Plantas de exterior 5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La ventaja de contar con un espacio delante o detrás de casa, por pequeño que sea, es que podemos llenarlo de plantas que aporten color y vida al entorno. Aunque muchas de las especies que solemos utilizar en estos espacios se plantan directamente en el suelo, algunas crecen incluso mejor en maceta. Esto se debe a que no tienen que competir por los nutrientes y el agua con otras plantas, reciben un riego más controlado y sus raíces se mantienen mejor contenidas, favoreciendo un desarrollo equilibrado. Algunas de las plantas que suelen desarrollarse mejor en maceta que directamente en el suelo son la hortensia, la lavanda y la corona de Cristo, especialmente si buscas embellecer la entrada de casa, una terraza o cualquier espacio exterior. A continuación, te contamos por qué destacan y qué cuidados necesitan.

Hortensia, la planta que en maceta florece más y es más fácil de cuidar

Las hortensias son plantas espectaculares por sus grandes racimos de flores, que pueden presentarse en distintos tonos de morado, lila, azul o blanco, según el grado de acidez del suelo. Cuando se plantan directamente en tierra, suelen desarrollar un abundante follaje y alcanzar un mayor tamaño, lo que puede hacer que la floración sea menos vistosa. En cambio, cultivadas en maceta, tienden a concentrar más energía en la producción de flores, por lo que sus ramilletes adquieren un mayor protagonismo. Otra ventaja de tener hortensias en maceta es que pueden trasladarse fácilmente. En las épocas de más calor agradecen la semisombra y, al estar en un recipiente, resulta más sencillo controlar el riego y adaptar sus cuidados a las condiciones del momento. Para que una hortensia prospere en una maceta, esta debe contar con buenos orificios de drenaje, evitando que las raíces permanezcan encharcadas y puedan pudrirse. Además, el sustrato debe tener cierto grado de acidez, ya que este influye directamente en el color de las flores, permitiendo obtener diferentes tonalidades según el pH de la tierra.

Lavanda, la planta que resiste bien el sol y necesita muy poca agua

Aunque la lavanda suele cubrir grandes extensiones de campos y jardines, también es una excelente opción para cultivar en maceta. De hecho, en estas condiciones suele desarrollarse mejor y puede mantenerse en buen estado durante más tiempo. La lavanda necesita al menos seis horas de sol directo al día, por lo que es una de las plantas preferidas para decorar espacios exteriores. Además, agradece un buen drenaje, algo que resulta más fácil de conseguir en una maceta con orificios en la base. El exceso de humedad es uno de sus principales enemigos, ya que puede debilitar la planta y favorecer la aparición de problemas en las raíces. En cuanto a sus cuidados, requiere un riego moderado y un sustrato ligero y arenoso, que facilite el drenaje y la oxigenación de las raíces. También es importante evitar que la tierra se compacte en exceso, ya que esto dificulta su correcto desarrollo.

Corona de Cristo, la planta que agradece vivir en maceta para evitar el frío

Todos deseamos ver el jardín lleno de color gracias a la exuberante, aunque menuda, corona de Cristo. Sin embargo, si se planta directamente en el suelo, esta especie puede sufrir con dos de sus principales enemigos: el frío y el encharcamiento. Al cultivarla en maceta, en cambio, podrás trasladarla al interior cuando bajen las temperaturas y protegerla de las heladas. La corona de Cristo es un arbusto originario de Madagascar que hoy se cultiva en numerosos climas cálidos de todo el mundo por el atractivo de sus flores. Las más habituales son de color rojo y rosa, aunque también existen variedades con flores blancas y, de forma mucho más excepcional, moradas. Además de su floración, destacan las espinas que recubren sus tallos carnosos, una característica que da origen a su nombre común y que aporta un aspecto muy llamativo y ornamental al jardín. En cuanto a sus cuidados, necesita un sustrato similar al que se utiliza para las suculentas y los cactus: muy poroso y con un excelente drenaje, enriquecido con materiales como arena, piedra pómez o roca volcánica, para evitar que el agua se acumule alrededor de las raíces.

Gardenia, la planta aromática que crece mejor cuando puedes protegerla en maceta

La gardenia es una planta muy apreciada tanto por la elegancia de sus flores blancas como por su intenso y agradable perfume. Aunque puede cultivarse en el suelo, suele desarrollarse mejor en maceta, ya que se trata de una especie delicada que requiere unos cuidados muy específicos. Por ejemplo, necesita un sustrato con buen drenaje y no tolera bien el frío, el viento ni el exceso de lluvia. Al cultivarla en un recipiente, resulta mucho más sencillo trasladarla a un lugar protegido cuando las condiciones meteorológicas no son favorables. En cuanto a sus cuidados, la gardenia necesita un sustrato ligeramente ácido. Para mantener ese nivel de acidez, puede aportarse un fertilizante específico para plantas acidófilas o, de forma ocasional, regarla con agua ligeramente acidificada con unas gotas de vinagre, siempre sin excederse para no alterar el equilibrio del sustrato.

Romero, la planta mediterránea que necesita poco riego y cabe en cualquier rincón

El infaltable romero es más práctico de cultivar en maceta, ya que en este formato crecerá menos que directamente en el suelo, lo que ayuda a mantenerlo controlado y evita que termine invadiendo todo el jardín. Al igual que la lavanda, es una planta originaria de climas mediterráneos y requiere poco riego, algo que resulta más sencillo de controlar cuando se cultiva en un recipiente. Puedes tenerlo como planta ornamental en el jardín, en un balcón o incluso en la cocina para añadir romero fresco a tus platos y bebidas. En definitiva, cultivar estas plantas en maceta no solo facilita sus cuidados, sino que también permite adaptarlas mejor a cada espacio y protegerlas cuando las condiciones no son las ideales. Con el recipiente adecuado y unas atenciones básicas, podrás disfrutar de un exterior lleno de color, aroma y vida durante mucho tiempo.

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Bibliografía