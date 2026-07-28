“Tener muchos embalses no evita la sequía”: cuántos hay en España y dónde se concentran

Imagen: El embalse de Riaño (León) - EFE/J. Casares ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google En un país como España, donde las sequías son cada vez más frecuentes y las lluvias se reparten de forma muy desigual, los embalses son infraestructuras que desempeñan un papel fundamental para almacenar y gestionar un recurso imprescindible. España cuenta con una de las mayores redes de embalses de Europa, repartida por prácticamente todo el territorio. Su distribución responde tanto a las características del clima y la geografía como a las necesidades de abastecimiento, agricultura, producción de energía y protección frente a inundaciones. Conocer cuántos embalses hay, dónde se concentran y cuáles son los de mayor capacidad permite entender mejor cómo se gestiona el agua en España y por qué estas infraestructuras resultan esenciales para afrontar los periodos de escasez hídrica y garantizar el suministro a millones de personas.

El dato que casi nadie conoce: cuántos embalses hay realmente en España

En España existen más de 375 embalses distribuidos por prácticamente todas las provincias del país. Estos embalses varían en tamaño y función, e incluyen desde grandes infraestructuras hidráulicas hasta presas de menor capacidad que se utilizan para el abastecimiento de agua, el regadío agrícola o la producción de energía hidroeléctrica. Además de los embalses principales que se monitorizan regularmente, hay un conjunto de presas y depósitos menores que también forman parte del inventario hidráulico nacional. Estos embalses conforman una red esencial para la gestión del agua en España, dado que el país carece de grandes lagos naturales y depende en gran medida de estas estructuras para regular su recurso hídrico. Imagen: El embalse de Picadas y presa de San Juan - Gabri Solera/Europa Press

Las comunidades autónomas que concentran más embalses de España

La distribución de los embalses por comunidades autónomas no es homogénea y responde tanto a factores geográficos como climáticos, además de a las necesidades históricas de gestión del agua en cada territorio. Las comunidades con mayor número de embalses suelen ser aquellas con grandes cuencas hidrográficas y una fuerte dependencia del regadío y de la regulación fluvial. Destacan especialmente Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, que concentran una parte muy significativa del total nacional. En estas regiones, los embalses cumplen funciones clave para el abastecimiento urbano, la agricultura y, en algunos casos, la producción hidroeléctrica. En el norte de España, comunidades como Galicia, Asturias y Cantabria cuentan con un número menor de embalses, pero muchos de ellos presentan una elevada capacidad relativa gracias a la abundancia de precipitaciones y a la orografía favorable para la construcción de presas. En estas zonas, la regulación del agua es menos crítica que en regiones más secas. Por el contrario, en comunidades con menor extensión territorial o con una menor disponibilidad de espacios adecuados, como Madrid, La Rioja, Murcia o Baleares, el número de embalses es más reducido. Aun así, su papel es estratégico para garantizar el suministro de agua en periodos de sequía y para sostener el consumo urbano y agrícola. Imagen: Embalse presa Casasola - Europa Press/Junta de Andalucía

Los gigantes del agua en España: dónde están los embalses con mayor capacidad

Los embalses más grandes de España se localizan principalmente en el interior peninsular y en grandes cuencas hidrográficas, donde la orografía y la disponibilidad de terreno han permitido construir infraestructuras de gran capacidad. Su función principal suele ser la regulación del agua para el regadío, el abastecimiento y la producción hidroeléctrica. El embalse de La Serena , situado en la provincia de Badajoz (Extremadura) y perteneciente a la cuenca del Guadiana, es considerado el más grande de España por capacidad. Desempeña un papel clave en la regulación del río Guadiana y en el apoyo a la agricultura de la zona.

, situado en la provincia de Badajoz (Extremadura) y perteneciente a la cuenca del Guadiana, es considerado el más grande de España por capacidad. Desempeña un papel clave en la regulación del río Guadiana y en el apoyo a la agricultura de la zona. Muy cerca en importancia se encuentra el embalse de Alcántara , también en Extremadura y sobre el río Tajo, en la provincia de Cáceres. Además de su gran capacidad, destaca por su relevancia en la generación de energía hidroeléctrica.

, también en Extremadura y sobre el río Tajo, en la provincia de Cáceres. Además de su gran capacidad, destaca por su relevancia en la generación de energía hidroeléctrica. En Castilla-La Mancha, el embalse de Buendía , ubicado entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, es uno de los más conocidos. Forma parte del sistema de cabecera del Tajo y está estrechamente ligado a la gestión del trasvase Tajo-Segura.

