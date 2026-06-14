Plantas de exterior Olvídate del riego constante: plantas de exterior resistentes al sol y que necesitan poca agua para estar espectaculares Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Tener una terraza, balcón o jardín bonito en verano parece incompatible con el calor extremo y las restricciones de agua. Pero la realidad es otra: existen plantas de exterior capaces de resistir horas de sol, altas temperaturas y largos periodos sin riego… y aun así lucir frondosas, verdes y llenas de color. Cada vez más personas buscan alternativas fáciles de cuidar, sostenibles y perfectas para quienes no tienen tiempo o ganas de estar pendientes de la regadera todos los días. Y la buena noticia es que no hace falta renunciar a un espacio bonito para conseguirlo. Lavanda, romero, buganvilla, geranios... son solo algunas de las especies que mejor soportan el calor y la sequía. Muchas de ellas, además, florecen durante meses, atraen mariposas y llenan terrazas y jardines de aroma y color sin apenas mantenimiento.

Buganvilla: resiste el sol extremo y florece más cuanto menos la riegas

Esta planta tolera muy bien el sol total y produce grandes racimos de flores en tonos fucsia, rosa, naranja, rojo o blanco. Es una trepadora, así que te funcionará muy bien para cubrir muros, rejas, troncos secos, o bien puedes podarla para darle forma de arbusto. Si no te gusta regar demasiado seguido, esta planta te vendrá ideal porque necesita periodos ocasionales de sequía para llegar a su máximo de floración. Puede regarse una vez a la semana. Procura no darle demasiado amor en forma de riego porque podría no florecer.

Adelfa: el arbusto tropical que necesita poca agua y llena el jardín de flores

Es un árbol de porte bajo muy usado como ornamental de gran valor, que produce flores rosas en racimos, de aspecto tropical. Aunque menos común, también las hay en rojo o blanco. Suele usarse en caminos y espacios públicos por el poco mantenimiento que requiere, por lo que puedes introducirlo en tu jardín de bajo mantenimiento para disfrutar de valiosas flores con poco riego. Figura en paisajes de tipo tropical y mediterráneo. Puede sembrarse también cerca del mar porque tolera bien la salinidad del aire. Debes saber que es tóxica si se llega a ingerir la savia que mana de los cortes, así que ten cuidado si llegas a podarla. Usa manga larga y guantes, y evítala si tienes mascotas curiosas. Necesita de 6 a 8 horas de sol, y puede regarse una vez a la semana sin problema. Puede tolerar algo de sombra, pero aprovéchalo como planta de sol total porque es ahí cuando produce la mayor cantidad de las valoradas flores. Hay que podarlo regularmente porque crece rápido produciendo varias ramas.

Echeveria: la suculenta perfecta para terrazas soleadas

Si buscas un estilo árido, las Echeveria son una buena elección. Son nativas de los desiertos mexicanos, siendo indispensable para ellas las condiciones de mucho sol y poca agua. Se caracterizan por tener hojas gruesas que acumulan agua acomodadas en roseta, y se les puede encontrar en variedad de colores, desde tonos rosa pastel hasta verdes más oscuros. En temporada de floración, producen linternas colgantes en colores cálidos que van del rojo al rosa, también de valor estético. En cuanto al tamaño, queda muy bien en espacios reducidos porque son bajas, de no más de 20 centímetros de alto.

Lavanda: la planta mediterránea que soporta el sol y perfuma todo el jardín

La lavanda es propia del Mediterráneo, totalmente adaptada a tal clima, con hojas delgadas y recubiertas de pelillos, que ayudan a retener el agua y a proteger contra el sol. Es una planta muy bondadosa que, además de tolerar el sol y requerir poco riego, aromatiza el espacio y repele insectos. Tanto las flores moradas, como las hojas casi plateadas son estéticas, siendo ideales como setos bajos para separar espacios.

Geranio de balcón: la flor resistente que llena de color sin exigir riego constante

El geranio es una buena opción si buscas algo resistente y que de flor, algo que puede ser difícil porque muchas flores llamativas demandan agua constante. Nativa del clima mediterráneo, no requiere demasiado riego y debe estar bajo el sol total. Es una herbácea baja, usada en balcones y macetas elevadas, aunque puede sembrarse en suelo directo también. Sus flores se producen en racimos, con pétalos sencillos que se acomodan en domos en una amplia variedad de colores que incluso pueden hallarse jaspeados. Es aromática con el clásico aroma de los geranios, que puede servir como repelente. Eso sí: no debe confundirse con el geranio de jardín, que este sí requiere riego constante y sombra parcial.

Romero: una planta mediterránea todoterreno y muy resistente

Esta es otra planta mediterránea resistente al poco riego y a mucho sol. Crece como seto bajo, y puede sembrarse en zonas deterioradas sin comprometerse, funcionando como remediadora para mejorar la condición de tu suelo. Es conveniente cuando el suelo ha estado olvidado por mucho tiempo, pero quieres echarlo a andar rápido. Se mantiene verde todo el año sin tirar hojas, reduciendo el mantenimiento por limpieza y de resiembra. Lo que sí requiere es algo de poda para mantener la forma del arbusto, pero puedes sacarle provecho porque además de su uso ornamental, puede usarse en la cocina como planta aromática o para preparados cosméticos caseros.

Algodoncillo: la planta clave para atraer mariposas y polinizadores

Las Asclepias son las plantas de las que se alimenta la mariposa monarca, como también otros muchos polinizadores diferentes. Son usadas en jardines de polinizadores públicos, pues son de bajo mantenimiento mientras ofrecen beneficios a la biodiversidad. Produce mucho néctar, así que tenerlo en tu jardín de riego bajo atraerá vida. Las flores son pequeñas y se acomodan en racimos en forma domo, en colores rojos, amarillos, naranjas y rosas. Son discretas, pero al sembrarse varios arbustos juntos forman islas de color. Dan un aspecto silvestre, ideales para un jardín de tipo campirano. Son de bajo riego y suelo seco, con sol por mínimo de 6 horas al día.

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Bibliografía