Salud y ciencia Antes de que sientas hambre o sed, tu cuerpo ya sabe lo que necesita: el mecanismo que decide cuándo comer o beber Por Karina Cruz , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La sensación de hambre o de sed no aparece por casualidad. Antes de que notes que necesitas comer o beber, tu organismo ya lleva un tiempo vigilando lo que ocurre en el interior del cuerpo. Para ello cuenta con una compleja red de sensores distribuidos por la sangre, los riñones, el aparato digestivo y los vasos sanguíneos, capaces de detectar cambios mínimos en el agua corporal, el sodio, la glucosa o las reservas de energía. Gracias a este sistema de vigilancia constante, el organismo puede reaccionar antes de que aparezca un desequilibrio importante. El hambre y la sed son respuestas biológicas organizadas, no simples impulsos que surgen al azar.

Así funcionan los sensores internos que controlan el agua, la energía y el equilibrio del organismo

El cuerpo dispone de diferentes tipos de receptores especializados. Los osmorreceptores detectan cambios en la concentración de partículas disueltas, como el sodio; los barorreceptores controlan el volumen y la presión sanguínea; mientras que los mecanorreceptores perciben, por ejemplo, cuánto se ha distendido el estómago después de una comida. También intervienen quimiorreceptores y receptores hormonales, encargados de registrar la cantidad de nutrientes disponibles y el estado de las reservas energéticas. Los riñones desempeñan un papel fundamental porque regulan la cantidad de agua que conserva el organismo y mantienen el equilibrio de sales y minerales. Al mismo tiempo, el intestino envía señales al cerebro pocos minutos después de ingerir alimentos o líquidos, incluso antes de que la sangre refleje completamente esos cambios. Toda esta información se compara de forma continua para priorizar qué necesita el organismo en cada momento y mantener estable el funcionamiento del cuerpo.

El hipotálamo actúa como un centro de control que decide si tu cuerpo necesita comida o agua

Toda la información recogida por los sensores llega al hipotálamo, una pequeña región del cerebro que actúa como el principal centro de control del equilibrio interno. Este órgano integra datos sobre la cantidad de agua disponible, la concentración de sales, la glucosa, las hormonas y las señales procedentes del aparato digestivo. Después analiza cuál es la prioridad: buscar alimento, beber agua, ahorrar líquidos o detener la ingesta. A partir de esa decisión, el hipotálamo coordina tanto conductas conscientes —como sentir hambre o sed— como respuestas automáticas del organismo mediante el sistema nervioso y diferentes hormonas. Aunque otras regiones cerebrales, relacionadas con la memoria, las emociones o la recompensa, también participan en este proceso, el hipotálamo es el encargado de transformar la información fisiológica en una necesidad concreta.

Por qué el cuerpo sabe exactamente cuándo necesitas comer y qué hormonas intervienen

La sensación de hambre aparece cuando diferentes señales coinciden. Una de las principales es la ghrelina, una hormona producida sobre todo en el estómago que aumenta antes de las comidas y estimula los circuitos cerebrales relacionados con la búsqueda de alimento. Sin embargo, no es la única. La leptina, producida por el tejido graso, y la insulina informan al cerebro sobre el estado de las reservas energéticas. También influyen la concentración de glucosa en sangre y las señales nerviosas procedentes del aparato digestivo. Cuando empiezas a comer ocurre el proceso contrario. El estómago se llena, sus paredes se estiran y el intestino libera hormonas como CCK, GLP-1 y PYY, que envían al cerebro el mensaje de que ya existe suficiente alimento y reducen progresivamente el apetito. Por eso la saciedad no depende de un único mecanismo, sino del trabajo conjunto de numerosos sensores, hormonas y circuitos cerebrales.

Qué ocurre en tu organismo cuando necesitas beber agua y por qué aparece la sed

La sed comienza cuando el organismo detecta que el equilibrio entre agua y sales empieza a alterarse. Esto puede suceder tras sudar mucho, hacer ejercicio, sufrir fiebre, diarrea, orinar con frecuencia o simplemente pasar varias horas sin beber. Uno de los cambios más importantes es el aumento de la osmolalidad, es decir, cuando la sangre contiene una mayor concentración de sodio y otras partículas disueltas. En ese momento, determinadas neuronas especializadas activan el mecanismo de la sed. Si además disminuye el volumen de sangre circulante, entran en acción los sensores cardiovasculares y distintas hormonas que intensifican la necesidad de beber. Al mismo tiempo, el cerebro favorece la liberación de vasopresina, una hormona que hace que los riñones retengan más agua para evitar una mayor deshidratación. Curiosamente, la sed puede empezar a desaparecer antes de que el organismo recupere completamente el equilibrio. La boca, la garganta y el intestino envían señales inmediatas al cerebro durante la ingesta de agua, permitiendo ajustar la cantidad necesaria y evitando tanto la deshidratación como el exceso de líquidos.

Por qué muchas personas confunden el hambre con la sed y cómo diferenciarlas

Aunque pueda parecer que el cuerpo se equivoca, confundir hambre con sed es un fenómeno relativamente frecuente y tiene una explicación biológica. Cuando la deshidratación es leve, los síntomas pueden manifestarse como cansancio, dificultad para concentrarse, irritabilidad o una sensación de vacío poco definida. Muchas personas interpretan esas señales como necesidad de comer cuando, en realidad, el organismo está reclamando agua. A ello se suma que comer y beber activan circuitos cerebrales relacionados con el placer, la recompensa y los hábitos. Si una persona acostumbra a responder al malestar con un alimento, el cerebro tenderá a repetir ese comportamiento incluso cuando la causa sea la falta de hidratación. También influyen factores como la temperatura ambiental, el ejercicio físico, la cantidad de sal ingerida o la hora del día. Los especialistas explican que, cuando la necesidad de agua o de alimento es todavía pequeña, las señales pueden resultar ambiguas. Sin embargo, a medida que aumenta el déficit, el organismo diferencia cada vez mejor entre hambre y sed, gracias al trabajo conjunto de sus sensores internos y del cerebro.

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Bibliografía