, ubicado entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, es uno de los más conocidos. Forma parte del sistema de cabecera del Tajo y está estrechamente ligado a la gestión del trasvase Tajo-Segura. Otro embalse destacado es el de Mequinenza, situado en la provincia de Zaragoza, en el río Ebro. Junto con los embalses de Ribarroja y Flix, forma un importante conjunto para la regulación del Ebro y la producción eléctrica en el noreste peninsular.

España tiene cientos de embalses, pero ¿bastan para protegernos de la sequía?

Tener cientos de embalses no significa que España esté completamente protegida frente a la sequía. Estas infraestructuras solo pueden almacenar el agua que reciben y, cuando las lluvias son escasas durante varios meses o se encadenan años secos, las reservas disminuyen aunque exista una gran capacidad de almacenamiento. Además, el dato nacional puede ocultar situaciones muy diferentes. Una cuenca puede presentar niveles relativamente altos mientras otra atraviesa una situación crítica, ya que las precipitaciones, la demanda agrícola y urbana y la disponibilidad de agua no se reparten de manera uniforme por el territorio. Los embalses permiten ganar tiempo y reducir el impacto de los periodos secos, pero no crean agua. Para afrontar sequías prolongadas también resultan esenciales el ahorro, la eficiencia del regadío, la reducción de pérdidas y una gestión adaptada a las condiciones de cada cuenca.

Mucho más que almacenar agua: así ayudan los embalses en el día a día

Los embalses en España cumplen múltiples funciones que resultan esenciales para la gestión del agua y para distintas actividades económicas y sociales. Vamos a ver cuáles son sus principales usos y funciones: Abastecimiento de agua potable: Los embalses garantizan el suministro de agua a ciudades y núcleos urbanos, especialmente en periodos de sequía. Permiten almacenar agua durante las épocas lluviosas para asegurar el consumo doméstico e industrial cuando las precipitaciones son escasas.

Los embalses garantizan el suministro de agua a ciudades y núcleos urbanos, especialmente en periodos de sequía. Permiten almacenar agua durante las épocas lluviosas para asegurar el consumo doméstico e industrial cuando las precipitaciones son escasas. Regadío agrícola: Una de las funciones más importantes en España, donde gran parte del territorio presenta un clima seco o irregular. Los embalses permiten regular el caudal de los ríos y asegurar agua para la agricultura, aumentando la productividad y reduciendo la dependencia de las lluvias.

Una de las funciones más importantes en España, donde gran parte del territorio presenta un clima seco o irregular. Los embalses permiten regular el caudal de los ríos y asegurar agua para la agricultura, aumentando la productividad y reduciendo la dependencia de las lluvias. Producción de energía hidroeléctrica: Muchos embalses se utilizan para generar electricidad aprovechando la fuerza del agua. Esta energía es renovable y contribuye a reducir las emisiones.

Muchos embalses se utilizan para generar electricidad aprovechando la fuerza del agua. Esta energía es renovable y contribuye a reducir las emisiones. Control de inundaciones: Los embalses actúan como reguladores naturales, reteniendo grandes volúmenes de agua en episodios de lluvias intensas. De este modo, reducen el riesgo de inundaciones aguas abajo y protegen zonas urbanas, agrícolas e infraestructuras.

Los embalses actúan como reguladores naturales, reteniendo grandes volúmenes de agua en episodios de lluvias intensas. De este modo, reducen el riesgo de inundaciones aguas abajo y protegen zonas urbanas, agrícolas e infraestructuras. Mantenimiento de caudales ecológicos: Permiten liberar agua de forma controlada para mantener el caudal mínimo necesario en los ríos, favoreciendo la conservación de los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad asociada.

Permiten liberar agua de forma controlada para mantener el caudal mínimo necesario en los ríos, favoreciendo la conservación de los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad asociada. Uso industrial: Determinados sectores industriales dependen del agua almacenada en embalses para sus procesos productivos, tanto como materia prima como para refrigeración o limpieza.

Determinados sectores industriales dependen del agua almacenada en embalses para sus procesos productivos, tanto como materia prima como para refrigeración o limpieza. Ocio y turismo: Muchos embalses se han convertido en espacios de recreo donde se practican actividades como pesca, deportes acuáticos o turismo rural.

Muchos embalses se han convertido en espacios de recreo donde se practican actividades como pesca, deportes acuáticos o turismo rural. Reserva estratégica frente a sequías: En un contexto de variabilidad climática, los embalses funcionan como una reserva de seguridad que permite afrontar periodos prolongados de escasez de agua con mayor capacidad de respuesta.