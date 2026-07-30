Biodiversidad Los buitres sobrevuelan el cielo de Los Tiemblos tras el incendio: qué revela esta escena sobre la fauna del Valle de Iruelas Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Germán Huertas en 'X' (@Nocodeboy) ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las imágenes de cientos de buitres sobrevolando el cielo de Los Tiemblos, en Ávila, mientras el incendio forestal avanzaba por el entorno de la Reserva Natural del Valle de Iruelas han dado la vuelta a las redes sociales a través del vídeo de Germán Huertas en X. La escena impresiona por el número de aves que sobrevuelan el paisaje calcinado, pero también por las palabras de Germán, que graba el vídeo: “Los animales llevan días sin beber agua”. Durante la grabación explica la gravedad de la situación para los animales y pide toda la ayuda posible para ayudarlos. Esa frase resume una de las consecuencias menos visibles de los grandes incendios forestales. Más allá de las llamas y de la pérdida de masa forestal, el fuego altera por completo el funcionamiento del ecosistema, obligando a numerosas especies a desplazarse para encontrar alimento, refugio y agua. Los buitres son solo la parte más visible de un problema que afecta a toda la fauna del entorno.

¿Por qué sobrevuelan tantos buitres la zona del incendio?

La presencia de numerosos buitres sobrevolando el Valle de Iruelas puede resultar llamativa, pero no es un comportamiento extraño tras un gran incendio. Estas aves planeadoras aprovechan las corrientes de aire caliente para desplazarse con facilidad y observar amplias extensiones de terreno desde el aire. Además, el incendio modifica de forma brusca el paisaje y el comportamiento de los animales. Muchas especies huyen de las llamas en busca de zonas seguras, mientras que otras pueden morir durante el fuego o quedar debilitadas, alterando la disponibilidad de alimento para las aves carroñeras. A ello se suma el humo, el calor y la pérdida de cobertura vegetal, que obligan a la fauna a redistribuirse por el territorio. Los buitres, gracias a su extraordinaria capacidad para recorrer grandes distancias, son capaces de detectar estos cambios rápidamente. Sin embargo, su presencia no significa necesariamente que el incendio les beneficie. Aunque los ejemplares adultos pueden escapar volando con facilidad, las consecuencias para sus áreas de reproducción y para el conjunto del ecosistema pueden prolongarse durante años.

“Los animales llevan días sin beber agua”: el efecto del incendio que casi no se ve

Una de las afirmaciones que más ha llamado la atención del vídeo es que los animales llevan varios días sin poder beber agua. Aunque no todas las especies se encuentran exactamente en la misma situación, los incendios sí pueden provocar un importante estrés hídrico para la fauna. Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y el avance de las llamas hacen que muchas charcas temporales desaparezcan, que pequeños arroyos reduzcan su caudal y que numerosos puntos de agua queden cubiertos de ceniza o resulten inaccesibles. Para muchos animales, encontrar agua pasa a convertirse en una prioridad incluso mayor que buscar alimento. Mamíferos, reptiles, anfibios y aves se ven obligados a recorrer distancias mayores para hidratarse, aumentando su gasto energético y su exposición a depredadores o a carreteras y zonas habitadas. En situaciones de incendios de gran extensión también es habitual que diferentes especies coincidan en los pocos puntos de agua que permanecen disponibles, incrementando la competencia por un recurso cada vez más escaso.

No solo sufren los buitres: así afecta el fuego a toda la fauna del Valle de Iruelas

La Reserva Natural del Valle de Iruelas alberga una de las colonias más importantes de buitre negro de España, además de otras especies de gran valor ecológico como el águila imperial ibérica, el buitre leonado o diferentes rapaces forestales. Pero el impacto del incendio va mucho más allá de estas aves. Los mamíferos pierden refugios y zonas de alimentación; los reptiles y anfibios, con menor capacidad para escapar del fuego, pueden sufrir una elevada mortalidad; y numerosos insectos desaparecen junto con la vegetación de la que dependen. Todo ello desencadena un efecto en cadena que altera las relaciones entre depredadores, presas y especies carroñeras. Además, muchos árboles utilizados para nidificar pueden quedar destruidos o gravemente dañados. En el caso de aves de gran tamaño como el buitre negro, que reutilizan sus nidos durante años, la pérdida de estos enclaves puede afectar a futuras temporadas reproductoras.

La recuperación del bosque llevará años, pero la fauna empieza a adaptarse desde el primer día

Cuando un incendio se da por controlado, la recuperación del ecosistema apenas acaba de comenzar. Aunque algunas especies regresan rápidamente para explorar el terreno, la regeneración completa de un bosque mediterráneo puede requerir décadas. Durante ese tiempo, la disponibilidad de alimento, agua y refugio cambia continuamente. Algunas aves aprovechan los nuevos espacios abiertos, mientras que otras necesitan masas forestales maduras para reproducirse y no volverán hasta que el hábitat recupere unas condiciones adecuadas. Por eso, imágenes como la de los buitres sobrevolando el cielo de Los Tiemblos no solo reflejan el impacto inmediato del incendio. También muestran cómo la fauna intenta adaptarse a un entorno que ha cambiado radicalmente en apenas unos días. El incendio deja una huella visible en el paisaje, pero también otra mucho más difícil de apreciar: la que afecta al equilibrio de un ecosistema entero y obliga a cientos de animales a modificar su comportamiento para sobrevivir. En muchos casos, encontrar agua puede ser el primer reto de una recuperación que será larga y compleja.