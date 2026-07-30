Otros medio ambiente El primer bosque terapéutico de la Península Ibérica está en Portugal: qué lo hace tan especial Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Turismo Centro de Portugal ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Cada vez son más los estudios que apuntan a que pasar tiempo en la naturaleza puede tener efectos positivos sobre el bienestar físico y mental. Caminar entre árboles, respirar aire limpio o desconectar del ruido urbano son hábitos que muchas personas incorporan a su rutina, pero ahora un bosque de Portugal ha dado un paso más al obtener un reconocimiento que lo sitúa entre los más especiales del planeta. La Mata Nacional de Buçaco, ubicada en el centro del país vecino, se ha convertido en el primer bosque terapéutico certificado de la Península Ibérica y en uno de los únicos cuatro espacios del mundo que cuentan con esta distinción. El reconocimiento no solo pone en valor su riqueza natural, sino también su capacidad para ofrecer experiencias de bienestar basadas en criterios científicos.

Qué significa que un bosque sea terapéutico

A diferencia de lo que pueda parecer, un bosque terapéutico no es simplemente un espacio verde agradable para pasear. Se trata de un entorno que ha sido evaluado y preparado para favorecer el contacto consciente con la naturaleza y cuyos recorridos están diseñados para potenciar los beneficios que diferentes investigaciones han asociado a este tipo de experiencias. La certificación de la Mata Nacional de Buçaco ha sido otorgada por Forest Therapy Hub, una organización internacional que evalúa distintos aspectos ambientales, paisajísticos y de conservación antes de conceder este reconocimiento. Para lograrlo, el bosque debe reunir unas condiciones muy concretas. Entre ellas se encuentran una elevada biodiversidad, una buena calidad del aire, un entorno tranquilo, senderos adecuados para recorrer a un ritmo pausado y un estado de conservación que permita disfrutar de la naturaleza sin alteraciones importantes. Además, estos espacios suelen ofrecer actividades guiadas inspiradas en la práctica japonesa del shinrin-yoku, conocida como “baño de bosque”. Lejos de una ruta de senderismo convencional, estas experiencias invitan a caminar lentamente, detenerse, observar el entorno con atención y conectar con los sonidos, los aromas y las sensaciones que ofrece el bosque. Imagen: Portuguese_eyes (Vitor Oliveira)

Un reconocimiento basado en la evidencia científica

En los últimos años, la relación entre naturaleza y salud ha despertado un creciente interés científico. Numerosos estudios han analizado cómo el contacto con espacios naturales puede influir en el organismo y en el estado emocional. Aunque los resultados pueden variar según cada persona y este tipo de actividades no sustituyen a ningún tratamiento médico, la evidencia disponible sugiere que pasar tiempo en bosques y otros entornos naturales puede ayudar a reducir la sensación de estrés, favorecer la relajación, mejorar el estado de ánimo e incluso contribuir a disminuir algunos indicadores fisiológicos asociados al estrés, como la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Precisamente por este motivo, algunos países han comenzado a incorporar programas de terapia forestal dentro de estrategias de promoción de la salud y el bienestar. Japón fue pionero en este ámbito hace décadas y, desde entonces, la práctica se ha extendido a numerosos lugares del mundo. La certificación obtenida por la Mata Nacional de Buçaco reconoce que este espacio reúne las condiciones necesarias para desarrollar este tipo de experiencias de manera estructurada y segura, convirtiéndose en un referente dentro de la Península Ibérica.

La Mata Nacional de Buçaco, un bosque con siglos de historia

El valor de este lugar va mucho más allá de su reciente certificación. La Mata Nacional de Buçaco es uno de los bosques históricos más emblemáticos de Portugal y destaca por albergar una extraordinaria diversidad vegetal. En sus más de 100 hectáreas conviven cientos de especies de árboles y plantas procedentes de distintos lugares del mundo, muchas de ellas introducidas hace siglos por los monjes carmelitas descalzos que habitaron este enclave. Gracias a su labor de conservación, el bosque mantiene un paisaje singular donde se mezclan especies autóctonas con otras exóticas de gran valor botánico. El entorno también alberga fuentes, jardines, senderos históricos y el conocido Palacio de Buçaco, lo que convierte la visita en una experiencia que combina naturaleza, patrimonio e historia. Con la nueva certificación, el bosque refuerza además su papel como destino para quienes buscan un turismo más tranquilo y vinculado al bienestar, alejándose del modelo basado únicamente en las visitas rápidas o los grandes atractivos monumentales. Imagen: Turismo Centro de Portugal

Un modelo que podría inspirar otros espacios naturales

La certificación de Buçaco abre la puerta a que otros bosques de España y Portugal puedan seguir un camino similar en el futuro. La Península Ibérica cuenta con numerosos espacios naturales que reúnen una gran riqueza ecológica y que podrían desarrollar iniciativas orientadas a fomentar un turismo sostenible y experiencias relacionadas con la salud y el contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo, este tipo de reconocimientos contribuyen a poner en valor la conservación de los ecosistemas. Mantener bosques bien preservados no solo protege la biodiversidad, sino que también permite que la sociedad disfrute de todos los beneficios ambientales que ofrecen, desde la mejora de la calidad del aire hasta la regulación del clima o la posibilidad de encontrar lugares donde desconectar del ritmo cotidiano. La certificación de la Mata Nacional de Buçaco demuestra que un bosque puede ser mucho más que un espacio para pasear. También puede convertirse en un lugar pensado para favorecer el bienestar de las personas, siempre desde el respeto por la naturaleza y con la conservación como principal objetivo.