Ahorro energético Antes de tirar el agua del aire acondicionado, descubre los usos que sí recomiendan los expertos Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Cada verano, miles de aparatos de aire acondicionado generan litros de agua que terminan directamente en el desagüe. Es un gesto automático que pasa desapercibido, pero que supone desperdiciar un recurso que, aunque no sea apto para el consumo, puede tener una segunda vida en determinadas tareas del hogar. En un contexto marcado por las altas temperaturas y la necesidad de ahorrar agua, cada vez más expertos recuerdan que esta agua de condensación puede aprovecharse de forma segura si se utiliza correctamente. Eso sí, conviene tener claro que no sirve para todo. El agua que produce un aire acondicionado no es potable y tampoco debe emplearse para cocinar o beber. Sin embargo, por sus características, sí resulta útil para algunas tareas domésticas, desde la limpieza hasta el cuidado de ciertas plantas. La clave está en conocer sus limitaciones y evitar los usos que podrían poner en riesgo la salud.

El detalle que hace que el agua del aire acondicionado no sea apta para beber

El agua que sale del aire acondicionado procede de la condensación de la humedad presente en el ambiente. Cuando el aparato enfría el aire, el vapor de agua se transforma en líquido y se recoge a través del sistema de drenaje. Este proceso hace que sea un agua con muy baja mineralización, similar en algunos aspectos al agua destilada. Sin embargo, eso no significa que sea apta para el consumo. Al pasar por el interior del equipo puede entrar en contacto con polvo, microorganismos, bacterias, hongos o restos acumulados en el circuito, especialmente si el aparato no recibe un mantenimiento adecuado. Por este motivo, los especialistas desaconsejan utilizarla para beber, cocinar, preparar alimentos, elaborar hielo o dar de beber a mascotas. Tampoco es recomendable emplearla para la higiene personal.

Los usos del agua del aire acondicionado que sí recomiendan los expertos

Aunque no sea potable, esta agua puede resultar muy útil para diferentes tareas domésticas. Reutilizarla permite aprovechar un recurso que de otro modo acabaría desperdiciándose, especialmente durante los meses en los que el aire acondicionado permanece encendido durante muchas horas al día. Uno de los usos más habituales es la limpieza del hogar. Puede emplearse para fregar suelos, limpiar terrazas, patios o balcones, lavar ventanas o retirar el polvo de muebles de exterior. También es una buena opción para lavar el coche, la bicicleta o las herramientas de jardinería, ya que no deja residuos minerales como ocurre con otras aguas más duras. Otro uso frecuente es llenar la plancha de vapor, ya que su escasa concentración de cal ayuda a reducir la formación de incrustaciones. Aun así, siempre conviene consultar las recomendaciones del fabricante antes de utilizarla. En algunos casos también puede utilizarse en aparatos que admitan agua destilada, como determinados humidificadores o baterías, siempre siguiendo las especificaciones del fabricante. Más allá del ahorro económico, reutilizar esta agua contribuye a reducir el consumo de agua potable en tareas donde realmente no es necesaria.

El agua del aire acondicionado sí puede servir para las plantas, pero tiene una importante limitación

Una de las dudas más habituales es si el agua del aire acondicionado puede utilizarse para regar las plantas. La respuesta es sí, aunque con algunos matices. Al tratarse de un agua con muy pocas sales minerales, puede ser adecuada para especies que prefieren aguas blandas o ligeramente ácidas. Además, al no contener cal, evita la acumulación de depósitos minerales en el sustrato, un problema habitual en zonas donde el agua del grifo es especialmente dura. Sin embargo, esta agua también presenta una limitación importante: no aporta minerales esenciales para el desarrollo de las plantas. Si se utiliza de forma exclusiva durante largos periodos, algunas especies podrían acabar mostrando carencias nutricionales. Por ello, los expertos recomiendan alternarla con agua de riego habitual o asegurarse de mantener un abonado adecuado que compense esa falta de nutrientes. Como ocurre con cualquier tipo de riego, también es aconsejable utilizar agua procedente de un aparato limpio y correctamente mantenido.

Los errores que no debes cometer al reutilizar el agua del aire acondicionado

Tan importante como saber para qué sirve es conocer los usos que deben evitarse. Además de no consumirla ni utilizarla para cocinar, tampoco debería emplearse para llenar acuarios, preparar bebidas, lavar alimentos o dar de beber a animales domésticos. Si se va a recoger para reutilizarla, también es recomendable hacerlo en un recipiente limpio y no almacenarla durante demasiado tiempo, ya que el agua estancada puede favorecer el crecimiento de microorganismos. Mantener limpios los filtros y el sistema de drenaje del aire acondicionado también ayuda a reducir la presencia de suciedad en el agua recogida, aunque esto no la convierte en apta para el consumo. En definitiva, el agua del aire acondicionado no sustituye al agua potable, pero sí puede convertirse en un recurso útil para determinadas tareas del hogar. Aprovecharla para limpiar, regar algunas plantas o realizar otras actividades donde no sea necesaria agua de consumo es un gesto sencillo que permite reducir el desperdicio y hacer un uso más eficiente de un recurso cada vez más valioso, especialmente durante los meses de verano.