiales como poliéster, poliamida o acrílico, muy presentes en la industria textil. Estas fibras constituyen una de las principales fuentes de microplásticos identificadas por la comunidad científica. Aunque muchas de ellas se liberan durante el lavado de la ropa y llegan al ciclo del agua a través de las aguas residuales, su presencia evidencia que el origen de los microplásticos va mucho más allá de los residuos que encontramos abandonados en una playa.

Todos los productos de plástico que llevamos a la playa pueden acabar fragmentándose

Además de los textiles, durante una jornada en la playa utilizamos numerosos productos fabricados con plástico: botellas reutilizables o desechables, envases de alimentos, juguetes, cubiertos, recipientes o distintos accesorios. Mientras estos materiales permanecen dentro de un uso responsable y se gestionan correctamente al finalizar su vida útil, no representan por sí mismos un problema ambiental. La situación cambia cuando acaban abandonados en el entorno natural. Con el paso del tiempo, la radiación ultravioleta, el calor, el viento y el oleaje va deteriorando estos materiales. Poco a poco se fragmentan hasta convertirse en partículas cada vez más pequeñas conocidas como microplásticos, mucho más difíciles de retirar del medio ambiente. Por eso, los especialistas insisten en que el verdadero problema no es el material en sí, sino una gestión inadecuada de los residuos.

El mayor error es pensar que todo empieza en la playa

Una de las ideas que más quiere desmontar Fernández es que la contaminación por microplásticos nace únicamente en la costa. Muchos de los fragmentos que hoy aparecen mezclados con la arena comenzaron su recorrido mucho antes. Pueden proceder de residuos plásticos degradados tierra adentro, de fibras sintéticas liberadas durante el lavado de la ropa o de materiales transportados por ríos, corrientes marinas y aguas residuales. En otras palabras, la playa suele ser el destino final de un problema que empieza mucho antes. Esta realidad explica por qué una playa aparentemente limpia puede contener una gran cantidad de microplásticos invisibles para el ojo humano y por qué limpiar la arena, aunque sea importante, no basta para solucionar el problema.

La clave está en evitar que el plástico llegue al medio ambiente

Para Fernández, la solución pasa por actuar desde el origen. Esto implica diseñar productos más duraderos, reutilizables y reciclables, mejorar la gestión de los residuos y favorecer una economía circular que mantenga los materiales dentro del sistema productivo durante el mayor tiempo posible. A nivel individual también existen gestos sencillos que pueden marcar la diferencia: reutilizar siempre que sea posible, reducir los plásticos innecesarios, separar correctamente los residuos y no abandonar ningún material en playas o espacios naturales. “Si tuviera que resumirlo en un solo gesto, diría: evitar que el plástico llegue al medio ambiente”, afirma Fernández. Una vez que un residuo plástico se dispersa en la naturaleza, comienza un proceso de degradación que puede durar décadas o más y terminar convirtiéndolo en miles de diminutas partículas prácticamente imposibles de recuperar. Por eso, la lucha contra los microplásticos no empieza cuando aparecen en el mar o en la arena de la playa, sino mucho antes: en las decisiones que tomamos al diseñar, utilizar y gestionar los materiales que forman parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no hay que olvidar que evitar llevar y abandonar más plásticos a la playa, siempre ayudará a reducir la presencia de micropláticos.