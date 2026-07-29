Cultivo y cuidados de las plantas “Si el romero se seca no siempre le falta agua, sino que el problema está en la tierra”: un experto en plantas explica el error que casi todos cometen Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El romero tiene fama de ser una de las plantas más resistentes del jardín. Tolera el calor, soporta largas temporadas sin lluvia y puede crecer prácticamente solo. Sin embargo, también es una de las especies que más personas terminan perdiendo por un motivo inesperado: intentar cuidarlo demasiado. Cuando sus hojas empiezan a secarse, lo más habitual es pensar que necesita más agua o un fertilizante que le ayude a recuperarse. Pero, según explica Martín en su vídeo, divulgador especializado en plantas del canal de YouTube MiradasBiológicas, en muchas ocasiones sucede exactamente lo contrario. El experto recuerda que el romero es una planta adaptada a suelos pobres y muy drenantes, por lo que cultivarlo en una tierra excesivamente rica en materia orgánica puede acabar dañando sus raíces y provocar que la planta termine secándose.

“El romero no quiere una tierra fértil”: el motivo por el que demasiada materia orgánica puede perjudicarlo

Cuando una planta muestra signos de debilidad, muchas personas recurren automáticamente a añadir compost, humus de lombriz o sustratos enriquecidos pensando que así recuperará fuerzas. Sin embargo, con el romero esta estrategia suele producir el efecto contrario. Martín lo explica de forma muy clara: “El romero es una planta que está adaptada a vivir en terrenos muy pobres.” Esta especie procede de zonas mediterráneas donde los suelos suelen ser pedregosos, ligeros y con muy pocos nutrientes. Precisamente esa adaptación hace que no necesite una tierra especialmente fértil para crecer con normalidad. El divulgador añade otra idea que desmonta uno de los errores más frecuentes: “No necesita una gran cantidad de materia orgánica para desarrollarse correctamente.” Cuando el suelo contiene demasiado compost o retiene mucha humedad, las raíces permanecen húmedas durante demasiado tiempo. Esa falta de oxigenación favorece la aparición de hongos y pudriciones, uno de los principales motivos por los que un romero acaba secándose incluso cuando se riega con frecuencia. En otras palabras, un romero puede presentar un aspecto seco no porque haya pasado sed, sino porque sus raíces llevan demasiado tiempo en un ambiente excesivamente húmedo.

El error que hace que muchas personas rieguen todavía más una planta que ya está sufriendo

Uno de los problemas del romero es que los síntomas pueden resultar engañosos. Cuando comienza a perder hojas o algunas ramas adquieren un tono marrón, la reacción más habitual es aumentar los riegos. Sin embargo, si el origen del problema está en el exceso de humedad, esa decisión solo agrava la situación. Martín insiste en que esta planta está preparada para soportar periodos de sequía mucho mejor que un suelo constantemente húmedo. “Prefiere terrenos minerales, con muy buen drenaje y poca materia orgánica”, comenta el experto en plantas en su vídeo. Eso significa que resulta mucho más importante que el agua pueda salir rápidamente de la maceta o del terreno que añadir fertilizantes de forma continua. En jardines y terrazas es frecuente utilizar sustratos universales muy ricos en turba, compost y materia orgánica. Funcionan muy bien para muchas plantas ornamentales, pero no siempre son adecuados para especies mediterráneas como el romero, la lavanda o el tomillo. Si además la maceta no dispone de un buen drenaje, el problema se multiplica.

Así debe ser la tierra ideal para que el romero crezca sano durante años

Si se quiere cultivar un romero vigoroso, el objetivo no es conseguir el sustrato más nutritivo, sino uno que reproduzca las condiciones naturales donde esta planta ha evolucionado durante miles de años. Martín resume esta idea de forma sencilla: “Cuanto más mineral sea el suelo, mejor se va a comportar el romero.” Por eso recomienda evitar las mezclas con exceso de materia orgánica y apostar por un sustrato mucho más ligero. Una buena opción consiste en incorporar materiales minerales como arena gruesa, grava fina o piedra volcánica para favorecer el drenaje y evitar que el agua permanezca acumulada alrededor de las raíces. También conviene plantar el romero en zonas muy soleadas, donde el sustrato pueda secarse rápidamente tras cada riego. En maceta, además, es recomendable comprobar que los agujeros inferiores nunca estén obstruidos y retirar el agua sobrante del plato después de regar. Respecto al abonado, el experto recuerda que no se trata de una planta especialmente exigente, por lo que un exceso de nutrientes puede resultar incluso contraproducente.

Las señales que indican que el problema no es la falta de agua

Aunque cada planta puede comportarse de forma diferente, existen algunas pistas que ayudan a distinguir un romero sediento de otro que está sufriendo por un sustrato inadecuado. Entre las más habituales se encuentran: Ramas que comienzan a secarse desde la base .

. Hojas apagadas que caen con facilidad.

que caen con facilidad. Crecimiento muy lento pese a recibir riegos frecuentes.

pese a recibir riegos frecuentes. Tierra que permanece húmeda durante varios días.

durante varios días. Olor a humedad o raíces ennegrecidas al sacar la planta de la maceta. En estos casos, antes de aumentar la frecuencia de riego, conviene revisar el tipo de sustrato y comprobar si drena correctamente. Como recuerda Martín, el romero no necesita vivir en una tierra rica para desarrollarse. Al contrario, su fortaleza reside precisamente en haber evolucionado en algunos de los terrenos más pobres y secos del clima mediterráneo. Entender esa característica permite evitar uno de los errores más comunes en jardinería: pensar que todas las plantas requieren grandes cantidades de agua y nutrientes. En el caso del romero, muchas veces ocurre exactamente lo contrario: cuanto más se respetan las condiciones naturales en las que crece, más sano, aromático y longevo será.